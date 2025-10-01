नवरात्रि पूजा के बाद उगे हुए ज्वारे का कैसे करें इस्तेमाल, जान लें सही तरीका 6 auspicious tips to use grwoing jawar ya jau after navatri puja, लाइफस्टाइल - Hindustan
What to do with Jware after Navratri: नवरात्रि की पूजा में जौ उगाने का खास महत्व है। ये घर की सुख-समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। लेकिन पूजा के बाद इन पवित्र, मंत्रो से अभिमंत्रित जौ को यूं ही फेंकना नहीं चाहिए। जानें कैसे करें जवारे का इस्तेमाल।

Aparajita लाइव हिन्दुस्तानWed, 1 Oct 2025 09:46 AM
नवरात्रि की पूजा में ज्वार या जौ बोने का खास महत्व होता है। पूजा के पहले दिन कलश स्थापना के साथ ही मिट्टी के ऊपर जौ के बीज डाल दिए जाते हैं। जो पूरे 9 दिनों में अच्छी तरह से फलते-फूलते हैं। मान्यता है कि ये जौ जितना ज्यादा उगे होते हैं और हरे-भरे होते हैं। घर में उतनी ज्यादा सुख-समृद्धि आती है। हिन्दू धर्म के अनुसार सृष्टि की रचना के बाद पहली फसल जौ की थी। इसलिए पूजा-पाठ के लिए जौ का इस्तेमाल किया जाता है और नवरात्रि में भी जौ बोने की मान्यता है। लेकिन काफी सारे घरों में पूजा के बाद उगे हुए जवारे यानी जौ को यूं हीं प्रवाहित कर दिया जाता है या मिट्टी में दबा दिया जाता है। लेकिन इन जवारों का सही इस्तेमाल जान लें। जिससे पूरे साल देवी मां का आशीर्वाद आप पर बना रहे।

घर में जरूर रखें ज्वारे

पूजा में उगे इन जवारो को पूरा फेंक देने की गलती ना करें। इसका कई हिस्सा घर में रखें और अलग तरीकों से पॉजिटिविटी पाने के लिए इस्तेमाल करें।

बीमार इंसान के पास रखें

पूजा में उगे हुए ज्वारे को अगर घर में रखा है तो उसे बीमार इंसान के बिस्तर के पास रखें। उसे पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी और आस्था में बड़ी ताकत है। जो अक्सर इंसान को मानसिक रूप से ताकत देते हैं।

घर के मंदिर में रखें

जौ की जड़ों को पीले कपड़े में लपेटकर घर के मंदिर में रख दें। या फिर, घर की पूरब दिशा में रखें। इससे घर में निगेटिव एनर्जी नहीं आती है।

तिजोरी में रखें

घर में बोई हुई जौ के थोड़े से हिस्से को निकालकर लाल कपड़े में बांधकर घर की तिजोरी में रख देना चाहिए। ऐसा करने से घर में पैसे की कमी नहीं होती है और ज्वार की तरह ही हमेशा आवक बनी रहती है। साथ ही धन लाभ के योग भी बनते हैं।

हवन में डालें

नवरात्रि पूजा में उगे हुए ज्वार को नवमी के हवन में थोड़ा सा डाल देने से घर की निगेटिविटी से मुक्ति मिलती है।

पेड़ के नीचे डाल दें

अगर आपको घर में ज्यादा ज्वार उग गई है तो उसे किसी साफ सुथरे पेड़ के नीचे मिट्टी में दबा दें। जहां पर आसानी से किसी का पैर ना पड़े।

गंगा में करें प्रवाहित

अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि इन ज्वार का क्या करें तो इन्हें किसी भी पवित्र नदीं जो आसपास हो उसमे प्रवाहित कर दें।

Navratri Shardiya Navratri

