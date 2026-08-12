शादी के बाद ये है पहली हरियाली तीज? खास बनाने के लिए अपनाएं 5 तरीके, मिलेंगी ढेरों खूबसूरत याद

सावन में आने वाली हरियाली तीज 15 अगस्त को मनाई जाने वाली है। हिंदू धर्म में इस दिन का बहुत खास महत्व है। यह दिन भगवान शिव और माता पार्वती के पुनर्मिलन और दांपत्य सुख का प्रतीक माना जाता है। सुहागिन महिलाएं सावन की तीज में अखंड सौभाग्य के लिए भोलेनाथ की पूजी करती है और बहुत सुंदर तरीके से तैयार होती हैं। इस दिन सास अपनी बहू को मां अपनी बेटी को सिंधारा देती हैं। इसमे कपड़े, गहने, तोहफे, शृंगार का सामान और मनपसंद खाने की चीजें शामिल होती है। आज कल के समय में महिलाएं तीज पर सुबह भगवान की पूजा के बाद अपनी सहेलियों के साथ इस दिन को बड़े मजेदार तरीके से बिताती हैं। अगर शादी के बाद ये आपकी पहली हरियाली तीज है तो आप इस दिन को 5 तरीकों से खास और यादगार बना सकती हैं।