Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़5 winter veggies to grow this winter in your home garden
फ्रेशनेस और फिटनेस: सर्दियों में अपने घर को बनाएं मिनी फार्म- उगाएं ये 5 हेल्दी सब्जियां

फ्रेशनेस और फिटनेस: सर्दियों में अपने घर को बनाएं मिनी फार्म- उगाएं ये 5 हेल्दी सब्जियां

संक्षेप: सर्दियों का मौसम बागवानी के लिए बिल्कुल सही माना जाता है, ऐसे में कई सब्जियां तेजी से बढ़ती हैं। अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल चाहते हैं तो घर पर सर्दियों की इन सब्जियों को जरूर उगा सकते हैं।

Wed, 29 Oct 2025 01:03 PMShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सर्दियों का मौसम बागवानी (Gardening) के लिए सबसे अच्छा समय माना जाता है। ठंडी हवा और हल्की धूप में कई सब्जियां तेजी से और स्वादिष्ट रूप में बढ़ती हैं। अगर आप अपने घर की बालकनी, टैरेस या छोटे गार्डन में कुछ उगाना चाहते हैं तो यह सीजन एकदम सही है। सर्दियों की कुछ सब्जियां ना केवल खाने में स्वादिष्ट होती हैं बल्कि विटामिन और मिनरल्स से भी भरपूर होती हैं। आइए जानते हैं, सर्दियों की ऐसी 5 सब्जियां जिन्हें आप आसानी से अपने घर में उगा सकते हैं।

  1. पालक (Spinach)

सर्दियों में पालक सबसे तेजी से बढ़ने वाली हरी सब्जी है। इसमें आयरन, कैल्शियम और फाइबर की भरपूर मात्रा होती है। आप इसे छोटे गमलों या क्यारी में उगा सकते हैं।

टिप: मिट्टी को नम रखें और रोजाना हल्की धूप में रखें ताकि पत्ते कोमल और ताजा रहें।

2. गाजर (Carrot)

गाजर ठंडे मौसम में सबसे मीठी और कुरकुरी बनती है। यह गहरी और ढीली मिट्टी में अच्छी तरह बढ़ती है।

टिप: मिट्टी को थोड़ा नम रखें और मध्यम आकार की गाजर को समय पर तोड़ लें, ताकि स्वाद बेहतरीन बना रहे।

3. ब्रोकोली (Broccoli)

ब्रोकोली एक सुपरफूड है जिसमें विटामिन C, K और एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा ज्यादा होती है। ठंडा मौसम इसकी बढ़त के लिए आदर्श होता है।

टिप: बहुत ठंडी रातों में पौधों को बचाने के लिए ऊपर हल्का कवर या मल्च लगा सकते हैं।

4. प्याज (Onion)

प्याज सर्दियों में धीरे-धीरे लेकिन मजबूती से बढ़ती है। आप इसे बीज या छोटे बल्ब से उगा सकते हैं।

टिप: मिट्टी में जैविक खाद डालें और ज्यादा पानी ना दें ताकि फफूंदी की समस्या ना हो।

5. पत्तागोभी (Cabbage)

यह सर्दियों की सबसे पसंदीदा सब्जियों में से एक है। इसमें विटामिन C और फाइबर भरपूर होता है और यह ठंडे मौसम में बेहतरीन बढ़ती है।

टिप: पौधों पर कैटरपिलर या कीट दिखें तो नीम के तेल का छिड़काव करें।

ये भी पढ़ें:ठंड में सूख ना जाए तुलसी का पौधा, अपनाएं ये सिंपल टिप्स

फ्रेशनेस और फिटनेस: सर्दियों में सब्जियां उगाना ना केवल मजेदार है बल्कि सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद है। पालक, गाजर, ब्रोकोली, प्याज और पत्तागोभी जैसी सब्जियां घर में आसानी से उगाई जा सकती हैं। रोजाना थोड़ी देखभाल से आप पूरी सर्दी ताजा और हेल्दी सब्जियों का आनंद ले सकते हैं।

Shubhangi Gupta

लेखक के बारे में

Shubhangi Gupta
चार साल से भी ज्यादा समय से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय शुभांगी गुप्ता लाइव हिंदुस्तान की वेब स्टोरीज टीम का हिस्सा हैं। एंटरटेनमेंट, फैशन और लाइफस्टाइल से जुड़े आर्टिकल लिखने में उनकी रुचि है। इनका उद्देश्य अपने लेखन से पाठकों को बांधे रखना है। लाइव हिंदुस्तान टीम के साथ जुड़ने से पहले ये अमर उजाला में काम कर चुकी हैं। और पढ़ें
Kitchen Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।