अट्रैक्टिव डिस्काउंटेड प्राइस पर Amazon से ऑर्डर करें बजट फ्रेंडली Dinner Sets 6 budget friendly dinner sets to buy on amazon, लाइफस्टाइल - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़6 budget friendly dinner sets to buy on amazon

अट्रैक्टिव डिस्काउंटेड प्राइस पर Amazon से ऑर्डर करें बजट फ्रेंडली Dinner Sets

अगर आप लंबे समय से डिनर सेट लेने का सोच रहे हैं, और बजट की वजह से इन्हें लेने का प्लान कैंसिल कर देते हैं! तो आप Amazon से बजट फ्रेंडली डिनर सेट की शॉपिंग कर सकते हैं।

Anjali Kumari लाइव हिन्दुस्तानFri, 29 Aug 2025 11:00 AM
share Share
Follow Us on

प्रोडक्ट्स के सुझाव

Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...

क्या आप भी मेरी तरह डिनर सेट लेने पर विचार कर रहे हैं, पर प्राइस ज्यादा होने के कारण अक्सर रुक जाती हैं। तो परेशान न हों, Amazon पर सभी प्राइस रेंज के डिनर सेट उपलब्ध हैं। यहां 1000 से 1500 रुपए में आपको काफी अच्छे डिनर सेट के ऑप्शन उपलब्ध मिल जाएंगे।बेस्ट क्वालिटी मेटेरियल से तैयार इन डिनर सेट को लंबे समय तक इस्तेमाल करने के बाद भी इनपर पीले दाग नहीं आते। इन्हें डाइनिंग के तौर पर इस्तेमाल करने के साथ ही गिफ्टिंग के लिए भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो आइए एक्सप्लोर करते हैं, कुछ बेहतरीन डिनर सेट्स।

अट्रैक्टिव डिस्काउंटेड प्राइस पर Amazon से ऑर्डर करें बजट फ्रेंडली Dinner Sets
Loading Suggestions...

Larah by Borosil की ये 19 पीस डिनर सेट 6 लोगों की छोटी फैमिली के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। व्हाइट और रेड फ्लोरल डिजाइन इस डिनर सेट पर 39% का आकर्षक डिस्काउंट मिल जाएगा। इसे केवल 1299 में घर बैठे ऑर्डर करें। ये माइक्रोवेव और डिशवॉशर सेफ है। आप इसे बेफिक्र होकर इस्तेमाल कर सकती हैं।

Loading Suggestions...

Larah by Borosil के इस डिनर सेट में 35 यूनिट्स हैं। ये माइक्रोवेव और डिशवॉशर सेफ है। आप इसे बेफिक्र होकर इस्तेमाल कर सकती हैं। इस फ्लोरल प्रिंटेड डिनर सेट को गेस्ट के सामने सर्व करने के अलावा एनिवर्सरी और बर्थडे पर भी गिफ्ट किया जा सकता है। लंबे समय तक इस्तेमाल के बाद भी इनपर पीले दाग नहीं आते। अगर आप लंबे समय से डिनर सेट लेने पर विचार कर रही हैं, तो ये बजट फ्रेंडली ऑप्शन ट्राई करें।

Loading Suggestions...

Larah का ये डिनर सेट 35 पीस में आयेगा। ये 6 लोगों के परिवार के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। ये सफेद सिंपल डिनर सेट आजकल काफी ट्रेंड में है, लोग इसे बेहद पसंद कर रहे। ये क्रॉकरी सेट बार बार इस्तेमाल के बाद भी पीला नहीं पड़ता। वहीं गिफ्टिंग के लिए भी बेस्ट ऑप्शन है। ये माइक्रोवेव और डिशवॉशर सेफ है। आप इसे बेफिक्र होकर इस्तेमाल कर सकती हैं।

Loading Suggestions...

Larah by Borosil के इस सिल्क सीरीज डिनर सेट में 35 यूनिट हैं। ये रोजाना इस्तेमाल में आने वाला क्रॉकरी सेट है, जिसे बार-बार वॉश करने के बाद भी उसपर पीले दाग धब्बे नहीं लगते। 6 फैमिली मेंबर के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। वहीं आप इसे गेस्ट को सर्व करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सफेद पर पत्तों का प्रिंट एक अट्रैक्टिव लुक दे रहा। आप इसे माइक्रोवेव और डिशवॉशर में डाल सकती हैं। ये बजट फ्रेंडली है, इसे गिफ्टिंग पर्पस से भी इस्तेमाल में लाया जा सकता है।

Loading Suggestions...

Larah by Borosil का ये 19 पीस डिनर सेट 6 लोगों के सर्विंग के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। इसे माइक्रोवेव और डिशवॉशर में भी डाल सकते हैं। क्रॉकरी सेट को डाइनिंग से लेकर गिफ्टिंग परपस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखने में काफी फर्श और लाइट फील दे रहा। इसमें अलग अलग रंग और क्वांटिटी के विकल्प उपलब्ध हैं, अपनी आवश्यकता अनुसार किसी भी विकल्प को ऑर्डर कर सकती हैं।

Loading Suggestions...

Cello का 18 यूनिट Dinnerware set को ceramic मेटेरियल से तैयार किया गया है। इस प्रीमियम क्वालिटी ट्री प्रिंटेड डिनर सेट को लंबे समय तक इस्तेमाल कर सकती हैं। ये वॉश के बाद पीला नहीं पड़ता। साथ ही लाइटवेट और बजट फ्रेंडली है। तो ज्यादा न सोचें इसे, आज ही ऑर्डर करें। इसपर 43% का ऑफ मिल रहा।

Kitchen Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।