झूठे फ्रॉड में फंसने से बचाएंगी ये 6 बातें, हमेशा रखें याद
Tips and Tricks to save form fraud: फ्रॉड के केस हर दिन सुनाई देते हैं। कभी भी कोई अनजान इंसान आप पर झूठा इल्जाम लगाकर आपको फंसाने की कोशिश करे तो ऐसे 6 फ्रॉड से बचने के ये 6 तरीके जरूर जान लें।
सड़क पर, मेट्रो में, फोन पर, गाड़ी ड्राइव करते वक्त जब भी घर से बाहर निकलें तो कुछ सावधानियों को हमेशा दिमाग में रखें। ये बातें आपको किसी भी मुसीबत में फंसने से बचाने में मदद करती हैं। कई बार लोग आपको झूठे फ्रॉड में फंसाने की कोशिश करते हैं। ऐसे वक्त पर आपका पहला एक्शन और रिएक्शन काफी मैटर करता है। अगर आपने फौरन अपनी सूझबूझ से काम लिया तो किसी बड़ी मुसीबत में फंसने से बच सकते हैं। यहां कुछ एक्जाम्पल और उसके बेसिक से सॉल्यूशन बता रहे जिसके बारे में हर किसी को जरूर जानना चाहिए।
मेट्रो में लगाए कोई इल्जाम
मेट्रो की भीड़ में अगर कोई आप पर इल्जाम लगाए कि मुझे टच कैसे किया तो उससे माफी मांगने की गलती या सफाई देने की गलती कभी ना करें, ऐसा करना आपको भीड़ में फंसा सकता है। हमेशा कैमरा ऑन कर अपने फेस पर करें और फिर बोलें कि पुलिस बुला लो, इनवेस्टिगेशन होगी और बैकग्राउंड चेक होगा तो सब पता चल जाएगा। ऐसा बोलने से सामने वाला अगर झूठा आरोप लगा रहा होगा तो खुद ही पीछे हटने लगेगा और भीड़ भी आप पर एग्रेसिव होकर अटैक नहीं करेगी।
गाड़ी के आगे कोई गिर जाए
गाड़ी ड्राईव करते वक्त अगर कोई सामने आकर अचानक चिल्लाने लगे कि मेरी टांग टूट गई तो फौरन गाड़ी से निकलने की बजाय गाड़ी का शीशा थोड़ा सा खोलकर गाड़ी के डोर को लॉक कर बोलें कि डैशकैम में सब रिकॉर्ड हुआ है और पुलिस बुला रहे। भले ही गाड़ी में डैश कैम ना हो, फौरन पुलिस को कॉल करने से झूठे लोग वहां से भागने लगते हैं।
मारपीट हो जाए तो क्या करें
अगर किसी पड़ोसी या रास्ते में किसी के साथ बहस या मारपीट हो जाए और सामने वाला शांति से चला जाए तो रिलैक्स ना हो बल्कि फौरन पुलिस में शिकायत कर दें। क्योंकि बाद में वो झूठी रिपोर्ट में आपको फंसा सकता है।
डेटिंग के लिए किसी अनजान जगह पर कोई बुलाए
डेटिंग के लिए कोई अनजान जगह पर बुलाकर ज्यादा पैसे का बिल बनवा लें, तो वहां से पेमेंट ऑनलाइन करने के बाद निकलें और फौरन साइबर फ्रॉड की शिकायत करें।
अनजान नंबर की वीडियो कॉल
अगर किसी अनजान नंबर की वीडियो कॉल आए और आपने उसे रिसीव कर ली तो फौरन कैमरे पर हाथ रखकर उसे ब्लॉक कर दें। रिकॉर्डिंग हो चुकी है ऐसा बोलकर ब्लैकमेलर डराए तो भी उसके झांसे में नहीं आना चाहिए। और, फौरन साइबर सेल को पूरी घटना के बार में शिकायत कर देनी चाहिए।
अनजान ने अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दे
अगर कोई अनजान बोले कि उसने गलती से आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं और अब वो आपसे उसे वापस भेजने की रिक्वेस्ट कर रहा तो ये गलती कभी ना करें । नहीं तो बड़े ट्रैप में फंस सकते हैं। बल्कि उससे बोलें कि वो बैंक में जाकर चार्ज बैक का रिक्वेस्ट डाले तो वो अप्रूव कर देगा। फ्रॉड करने वाला फौरन पीछे हट जाएगा और आप फ्रॉड से बच सकेंगे।
लेखक के बारे मेंAparajita
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।
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