फेस्टिव सीजन नेचुरल ग्लो के लिए ट्राई करें स्किन ब्राइटनिंग सिरम, यहां हैं 6 बेस्ट विकल्प

विटामिन सी और नियासिनामाइड जैसे एक्टिव इनग्रेडिएंट से युक्त ब्राइटनिंग सिरम स्किन को रिपेयर करते हैं, स्किन कॉम्प्लेक्शन में सुधार करते हैं और त्वचा में नेचुरल ग्लो ऐड करते हैं।

प्रोडक्ट्स के सुझाव Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions...

फेस्टिव सीजन चल रहा और इस दौरान त्वचा पर नेचुरल ग्लो भला किसे नहीं चाहिए! धूल, गंदगी, सूरज की हानिकारक किरणें, पसीना, बैक्टीरियल ग्रोथ आदि नेचुरल स्किन कांप्लेक्शन को डल कर देते हैं। ऐसे में परेशान होने की जरूरत नहीं है। कई ऐसे फेस सीरम हैं, जो स्किन ब्राइटिनिंग में आपकी मदद करते हुए त्वचा को नेचुरल कांप्लेक्शन और ग्लो प्राप्त करने में मदद करते हैं। विटामिन सी और नियासिनामाइड जैसे एक्टिव इनग्रेडिएंट से युक्त ब्राइटनिंग सिरम स्किन को रिपेयर करते हैं, स्किन कॉम्प्लेक्शन में सुधार करते हैं और त्वचा में नेचुरल ग्लो ऐड करते हैं।

अगर आप लंबे समय से नेचुरल ग्लो के लिए स्ट्रगल कर रही हैं, तो यहां 6 बेस्ट स्किन ब्रेटिनिंग सीरम (skin brightening serum) के विकल्प दिए गए हैं, जिन्हें आप डिस्काउंटेड प्राइस में घर बैठे ऑर्डर कर सकती हैं। ये सभी सीरम डर्मेटोलॉजिकली अप्रूव्ड हैं, जिन्हें त्वचा पर अप्लाई करना पूरी तरह से सुरक्षित है।

Loading Suggestions... Loading Suggestions...

COSRX एडवांस स्नेल 96 MUCIN सीरम में 96% Snail Secretion Filtrate है, साथ ही इसमें हेल्यूरोनिक एसिड की गुणवत्ता भी मौजूद है। इसका नियमित इस्तेमाल इरिटेड स्किन को शांत करता है, डार्क स्पॉट्स कम करता है, स्किन vitality को इंप्रूव करता है साथ ही त्वचा को रिपेयर करते हुए उन्हें मॉइश्चराइज और हाइड्रेटेड रखता है। इस प्रकार आपकी स्किन का नेचुरल कांप्लेक्शन और ग्लो बरकरार रहता है। इसका लाइटवेट टेक्सचर्ड फार्मूला त्वचा में आसानी से अवशोषित हो जाता है, और स्किन को कई महत्वपूर्ण फायदे प्रदान करता है। यह सभी त्वचा प्रकार के लोगों के लिए पूरी तरह सुरक्षित है। इसमें किसी तरह से आर्टिफिशियल कलर का इस्तेमाल नहीं किया गया और यह पैराबीन फ्री है।

Loading Suggestions...

क्या आपकी त्वचा भी डल और बेजान होती जा रही है, तो ट्राई करें DOT & KEY सीरम। इसमें 10% विटामिन C और E की गुणवत्ता है, साथ ही आपको 5% नियासिनामाइड भी मिल जाता है। इसका नियमित इस्तेमाल त्वचा से डार्क स्पॉट्स और पिगमेंटेशन को समय के साथ हल्का करता है, जिससे स्किन ब्राइटनिंग में मदद मिलती है। ब्लड ऑरेंज और पंपकिन की प्रॉपर्टीज डल और अनइवन स्किन टोन पर काम करते हुए त्वचा को नेचरली ग्लोइंग बनाती हैं। इसे सभी त्वचा प्रकार के लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, परंतु ऑयली और सेंसेटिव स्किन वालों के लिए ये अधिक प्रभावी माना जाता है।

Loading Suggestions...

Pilgrim 10% विटामिन C सीरम में 5% नियासिनामाइड, ह्वालूरॉनिक और ग्लाइकोलिक एसिड की गुणवत्ता है, जो डल स्किन को 5 दिन में रिपेयर करती हैं। इस प्रकार इसके नियमित इस्तेमाल से स्किन रिपेयर होता है, बल्कि स्किन ब्राइटनिंग में भी मदद मिलती है। ये सभी त्वचा प्रकार के लिए उपयुक्त है, इस प्रोडक्ट को कोई भी अपनी स्किन पर अप्लाई कर सकता है। अगर आप सीरम अप्लाई करने की शुरुआत कर रही हैं, तो ये ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट रहेगा।

Loading Suggestions...

Hyphen 18% ब्राइटनिंग + 20% कॉलेजन फेस सीरम त्वचा पर कमाल कर सकती है। इसमें 5% नियासिनामाइड, 11% MANDARIN और 2% PGA BAKUCHIOL है। यह पोषक तत्व त्वचा के लिए बेहद फायदेमंद होते हैं। इसके अलावा इसका लाइटवेट टेक्सचर त्वचा में अंदर तक अवशोषित हो कर, त्वचा को ट्रीट करता है, और नेचुरल ग्लो प्राप्त करने में मदद करता है। इसके नियमित इस्तेमाल से स्किन कॉलेजन बूस्ट होता है और मेलानिन प्रोडक्शन में कमी आती है, जिससे हाइपर पिगमेंटेशन और डार्क स्पॉट्स भी समय के साथ हल्के होने लगते हैं। इस प्रकार ये त्वचा को नेचुरली ब्राइट बनाता है।

Loading Suggestions...

Minimalist की स्किन ब्राइटनिंग 10% Vitamin C सीरम सभी त्वचा प्रकार के लोगों के लिए सही है। इसका एडवांस्ड ग्लोइंग फार्मूला विटामिन सी की गुणवत्ता बटोरे हुए है, जो आपकी त्वचा को नेचुरल ग्लो प्रदान करता है। वहीं इसके नियमित इस्तेमाल से स्किन कांप्लेक्शन में सुधार होता है और स्किन टोन एक सामान्य नजर आती है। इस सीरम में एंटीऑक्सीडेंट की गुणवत्ता है, जो त्वचा को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से प्रोटेक्ट करते हुए स्किन टेक्सचर में सुधार करते हैं।

Loading Suggestions...