इस शादी सीजन ऑर्डर करें हाइड्रेटिंग फेस सीरम, त्वचा रहेगी खिली-खिली
विटामिन सी और नियासिनामाइड जैसे एक्टिव इनग्रेडिएंट से युक्त हाइड्रेटिंग सिरम, जो त्वचा को रिपेयर करते हुए त्वचा में निखार लाते हैं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
शादी सीजन चल रहा और सर्दियां भी इस दौरान त्वचा पर नेचुरल ग्लो भला किसे नहीं चाहिए! धूल, गंदगी, सूरज की हानिकारक किरणें, पसीना, बैक्टीरियल ग्रोथ आदि नेचुरल स्किन कांप्लेक्शन को डल कर देते हैं। साथ ही सर्दी की शुष्क हवाएं त्वचा का मॉइश्चर छीन लेती हैं और त्वचा को ड्राई बना देती हैं। इन सभी के बावजूद अगर आपको ग्लोइंग स्किन चाहिए तो ये हाइड्रेटिंग सिरम ट्राई (hydrating face serum) करें। विटामिन सी और नियासिनामाइड जैसे एक्टिव इनग्रेडिएंट से युक्त ये 6 हाइड्रेटिंग सिरम त्वचा को पर्याप्त मॉइश्चर प्रदान करते हैं, साथ ही त्वचा संबंधी अन्य समस्याओं को भी कम करते हैं।
L'Oreal Paris हाइड्रेटिंग और पलंपिंग सीरम आपकी त्वचा पर कमाल कर सकती है। इसमें हेल्यूरोनिक एसिड की गुणवत्ता मौजूद है, जो त्वचा को अंदर से रिपेयर करती हैं। इसके अलावा इसका लाइटवेट टेक्सचर त्वचा में अंदर तक अवशोषित हो कर, त्वचा को ट्रीट करता है, और नेचुरल ग्लो प्राप्त करने में मदद करता है। इसके नियमित इस्तेमाल से स्किन कॉलेजन बूस्ट होता है और ये त्वचा पर एंटी एजिंग प्रभाव छोड़ता है। इस प्रकार इसके नियमित इस्तेमाल से त्वचा ब्राइट और हाइड्रेटिंग होती जाती है।
क्या आपकी त्वचा भी डल और बेजान हो गई है, तो LOTUS हर्बल व्हाइटग्लो सीरम ट्राई करें। इसमें विटामिन C की गुणवत्ता है जो त्वचा से डार्क स्पॉट्स और पिगमेंटेशन को समय के साथ हल्का करती हैं जिससे स्किन ब्राइटनिंग में मदद मिलती है। इसके साथ ही त्वचा को अंदर से रिपेयर करते हुए उन्हें मॉइश्चर और हाइड्रेशन प्रदान करती हैं। शादी सीजन नेचुरल ग्लो के लिए इसे जरूर ट्राई करें। इसे सभी त्वचा प्रकार के लोग इस्तेमाल कर सकते हैं।
COSRX एडवांस स्नेल 96 MUCIN सीरम में 96% Snail Secretion Filtrate है, साथ ही इसमें हेल्यूरोनिक एसिड की गुणवत्ता भी मौजूद है। इसका नियमित इस्तेमाल त्वचा को शांत करता है, डार्क स्पॉट्स को कम करता है, स्किन vitality को इंप्रूव करता है साथ ही त्वचा को रिपेयर करते हुए उन्हें मॉइश्चराइज और हाइड्रेटेड रखता है। अगर आपकी त्वचा भी सर्दी में डल और बेजान हो गई है, तो इसे आज ही ऑर्डर करें। इसका लाइटवेट टेक्सचर्ड फार्मूला त्वचा में आसानी से अवशोषित हो जाता है, और स्किन को कई महत्वपूर्ण फायदे प्रदान करता है।
Hyphen 18% ब्राइटनिंग + 20% कॉलेजन फेस सीरम सभी त्वचा प्रकार के लोगों के लिए प्रभावी साबित होगी। अगर आपकी स्किन भी डल और बेजान होती जा रही है, तो ये सीरम आपकी समस्या का एक अच्छा सॉल्यूशन है। इसमें 5% नियासिनामाइड, 11% MANDARIN और 2% PGA BAKUCHIOL है। यह पोषक तत्व त्वचा के लिए बेहद फायदेमंद होते हैं। ये लाइटवेट टेक्सचर के साथ आता है, जो त्वचा में अंदर तक अवशोषित हो कर, त्वचा को ट्रीट करते है और स्किन में नेचुरल ग्लो जोड़ते हैं। इसके नियमित इस्तेमाल से स्किन कॉलेजन बूस्ट होता है और मेलानिन प्रोडक्शन में कमी आती है, जिससे हाइपर पिगमेंटेशन और डार्क स्पॉट्स भी समय के साथ हल्के होने लगते हैं।
Mamaearth के इस बीटरूट सीरम में 1% ह्वालूरॉनिक एसिड है, जो त्वचा को इंस्टेंट 92% तक हाइड्रेटेड करती हैं। बीटरूट एक्सट्रेक डेड स्किन सेल्स रिपेयर होते हैं, और स्किन ब्राइटनिंग में मदद मिलती है। ये सभी त्वचा प्रकार के लिए उपयुक्त है, इस प्रोडक्ट को कोई भी अपनी स्किन पर अप्लाई कर सकता है। इसका लाइट वेट टेक्सचर त्वचा में पूरी तरह अवशोषित हो जाता है, किसी तरह का चिपचिपापन नहीं छोड़ता।
Minimalist का 2% ह्वालूरॉनिक एसिड + PGA सीरम त्वचा को इंस्टेंट हाइड्रेशन प्रदान करते हैं। वहीं इनमें एंटी एजिंग इफेक्ट भी है, ये फाइन लाइंस को भी समय के साथ कम करते हैं। इतना ही नहीं अगर आप ड्राइनेस से परेशान हैं तो ये सीरम त्वचा को हाइड्रेट करते हुए इन्हें नेचुरल ग्लो प्रदान करती हैं। ड्राई, नॉर्मल, ऑयली सभी त्वचा प्रकार के लोग इसे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन एक्ने प्रॉन है, तो ये उनपर काम करते हैं, और स्कार्स को भी ट्रीट करते हैं।
