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बारिश की वजह से घर में आ रही सीलन तो अपनाएं ये तरीके, बेकिंग सोडा से दूर होगी समस्या

By Aparajita
लाइव हिन्दुस्तान
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Monsoon Hack: बारिश के दिनों में घर की दीवारों पर सीलन की समस्या बढ़ जाती है। इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए ये 6 उपाय अपनाएं। बेकिंग सोडा वाला हैक सीलन वाले घर से नमी दूर करने में मदद करेगा।

बारिश की वजह से घर में आ रही सीलन तो अपनाएं ये तरीके, बेकिंग सोडा से दूर होगी समस्या

झमाझम बारिश और सुहाना मौसम सबको भाता है। लेकिन बारिश की वजह से घर और बाहर आफत भी आती है। बाहर सड़के पानी से डूब जाती हैं तो वहीं घरों की दीवारों में सीलन आने लगती है। ये सीलन ना केवल घर में नमी पैदा करती हैं बल्कि इससे फर्नीचर और घर के दूसरे सामान खराब होने का भी डर होता है। यहीं नहीं लगातार सीलन की वजह से घरों में दीमक लगना भी स्टार्ट हो जाती है। इसलिए सीलन को खत्म करना जरूरी होता है। अब अगर घर की दीवारों में आ रही सीलन से छुटकारा पाना है तो इन छोटे उपाय को जरूर अपनाएं।

घर के आसपास लीकेज चेक करें

घर की दीवारों पर सीलन आ रही तो सबसे पहले नालियों की लीकेज चेक करना जरूरी है। बाथरूम से निकलकर जाने वाली पाइप अंदर-अंदर कहीं फट तो नहीं गई। या फिर पानी की पाइप को जरूर चेक करवाएं। कई बार सीलिंग पर आने वाली सीलन की वजह ऊपर वाले फ्लोर की लीकेज जिम्मेदार होती है। इसलिए अपने आसपास, ऊपर-नीचे के एरिया की पाइप और लीकेज को चेक कर फिक्स करें। तभी सीलन रुकेगी।

घर में हवा का सोर्स बनाएं

बारिश के दिनों में बंद कमरों और घरों में नमी ज्यादा ट्रैप होती है। इसलिए मौका मिलते ही घर के खिड़की-दरवाजों को खोलें। जिससे साफ,स्वच्छ हवा घर के अंदर आ सके और घर के अंदर की नमी दूर हो, जिससे सीलन जैसी समस्या कम हो।

ह्यूमिडिफायर लगाएं या एक्जास्ट फैन

एक्जास्ट फैन सबसे सस्ता और अच्छा उपाय है। ये ना केवल घर के अंदर की बदबू को दूर करता है बल्कि घर में आ रही नमी को भी बाहर निकाल फेंकता है। जिससे दीवारों पर सीलन कम होती है।

घर में रखें बेकिंग सोडा

बेकिंग सोडा को अच्छा मॉइश्चर अब्जॉर्ब करने वाला माना जाता है। तो जिस कमरे में नमी हो और दीवारों में सीलन दिख रही हो वहां पर कटोरी में करके दो से तीन जगह पर बेकिंग सोडा रख दें। ये कमरे के अंदर हो रही सीलन को कम करने में मदद करेगी।

खिड़कियों के कोनों को भरें

कई बार बाहरी दीवारों में बनी खिड़कियों के चौखट के आसपास किनारों पर दरारें हो जाती है। इन दीवारों से पानी अंदर जाकर सीलन पैदा करता है। इसलिए कोनों की दरारों को अच्छी तरह से भरें। जिससे सीलन को रोका जा सके।

घर की दीवारों पर लगवाएं वाटर प्रोटेक्शन केमिकल

घर की दीवारों पर सीलन हो रही तो इन उपायों को करने के साथ ही वाटर प्रोटेक्शन उपाय करना जरूरी है। ऐसे केमिकल मार्केट में आते हैं जो दीवारों पर हो रही सीलन को कम करने में मदद करते हैं। ये सीलन की समस्या को कम करता है।

Aparajita

लेखक के बारे में

Aparajita

अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।


परिचय एवं अनुभव


अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।


लेखन शैली और दृष्टिकोण


सरल और बेहद सामान्य भाषा में सेहत, फिटनेस और खान-पान के विषय में जानकारी देने के साथ बॉलीवुड फैशन पर निगाह रखती हैं। एक्टर-एक्ट्रेसेज के फैशन सेंस को आम लड़के-लड़कियों की पसंद-नापसंद के साथ कंफर्ट से जोड़कर टिप्स देना खासियत है। वहीं ट्रेंड में चल रहे विषयों के साथ रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाले हैक्स और टिप्स को अपने पाठकों तक पहुंचाना पसंद करती हैं।


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