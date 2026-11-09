गोवर्धन पूजा पर बनाएं ये 5 आसान रंगोली डिजाइन, कम मेहनत में खूबसूरत दिखेगा आंगन
गोवर्धन पूजा पर घर के आंगन में रंगोली बनाने की परंपरा सालों से चली आ रही है। अगर आप भी रंगोली बनाते हैं, तो हम आपके लिए 5 सबसे आसान पैटर्न लेकर आए हैं।
गोवर्धन पूजा के मौके पर घर को सजाने की तैयारी भी खूब की जाती है। इस दिन घर के आंगन और पूजा स्थल को सुंदर बनाने के लिए रंगोली बनाई जाती है। रंगोली से घर की खूबसूरती तो बढ़ती ही है, साथ ही त्योहार का माहौल भी खास बन जाता है। अगर आप भी इस गोवर्धन पूजा पर अपने घर को सजाना चाहती हैं, तो ये 5 आसान और खूबसूरत रंगोली डिजाइन ट्राई कर सकती हैं।
1. गोवर्धन पर्वत और श्रीकृष्ण की उंगली वाली रंगोली
गोवर्धन पूजा के मौके पर यह रंगोली डिजाइन काफी खास रहेगा। इसमें भगवान श्रीकृष्ण को अपनी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाते हुए दिखाया जाता है। इसके लिए सबसे पहले नीले रंग से एक गोल घेरा बनाएं। इसके अंदर पहाड़, बादल और बारिश की बूंदों का डिजाइन तैयार करें। आप चाहें तो श्रीकृष्ण की उंगली और पर्वत की आकृति को भी रंगों से उभार सकती हैं। यह रंगोली गोवर्धन पूजा के मौके पर आपके आंगन को एक अलग लुक देगी।
2. चरणांकन और गोल चक्र वाली रंगोली
अगर आप कुछ पारंपरिक और सुंदर बनाना चाहती हैं, तो चरणांकन वाली रंगोली अच्छा विकल्प है। इसमें बीच में हरे रंग का गोल घेरा बनाएं और उसके अंदर भगवान के शुभ चरणों के निशान बनाएं। इसके बाद घेरे के चारों ओर पीले, गुलाबी और सफेद रंगों से छोटी-छोटी पंखुड़ियां और बिंदियां बनाएं। इस तरह रंगोली का डिजाइन काफी सुंदर नजर आएगा। इसे आप पूजा स्थल के पास भी बना सकती हैं।
3. फ्लोरल चक्र और दीया डिजाइन
फूलों से बनी रंगोली हमेशा खूबसूरत लगती है। गोवर्धन पूजा पर आप गुलाब और गेंदे के फूलों से इस तरह की रंगोली बना सकती हैं। इसके लिए सबसे पहले गोल आकार में रंगों से पंखुड़ियों का डिजाइन तैयार करें। बीच में असली गुलाब के फूल रखें। इसके बाद रंगोली के चारों कोनों पर मिट्टी के दीये जलाकर रखें।
4. सफेद और पीले फूलों वाली रंगोली
अगर आपको हल्के और सादे रंग पसंद हैं, तो सफेद और पीले फूलों वाली रंगोली बना सकती हैं। इसमें सफेद और हल्के पीले रंग से छोटे-बड़े फूलों का डिजाइन तैयार करें। फूलों के चारों ओर हरे रंग से पत्तियां बनाएं। यह रंगोली देखने में काफी फ्रेश और आकर्षक लगती है। इसे बनाने में ज्यादा रंगों की जरूरत भी नहीं पड़ती। कम समय में तैयार होने वाली यह रंगोली घर के आंगन की खूबसूरती बढ़ा देगी।
5. ज्यामितीय अल्पना वाली रंगोली
अगर आप कुछ अलग तरह की रंगोली बनाना चाहती हैं, तो ज्यामितीय अल्पना डिजाइन ट्राई कर सकती हैं। इसके लिए फर्श पर चौकोर और त्रिकोण जैसी आकृतियां बनाएं। गहरे रंग के फर्श पर सफेद रंग से डिजाइन बनाने के बाद इसमें लाल और पीले रंग का इस्तेमाल करें। आप चाहें तो इसके चारों ओर छोटी-छोटी बिंदियां और बॉर्डर भी बना सकती हैं।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
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