दिवाली पार्टी में लगाएं मस्ती का तड़का, इन 5 अनोखी थीम्स से बनाएं यादगार

दिवाली पार्टी को यादगार बनाने के लिए एक सही थीम को चुनें। यहां हम 5 थीम्स के बारे में बता रहे हैं जो आपकी दिवाली पार्टी को मजेदार और यादगार बनाने में मदद कर सकती हैं।

दिवाली भारत के सबसे बड़े और फेमस त्योहारों में से एक है। इस दिन लोग अपने घरों को दीपों, मोमबत्तियों, रंगोली और लाइटों से सजाते हैं। नए कपड़े पहनते हैं, मिठाइयां बाँटते हैं, पूजा करते हैं और एक-दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं। इसके आने से पहले लोग घरों में दिवाली के मौके पर एक खास पार्टी का आयोजन भी करते हैं, जिसमें लोग अपने परिवार, रिश्तेदारों, दोस्तों, पड़ोसियों और ऑफिस के दोस्तों के साथ मिलकर खुशियां मनाते हैं। अगर आप भी अपने घर पर दिवाली पार्टी होस्ट करने वाले हैं तो इसे खास और यादगार बनाने के लिए पार्टी के लिए खास थीम सेट करें। यहां हम 5 अनोखे थीम आइडियाज बता रहे हैं जो आपकी पार्टी के लिए बेस्ट साबित हो सकते हैं।

1) मूनलाइट दिवाली या रूफटॉप पार्टी इस दिवाली पार्टी के कॉन्सेप्ट में तारों के नीचे जगमगाती शाम और खूबसूरत म्यूजिक का मजा लें। इस पार्टी की थीम के लिए डेकोरेशन में फेयरी लाइट्स, लालटेन, कैंडल्स और फ्लोरल फ्लोर सीटिंग रखें और ड्रेस कोड में इंडो-वेस्टर्न और शिमरी आउटफिट रखें। अगर कलर थीम रखनी है तो नेवी ब्लू, सिल्वर और गोल्ड रंग को चुन सकते हैं। इस थीम पार्टी में एंटरटेनमेंट के लिए सूफी म्यूजिक, लाइव गिटार और डीजे रख सकते हैं। रूपटॉप पार्टी को स्पेशल बनाने के लिए एक खूबसूरत ओपन-एयर डिनर सेटअप बनाएं।

2) बॉलीवुड ग्लैमर दिवाली पार्टी इस तरह की थीम पार्टी का कॉन्सेप्ट बॉलीवुड अवॉर्ड नाइट जैसा हो सकता है। जिसमें शानदार माहौल बनता है। इसकी डेकोरेशन में रेड कार्पेट, गोल्डन बैकड्रॉप, डिस्को बॉल और चमचमाती लाइट्स को शामिल करें। बॉलीवुड थीम पार्टी का ड्रेस कोड बॉलीवुड सेलिब्रिटी लुक, डिजाइनर साड़ी, टक्सीडो या ग्लैमरस इंडियन वियर रखें। इस पार्टी के लिए एंट्री को थोड़ा रेड कार्पेट से सजाएं। बॉलीवुड ग्लैमर दिवाली पार्टी में गेम्स रखने है तो बॉलीवुड डायलॉग चैलेंज, गाने पहचानो और बेस्ट ड्रेस अवॉर्ड बेस्ट गेम्स साबित होंगे।

3) रॉयल राजवाड़ी दिवाली थीम दिवाली पार्टी के लिए रॉयल राजवाड़ी दिवाली थीम बेस्ट है। इसके लिए गोल्डन कैंडल स्टैंड, शाही झूमर, मखमली पर्दे, बड़े फूलदान और राजस्थानी छतरियों को लगाएं। इस थीम के ड्रेस कोड में महिलाओं के लिए हैवी लहंगा या अनारकली रखें और पुरुषों के लिए बंदगला और साफा रखें। इस थीम वाली पार्टी में एंट्री पर शाही स्वागत करें। पार्टी के लिए एक रॉयल फोटो बूथ बनाएं जिसमें शाही सिंहासन और छतरी हो।

4) ट्रेडिशनल दिवाली ट्रेडिशनल दिवाली थीम भी दिवाली पार्टी के लिए अच्छी थीम है। इसकी डेकोरेशन में गेंदे के फूलों की लड़ियां, मिट्टी के दीये, पीतल के लैंप, रंगोली और बंदनवार लगाएं। पार्टी के लिए ड्रेस कोड में महिलाओं के लिए साड़ी, लहंगा या अनारकली रखें और पुरुषों के लिए कुर्ता-पायजामा या शेरवानी रखें। एंट्री करते मेहमानों का स्वागत तिलक और फूलों से करें। पार्टी में हर मेहमान को एक खूबसूरत कस्टमाइज्ड दीया रिटर्न गिफ्ट दें, ये एक स्पेशल आइडिया साबित होगा।