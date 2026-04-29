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काम की बात: Delhi-NCR में AC किराए पर ले रहे हैं? इन 5 बातों को नजरअंदाज किया तो होगा भारी नुकसान

Apr 29, 2026 04:13 pm ISTDeepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
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झुलसाती हुई गर्मी में दिल्ली-एनसीआर में बिना AC के रह पाना मुश्किल हो चुका है, लेकिन हर किसी के लिए एयर कंडीशनर लेना संभव नहीं हो पाता। ऐसे में अगर आप एनसीआर में हैं, तो यहां रेंट पर एसी लेने का ऑप्शन भी है। बस कुछ बातों का ध्यान जरूर रखें।

Delhi-NCR में AC किराए पर ले रहे हैं? इन 5 बातों को नजरअंदाज किया तो होगा भारी नुकसान

दिल्ली-NCR की झुलसाती गर्मी में AC लेना अब हर किसी की जरूरत बन चुका है, लेकिन हर किसी के लिए नया AC खरीदना संभव नहीं हो पाता। ऐसे में AC किराए पर लेना एक आसान और किफायती ऑप्शन बनकर सामने आता है। हालांकि, जल्दबाजी या सही जानकारी के बिना लिया गया फैसला आपकी जेब पर भी भारी पड़ सकता है। कई लोग सिर्फ रेंट और इंस्टॉलेशन देखकर फैसला कर लेते हैं, लेकिन बाद में कुछ हिडेन चार्जेस, सर्विस, मेंटेनेंस और रिटर्न से जुड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में फिर नए एयर कंडीशनर जैसा ही खर्चा हो जाता है और फिर पछतावा होता है कि इससे अच्छा तो नया ही ले लेते। अगर आप भी Delhi-NCR में AC किराए पर लेने की सोच रहे हैं, तो इन 5 बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है, वरना छोटा सा फैसला आपकी जेब पर भारी पड़ सकता है।

1. सही टाइप और कैपेसिटी चुनें

कमरे के साइज के हिसाब से AC चुनना बहुत जरूरी है। छोटा AC ज्यादा ठंडक नहीं देगा और बड़ा AC बिजली बिल बढ़ा सकता है। विंडो वर्सेस स्प्लिट AC भी अपनी जरूरत और स्पेस के हिसाब से ही चुनें।

2- रेंट एग्रीमेंट

एसी लेते समय अगर दुकानदार रेंट एग्रीमेंट बना रहा है, तो उसे ध्यान से पढ़ें। सिर्फ महीने का किराया देखकर फैसला न लें। इंस्टॉलेशन, डिलीवरी, पिकअप, मेंटेनेंस और सिक्योरिटी डिपॉजिट जैसी चीजों को अच्छे से पढ़ें। इसके बाद ही साइन करें।

3- सर्विस और मेंटेनेंस पॉलिसी

AC रेंट पर लेते उसकी सर्विस और मेंटेनेंस पॉलिसी भी पढ़ लें। कई बार होता है कि आप जितनी बार सर्विस कराएंगे उतनी बार चार्ज देना पड़ेगा। साथ ही अगर एसी जरा भी खराब हुआ या कोई दिक्कत हुई तो आपको ही खर्चा उठाना पड़ेगा।

4- रिटर्न पॉलिसी

AC रेंट पर देने वाले लोग सेक्योरिटी चार्ज के तौर पर 1 महीने का रेंट ज्यादा लेते हैं। रिटर्न पॉलिसी ध्यान से पढ़ें कि आखिर में आपका वह पैसा मिलेगा या नहीं। किन शर्तों पर वह पैसा लौटाएंगे।

5- डैमेज ना हो

आपको एसी रेंट पर लेने के बाद ये भी ध्यान रखना होगा कि वह डैमेज ना हो। वरना वह लोग एयर कंडीशनर वापिस लेने समय पैसे भी नहीं देंगे और इसे ठीक करवाते हैं। इसलिए जब आप एसी ले रहे हो तो वह डैमेज तो नहीं है, चेक कर लें।

कहां से ले सकते हैं रेंट पर AC

अब AC रेंट पर देने के लिए कई अच्छे और भरोसेमंद प्लेटफॉर्म बन चुके हैं। आप इनसे कनेक्ट करके एसी रेंट पर लेने की बाद कर सकते हैं और ये लोग सर्विस कराकर घर पर एसी डिलीवर करा देते हैं। कुछ प्लेटफॉर्म के नाम बता रहे हैं, ये AC रेंट पर देते हैं-

-Rentomojo

-Cityfurnish

-Keyvendors

ये भी पढ़ें:कौन सी एसी बजट में होगी फिट? विंडो या स्प्लिट, जवाब जान लें
Deepali Srivastava

लेखक के बारे में

Deepali Srivastava

दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।


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दीपाली ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत साल 2018 में राजस्थान पत्रिका की डिजिटल टीम से की। करियर के शुरुआती दौर से ही वह डिजिटल मीडिया से जुड़ी रही हैं। इसके बाद उन्होंने इन्शॉर्ट्स, सत्य हिंदी, बॉलीवुडशादीज.कॉम और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरीज, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की।


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