Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़6 best storage boxes to keep your daily essentials organized

घर को व्यवस्थित रखना है, तो Amazon से ऑर्डर करें Storage Container Boxes

इन स्टोरेज बॉक्स की मदद से आपका सामान ऑर्गेनाइज्ड रहता है, और घर साफ नजर आता है। खासकर जिनके घर में बच्चे हैं, उनके लिए ये बहुत जरूरी है।

Anjali Kumari लाइव हिन्दुस्तानSun, 31 Aug 2025 07:22 PM
घर में रोजाना के कपड़े, बच्चों के खिलौने और भी बहुत कुछ इधर-उधर फैले रहते हैं, जिन्हें इस्तेमाल के समय ढूंढना पड़ता है। वहीं ऐसे में घर फैला हुआ नजर आता है। ऐसी परेशानियों को अवॉइड करने के लिए आज हम लेकर आए हैं, 6 तरह के स्टोरेज बॉक्स। इन स्टोरेज बॉक्स की मदद से आपका सामान ऑर्गेनाइज्ड रहता है, और घर साफ नजर आता है। खासकर जिनके घर में बच्चे हैं, उनके लिए ये बहुत जरूरी है। तो इंतजार कैसा Amazon से इन्हें डिस्काउंटेड प्राइस पर घर बैठे ऑर्डर करें।

Flyngo की इस स्टील फ्रेम क्लॉथ ऑर्गेनाइजर स्टोरेज बॉक्स को वार्डरोब में रखें। इनमें कपड़े ऑर्गेनाइज्ड रहते हैं, जिससे इन्हें ढूंढने में परेशानी नहीं होती। इस तरह कम जगह में ज्यादा कपड़े एडजस्ट हो जाएंगे। साथ ही कपड़ों को निकालते वक्त वे वार्डरोब से बाहर नहीं गिरते। इसमें साड़ी, बच्चों के कपड़े या ब्लैंकेट रख सकती हैं। ये फोल्डेबल हैं, इस्तेमाल के बाद इसे फोल्ड करके अलग रख दें।

प्लास्टिक मटेरियल से तैयार इस स्टोरेज कंटेनर के साथ ढक्कन आयेगा, जिसमें आपका समान पूरी तरह सुरक्षित रहता है। इस तरह इनमें रखी गई चीजों पर धूल और गंदगी जमा नहीं होती। स्पेस सेविंग इस कंटेनर में कपड़े, बच्चों के खिलौने आदि आराम से रख सकती हैं। अगर आपका सामान भी इधर उधर फैल रहता है, तो उन्हें ऑर्गेनाइज रखने में ये स्टोरेज बॉक्स आपकी मदद कर सकते हैं। ये कंटेनर 17cm*25cm*13cm के साइज में आयेगा।

क्या वार्डरोब में फैले कपड़े से परेशान हैं? तो इसे ट्राई करें। ये स्टोरेज कंटेनर बड़े काम की चीज है। इसमें कपड़े पूरी तरह से ऑर्गेनाइज्ड रहते हैं, जिससे आपका अलमीरा क्लीन रहता है। वहीं आप चाहें तो इन्हें कमरे या लिविंग रूम में फैले सामान को व्यवस्थित रखने के लिए इस्तेमाल करें। इनके 3 का सेट केवल 624 रुपए में आयेगा। इसका मेटेरियल ड्यूरेबल है, जो लंबे इस्तेमाल के बाद भी खराब नहीं होगा।

KOLORR का प्लास्टिक बास्केट में हैंडल आ जाएंगे, जिनकी मदद से आप इन्हें आसानी से उठा सकती हैं। ये लाइट वेट है, जिसे कही भी कैरी किया जा सकता है। कपड़े हों या मेकअप या बच्चों की स्टेशनरी इसमें कोई भी चीज रखी जा सकती हैं। प्लास्टिक मेटेरियल से तैयार ये स्टोरेज बॉक्स बाथरूम में रखने के लिए भी एक अच्छ ऑप्शन है। इसमें 3 का सेट 249 रुपए में मिल जाएगा।

अगर आपके घर का सामान फैला रहता है, तो उन्हें ऑर्गेनाइज्ड रखना जरूरी है। इसमें ये रैकेटजुलर कंटेनर बॉक्स आपकी मदद करेंगे। यहां आपको 3 बड़े प्लास्टिक स्टोरेज बॉक्स मिल जाएंगे। कपड़े हों या मेकअप या बच्चों की स्टेशनरी इसमें कोई भी चीज रखी जा सकती हैं। प्लास्टिक मेटेरियल से तैयार ये स्टोरेज बॉक्स बाथरूम में रखने के लिए भी एक अच्छ ऑप्शन है। इसमें ढक्कन मिल रहा है, जिससे आपका सामान धूल गंदगी से बचा रहता है।

5 लीटर के इन स्टोरेज बॉक्स को आप अपने अनुसार किसी भी सामान को रखने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। कपड़े हों या बच्चों के खिलौने या फिर अन्य इस्तेमाल होने वाली चीजें, इनमें सभी पूरी तरह सुरक्षित रहेंगी। इसके साथ आपको ढक्कन मिल जाएगा, जिससे सामान के ऊपर धूल गंदगी नहीं आएगी। प्लास्टिक मटेरियल से तैयार ये स्टोरेज बॉक्स ड्यूरेबल है, जो लंबे समय तक इस्तेमाल के बाद भी खराब नहीं होगा।

