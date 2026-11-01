नरक चतुर्दशी पर घर की इन 6 जगहों की सफाई करना न भूलें, यहां सबसे ज्यादा छिपी होती है गंदगी
दीवाली से पहले हर घर में साफ-सफाई का काम शुरू हो जाता है और लोग फर्नीचर, दीवारें, सोफा, बेड सब साफ करते हैं
दीवाली के त्योहार से पहले घर की साफ-सफाई करना लगभग हर घर की परंपरा है और ये काम हर साल होता है। कई लोग दीवाली के हफ्तों पहले से ही सफाई करना शुरू कर देते हैं, तो कुछ लोग नरक चौदस के दिन साफ-सफाई करते हैं। इस दिन वैसे तो लोग पूरा घर साफ करते हैं लेकिन अक्सर कुछ जगहों को छोड़ देते हैं। लोग फर्श, दीवारों, खिड़कियों और फर्नीचर की सफाई तो कर लेते हैं, लेकिन घर की कुछ ऐसी जगहें होती हैं, जहां सालभर धूल, चिकनाई और गंदगी जमा होती रहती है। नरक चतुर्दशी यानी छोटी दीवाली पर इस बार घर की इन 6 जगहों की सफाई करना बिल्कुल न भूलें।
किन 6 जगहों की सफाई है जरूरी
1. फ्रिज के पीछे और नीचे की जगह
फ्रिज के सामने का हिस्सा तो रोज साफ होता है, लेकिन उसके पीछे और नीचे धूल, बाल और छोटे-मोटे कचरे जमा हो जाते हैं। यहां लंबे समय तक सफाई न होने से गंदगी बढ़ सकती है। फ्रिज को सही तरीके से हटाकर आसपास की सफाई करें। पीछे गंदगी मैल की तरह जम जाती है।
2. सोफे और बेड के नीचे
घर में सबसे ज्यादा अनदेखी होने वाली जगहों में सोफे और बेड के नीचे का हिस्सा शामिल है। यहां धूल, बाल, खाने के टुकड़े और छोटे कचरे जमा हो सकते हैं। वैक्यूम क्लीनर या लंबे हैंडल वाले क्लीनर से इनकी सफाई करें। अगर क्लीनर नहीं है, तो झाड़ू की मदद से कूड़ा बाहर करें और फिर पानी से धुलाई करें।
3. किचन की चिमनी और कैबिनेट के ऊपर
किचन की चिमनी, उसके फिल्टर और कैबिनेट के ऊपर तेल की चिकनाई के साथ धूल भी जमती रहती है। इसे साफ करना जरूरी है, क्योंकि चिकनाई के कारण धूल जल्दी चिपकती है। किचन में जो कैबिनेट बने होते हैं, वो ऊपर से चमकते हैं लेकिन अंदर की ओर उसमें पीलापन जमा होता है।
4. वॉशिंग मशीन का रबर गैस्केट और डिटर्जेंट ट्रे
वॉशिंग मशीन बाहर से साफ दिख सकती है, लेकिन उसके रबर गैस्केट की सिलवटों और डिटर्जेंट ट्रे में साबुन के कण, नमी और फफूंदी जमा हो सकती है। इन्हें अच्छी तरह साफ और सूखा रखें। जब आप घर की सफाई कर रहे हैं, तो इन चीजों को भी साफ करें। इन्हें रोजाना इस्तेमाल किया जाता है।
5. पंखे के ब्लेड और लाइटों के पीछे
पंखे के ब्लेड, ट्यूबलाइट, सीलिंग लाइट और उनके आसपास धूल की मोटी परत जम जाती है। अक्सर नजर न पड़ने के कारण इनकी सफाई छूट जाती है। बिजली बंद करके और सुरक्षित तरीके से इनकी सफाई करें। इसके अलावा बिजली के तारों को भी कपड़े से साफ करें।
6. सिंक के नीचे और ड्रेन एरिया
किचन सिंक के नीचे रखी पाइपों और कैबिनेट में नमी, धूल और गंदगी जमा हो सकती है। वहीं सिंक की नाली में खाने के छोटे टुकड़े और चिकनाई फंस सकती है। इन जगहों को अच्छी तरह साफ करें और लीकेज की जांच भी करें। नाली में कई बार बाल या कूड़ा फंसा रहता है, जो नजर नहीं आता।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
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