इस फेस्टिव सीजन Amazon से ऑर्डर करें बनारसी सिल्क साड़ियों के 6 बेस्ट ऑप्शंस 6 best Banarasi Silk Sarees you can style this festive season, लाइफस्टाइल - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़6 best Banarasi Silk Sarees you can style this festive season

इस फेस्टिव सीजन Amazon से ऑर्डर करें बनारसी सिल्क साड़ियों के 6 बेस्ट ऑप्शंस

त्योहारों का मौसम चल रहा है और आपने अभी तक साड़ी नहीं खरीदी, तो देर किस बात की Amazon पर बनारसी सिल्क साड़ियों की बेस्ट वैरायटी मिल जाएगी। जिन्हें आप डिस्काउंटेड प्राइस पर ऑर्डर कर सकती हैं।

Anjali Kumari लाइव हिन्दुस्तानMon, 6 Oct 2025 04:31 PM
share Share
Follow Us on

प्रोडक्ट्स के सुझाव

Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...

क्या आपको भी बनारसी सिल्क साड़ियां पसंद हैं? अगर हां, तो इस बार फेस्टिव सीजन में इन्हें डिस्काउंटेड प्राइस पर ऑर्डर करें। यहां आपको अलग-अलग खूबसूरत रंग और डिजाइन की साड़ियों का कलेक्शन मिलेगा, वो भी मार्केट प्राइस से आधे दाम पर। यहां आपको 2000 की बनारसी सिल्क साड़ी केवल 600 से 700 रुपए में मिलेगी। वहीं दिवाली पर गिफ्टिंग के परपस से भी इन्हें खरीदा जा सकता है। तो इंतजार कैसे बड़ी बचत के साथ इन्हें आज ही ऑर्डर करें।

इस फेस्टिव सीजन Amazon से ऑर्डर करें बनारसी सिल्क साड़ियों के 6 बेस्ट ऑप्शंस
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...

SIRIL की बनारसी सिल्क फैब्रिक से तैयार ये बजट फ्रेंडली साड़ी, एक परफेक्ट फेस्टिव वियर साड़ी है। इसपर जरी वर्क है, जो इसके आकर्षण में चार चांद लग रहा। करवा चौथ और दीवाली जैसे त्योहार पर कैरी करने के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। इसमें आपको अलग-अलग कलर ऑप्शंस उपलब्ध मिल जाएंगे, अपने पसंद अनुसार किसी भी विकल्प को 78% की आकर्षक डिस्काउंट के साथ ऑर्डर कर सकती हैं। करवा चौथ और दिवाली जैसे मौकों पर कैरी करने के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट रहेगी।

Loading Suggestions...

AKHILAM की बनारसी सिल्क साड़ी देखने में जितनी अट्रैक्टिव है, पहनने पर उतनी ही लाइटवेट और कंफर्टेबल महसूस होगी। हरे और मैरून रंग का कांबिनेशन आपके लुक में चार चांद लगा देगा। खासकर जिन्हें कंट्रास्ट कलर पसंद है, उन्हें इसे जरूर ट्राई करना चाहिए। इसकी फैब्रिक हल्की है, जिससे इसे लंबे समय तक पहने रखना आसान हो जाता है। फेस्टिवल हो या वेडिंग फंक्शन आप इसे किसी भी ट्रेडिशनल इवेंट पर कैरी कर सकती हैं।

Loading Suggestions...

MANOHARI की बनारसी साड़ी के साथ जरी वर्क आएगा, जो देखने में काफी आकर्षक है। बेडिंग सीजन आ रहा है, और आपको भी शादी अटेंड करनी है, तो इससे बेहतर और कुछ भी नहीं। वहीं आप चाहें तो त्यौहार के मौके पर भी इसे पहन सकती हैं। इसमें अलग-अलग कलर ऑप्शंस उपलब्ध हैं, अपने पसंद अनुसार किसी भी विकल्प को 80% के डिस्काउंट के साथ आज ही ऑर्डर करें।

Loading Suggestions...

GLORY की कांजीवरम बनारसी सिल्क साड़ी काफी खूबसूरत है। अगर आपको हैवी लुक पसंद है, तो इससे बेहतर और कुछ भी नहीं। इसपर जरी का बॉर्डर और बूटी वर्क किया गया है, जो इसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहा। ये ट्रेडिशनल साड़ी महिलाओं के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, इसे फेस्टिवल्स पर कैरी करने के साथ ही आप वेडिंग फंक्शंस में भी पहन सकती हैं। इस फुल लेंथ साड़ी के साथ आपको 0.8 मीटर का ब्लाउज पीस मिल जाएगा, जिसे आप अपने अनुसार स्टाइल करवा सकती हैं। साथ ही इस समय 89% का ऑफ मिल रहा, ये मौका दुबारा नहीं आयेगा।

Loading Suggestions...

SUGATHARI की बनारसी कांचीपुरम आर्ट सिल्क साड़ी आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। इस बजट फ्रेंडली साड़ी को आप बेहद सस्ते में ऑर्डर कर सकती हैं। साल के सबसे बड़े सेल में इस पर 72% का ऑफ मिल रहा है। इस खूबसूरत साड़ी को फेस्टिवल पर स्टाइल करें, साथ ही वेडिंग फंक्शन में भी पहन सकती हैं। तो इंतजार कैसा इसे आज ही ऑर्डर करें।

Loading Suggestions...

MONJILIKA की बनारसी सिल्क साड़ी एक परफेक्ट फेस्टिव वियर आउटफिट है। इस साड़ी पर बने जरी वर्क से फ्लोरल पैटर्न, इसके आकर्षण में चार चांद लग रहे। ये एक परफेक्ट फेस्टिव वियर साड़ी है, जिसे दिवाली, करवा चौथ पर आराम से कैरी कर सकती हैं। इसके साथ ही वेडिंग सीजन शुरू होने वाला है, उसपर कैरी करने के लिए भी ये अच्छा रहेगा। इस समय इसपर 81% का ऑफ मिल रहा है, आप इसे 949 रुपए में घर बैठे ऑर्डर कर सकती हैं।

Fashion Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।