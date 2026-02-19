Hindustan Hindi News
5 टॉप रेटेड बजट फ्रेंडली Dinner Sets वो भी आधे दाम पर, आज ही खरीदें

Feb 19, 2026 11:44 am ISTAnjali Kumari लाइव हिन्दुस्तान
Amazon के टॉप रेटेड बजट फ्रेंडली डिनर सेट की शॉपिंग करें वो भी आधे दाम पर। ये सुरक्षित और लॉन्ग लास्टिंग विकल्प है।

क्या आप भी मेरी तरह डिनर सेट लेने पर विचार कर रहे हैं, पर प्राइस ज्यादा होने के कारण अक्सर रुक जाती हैं! तो परेशान न हों, Amazon पर आपको ये पसंदीदा विकल्प सस्ते में उपलब्ध मिल जाएंगे। बेस्ट क्वालिटी के इन डिनर सेट्स को लंबे समय तक इस्तेमाल करने के बाद भी इनपर पीले दाग नहीं आते। इस वेडिंग सीजन ये गिफ्टिंग के लिए भी एक अच्छा ऑप्शन है। साथ ही होली का त्यौहार आ रहा है, घर में गेस्ट आते रहेंगे उन्हें नए डिनर सेट में खाना सर्व करें। यहां डिनर सेट्स के 5 टॉप रेटेड विकल्प उपलब्ध हैं, इन्हें आकर्षक डिस्काउंटेड प्राइस पर घर बैठे ऑर्डर करें।

Larah by Borosil का 35 पीस डिनर सेट 6 फैमिली मेंबर के लिए परफेक्ट है। इस व्हाइट डिनर सेट पर रेड फ्लोरल डिजाइन बने हैं, ये देखने में भी अट्रैक्टिव है। ये प्रोडक्ट माइक्रोवेव और डिशवॉशर सेफ है, जिसे आप बेफिक्र होकर इस्तेमाल कर सकती हैं। इस डाइनिंग के लिए इस्तेमाल करें, चलें तो इस वेडिंग सीजन गिफ्टिंग के लिए ऑर्डर कर सकते हैं। इस समय ये प्रोडक्ट 46% के आकर्षक ऑफ पर उपलब्ध है, इसे घर बैठे ऑर्डर करें। कस्टमर्स ने भी इसपर पॉजिटिव रिव्यू दिए हैं।

Cello ओपल ग्लास क्रॉकरी सेट लाइट वेट और सुरक्षित है। 35 पीस का ये यूनिट Dinnerware set को प्रीमियम क्वालिटी मेटेरियल से तैयार किया गया है, जो पूरी तरह सुरक्षित है। इस पर फ्लोरल प्रिंट बने हैं, इस डिनर सेट को लंबे समय तक इस्तेमाल कर सकती हैं। ये वॉश के बाद पीला नहीं पड़ता। साथ ही लाइटवेट और बजट फ्रेंडली है, ये लोगों के परिवार के लिए परफेक्ट विकल्प है। तो ज्यादा न सोचें इसे, आज ही ऑर्डर करें। इसपर 46% का ऑफ मिल जाएगा।

Cello क्रॉकरी का एक जाना माना ब्रांड है, इसके प्रोडक्ट्स ड्यूरेबल और सुरक्षित माने जाते हैं। इस डिनर सेट में 35 यूनिट्स हैं। ये माइक्रोवेव और डिशवॉशर सेफ है, आप इसे बेफिक्र होकर इस्तेमाल कर सकती हैं। इस फ्लोरल प्रिंटेड डिनर सेट को डाइनिंग के लिए इस्तेमाल करें, साथ में एनिवर्सरी और बर्थडे पर भी गिफ्ट किया जा सकता है। लंबे समय तक इस्तेमाल के बाद भी इनपर पीले दाग नहीं आते, और ये लाइट वेट है इसलिए टूटने का डर भी कम होता है। गिफ्टिंग के लिए भी बजट फ्रेंडली ऑप्शन है।

Larah by Borosil का हरे पत्तियों वाला ये डिनर सेट 35 पीस में आयेगा। ये 6 लोगों के परिवार के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। ये सफेद सिंपल डिनर सेट आजकल काफी ट्रेंड में है, लोग इसे बेहद पसंद कर रहे। इसपर आराम से अपना फूड एंजॉय करें, पीले दाग धब्बों की चिंता न करें, ये क्रॉकरी सेट बार बार इस्तेमाल के बाद भी पीला नहीं पड़ता। वहीं गिफ्टिंग के लिए भी बेस्ट ऑप्शन है। इसे बेफिक्र होकर इस्तेमाल कर सकती हैं। साथ ही इसे 42% के ऑफ पर लगभग आधे दाम पर खरीद सकती हैं।

Larah by Borosil के इस सिल्क सीरीज डिनर सेट में 19 यूनिट हैं। ये रोजाना इस्तेमाल में आने वाला क्रॉकरी सेट है, जिसे बार-बार वॉश करने के बाद भी उसपर पीले दाग धब्बे नहीं आते। 6 फैमिली मेंबर के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। वहीं आप इसे गेस्ट को सर्व करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे माइक्रोवेव और डिशवॉशर में भी डाल सकते हैं। ये क्रॉकरी सेट डाइनिंग से लेकर गिफ्टिंग परपस के लिए परफेक्ट है। साथ ही ये बजट फ्रेंडली ऑप्शन है, इस पर 39% का ऑफ भी उपलब्ध है।

Anjali Kumari

लेखक के बारे में

Anjali Kumari
इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज़्म ग्रेजुएट अंजलि कुमारी हेल्थ, डाइट, लाइफस्टाइल, पर्सनल केयर और महिलाओं से संबंधित विषयों पर लगातार लिख रही हैं। लाइव हिंदुस्तान के साथ वे आपके लिए ऐसे प्रोडक्ट चुनने में मदद कर रही हैं, जो आपके दैनिक जीवन को और ज्यादा सहज और सेहतमंद बना सकते हैं। और पढ़ें
