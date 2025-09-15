कपड़े प्रेस करने में परेशानी होती है, तो ऑर्डर करें Ironing Board/Table 6 best foldable &amp; adjustable Ironing Board/Table, लाइफस्टाइल - Hindustan
6 best foldable &amp; adjustable Ironing Board/Table

कपड़े प्रेस करने में परेशानी होती है, तो ऑर्डर करें Ironing Board/Table

यहां आपको Ironing Board/Table मार्केट प्राइस से बेहद सस्ते में उपलब्ध मिल जाएंगे। तो ज्यादा न सोचें इन्हें आज ही ऑर्डर करें।

Anjali Kumari लाइव हिन्दुस्तानMon, 15 Sep 2025 10:38 AM
क्या आपको भी घर में कपड़े आयरन करते हुए परेशानी होती है? या बिस्तर पर कपड़े आयरन करने के लिए लंबे समय तक बैठे रहने से पैरों में दर्द और अकड़न हो जाती है? ऐसी परेशानी को अवॉइड करने के लिए और अपना काम आसान बनाने के लिए Ironing Board/Table का इस्तेमाल करें। अगर आपने अभी तक इन्हें नहीं खरीदा, तो Amazon से इन्हें डिस्काउंटेड प्राइस में ऑर्डर करें। यहां आपको Ironing Board/Table मार्केट प्राइस से बेहद सस्ते में उपलब्ध मिल जाएंगे। तो ज्यादा न सोचें इन्हें आज ही ऑर्डर करें।

Happer का प्रीमियम वुडन Ironing Board/Table के साथ आपको आयरन होल्डर भी मिल जाएगा। इस तरह इस्तेमाल के बाद आप आयरन को सुरक्षित रूप से होल्डर पर रख सकते हैं। साथ ही ये आसानी से फोल्ड और एडजस्ट हो जाते हैं, इन्हें अपनी हाइट के अनुसार ऊपर नीचे कर लें। या फिर इस्तेमाल के बाद फोल्ड करके कहीं भी साइड में रखें। इस प्रकार जगह की बचत होगी और आपका काम भी आसान हो जाएगा।

Amazon Brand- Solimo वुडन Ironing Board/Table के एक साइड अंत में आयरन होल्डर लगा है। आप इसे आसानी से फोल्ड और एडजस्ट कर सकते हैं। इसका मटेरियल ड्यूरेबल है, ये लंबे इस्तेमाल के बाद भी खराब नहीं होगा। इस आयरन बोर्ड को इस्तेमाल के बाद फोल्ड करके रख दें, इस प्रकार जगह की बचत होगी। साथ ही इन पर कपड़े प्रेस करना भी बेहद आसान है।

Candy Flip की वॉल माउंटेड आयरन टेबल कपड़े प्रेस करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेंगे। बच्चों के स्कूल के कपड़े हो या आपके ऑफिस के आपने उन्हें आराम से प्रेस कर सकती हैं यह दीवाल में अटैच हो जाते हैं, साथी यह फोल्डेबल है जिन्हें काम के समय खोलकर इस्तेमाल करें, फिर वापस इन्हें फोल्ड कर दें। बहुत कम जगह में ये आराम से एडजस्ट हो जाएंगे।

अगर आपको भी बेड पर बैठे बैठे कपड़े प्रेस करने में परेशानी होती है, तो Amazon Brand का ये वुडन Ironing Board/Table ट्राई कर सकती हैं। आप इसे आसानी से फोल्ड और एडजस्ट कर सकते हैं। इसका मटेरियल ड्यूरेबल है, ये लंबे इस्तेमाल के बाद भी खराब नहीं होगा। इस्तेमाल के बाद उन्हें साइड में रख दें, इस प्रकार समय की बचत होगी। साथ ही ये हाइट के अनुसार एडजस्ट हो जाता है, यानी सभी कंफर्टेबल होकर इसपर कपड़े प्रेस कर सकते हैं।

Happer के प्रीमियम वुडन Ironing Board के साथ आयरन होल्डर दिया हुआ है। जिस पर इस्तेमाल के बाद आयरन को सुरक्षित रूप से रखा जा सकता है। ये फोल्डेबल और एडजेस्टेबल है, जिसे आप अपनी हाइट के अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं। इस प्रकार सभी लोग इसपर कंफर्टेबल रूप से कपड़े प्रेस कर सकते हैं। अगर आपके घर में जगह की कमी है, तो इसे इस्तेमाल के बाद फोल्ड करके कहीं साइड में रख दें। जिससे आपका काम भी हो जाएगा साथ-साथ जगह की भी बचत होगी।

कपड़े प्रेस करने में परेशानी होती है, तो Happer का ये Ironing Board ट्राई करें। इन्हें फोल्ड और एडजस्ट किया जा सकता है, साथ ही इनका मेटेरियल भी ड्यूरेबल है। इस समय Amazon इसपर 67% का छूट दे रहा, यानी केवल 1499 में इन्हें ऑर्डर कर सकते हैं। तो ज्यादा न सोचें इसे आज ही घर मंगवाएं।

