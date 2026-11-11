भाई दूज पर घर को दें खास लुक, 10 मिनट में बनाएं ये 5 आसान और खूबसूरत रंगोली डिजाइन
भाई दूज का दिन भाई-बहन के लिए बेहद खास होता है और इसकी पूजा से पहले घरों में रंगोली बनाई जाती है। चौक या रंग से खूबसूरत रंगोली बनाकर फिर पूजा कर टीका किया जाता है। अगर आप भी रंगोली के पैटर्न खोज रही हैं, तो हम आपके लिए 5 सबसे सरल डिजाइन लाए हैं।
भाई दूज का त्योहार भाई-बहन के अटूट प्रेम और सम्मान से भरा होता है। इस खास दिन पर बहनें अपने भाई की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और सुख-समृद्धि की कामना करते हुए तिलक करती हैं। बदले में भाई बहनों को गिफ्ट देते हैं और रक्षा का वादा भी। इस त्योहार को शुरू करने से पहले रंगोली बनाने की परंपरा सालों से चली आ रही है। रंगोली फूलों, चौक या फिर रंग से बनाकर फिर पूजा शुरू की जाती है। ऐसे में अगर आप फटाफट बनने वाली रंगोली के डिजाइन खोज रही हैं, तो हम आपके लिए 5 सबसे आसान पैटर्न लेकर आए हैं। इन्हें आप 10 मिनट के अंदर ही बना लेंगी।
भाई दूज के लिए 5 आसान रंगोली डिजाइन-
1. दीये और पीले फूलों वाली भाई दूज रंगोली
इस रंगोली के बीच में गहरे नीले रंग का गोल घेरा बनाया गया है, जिस पर सफेद रंग से 'Bhai Dooj' लिखा है। इसके एक तरफ पीले रंग के सुंदर फूल और हरी पत्तियां बनाई गई हैं। गोल घेरे के चारों ओर लाल रंग के छोटे-छोटे बिंदुओं से बॉर्डर बनाया गया है। वहीं, बाहर की तरफ जलते हुए दीये रखे गए हैं, जो रंगोली की खूबसूरती को और बढ़ाते हैं।
2. रंग-बिरंगी पंखुड़ियों वाली भाई दूज रंगोली
यह रंगोली देखने में बेहद सुंदर और सिंपल लगती है। इसके बीच में नीले रंग का गोल घेरा बनाया गया है, जिस पर 'Bhai Dooj' लिखा है। इसके चारों ओर लाल, पीले, गुलाबी और नीले रंग की फूलों जैसी पंखुड़ियां बनाई गई हैं। हर पंखुड़ी के किनारों पर सफेद रंग से सुंदर डिजाइन बनाए गए हैं। यह रंगोली घर को रंगीन और त्योहार जैसा खास लुक देती है।
3. पारंपरिक अल्पना या चौक रंगोली
अगर आपको पारंपरिक रंगोली पसंद है, तो यह डिजाइन अच्छा रहेगा। इसे चौकोर आकार में बनाया जाता है। इसमें लाल या गेरुए और सफेद रंग से अलग-अलग ज्यामितीय आकृतियां और बारीक डिजाइन बनाए जाते हैं। आप इसे पूजा स्थल या घर के मुख्य दरवाजे के सामने बना सकते हैं। यह रंगोली देखने में बेहद सुंदर और पारंपरिक लगती है।
4. गुलाबी फूल और दीयों वाली हैप्पी भाई दूज रंगोली
इस रंगोली में बैंगनी रंग का गोल घेरा बनाया गया है, जिसके बीच में 'Happy Bhai Dooj' लिखा है। इसके नीचे की तरफ बड़ा-सा गुलाबी फूल और हरी पत्तियां बनाई गई हैं। रंगोली के चारों ओर छोटे-छोटे जलते हुए टी-लाइट कैंडल रखे गए हैं। रोशनी और फूलों से सजी यह रंगोली घर के आंगन या मुख्य दरवाजे की खूबसूरती बढ़ा देगी।
5. ताजे फूलों से बनी रंगोली
अगर आप रंगोली बनाने के लिए रंगों की जगह फूलों का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो यह डिजाइन आपके लिए अच्छा रहेगा। इसे बनाने के लिए गेंदे के पीले और नारंगी फूलों की पंखुड़ियां, गुलाब की लाल और गुलाबी पंखुड़ियां और सफेद फूलों का इस्तेमाल करें। इन सभी को अलग-अलग परतों में सजाकर सुंदर डिजाइन बनाएं। इसके ऊपर या बीच में एक मिट्टी का जलता हुआ दीया रख दें। फूलों और दीये से सजी यह रंगोली घर को खूबसूरत लुक देगी।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।
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