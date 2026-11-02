दिवाली पर मुख्य द्वार पर बनाएं ये 5 आसान रंगोली डिजाइन, घर दिखने लगेगा खूबसूरत
दिवाली पर रंगोली बनाने की परंपरा सालों से चली आ रही है। कई लोग घर के मुख्य द्वार पर रंगोली बनाते हैं। अगर आप भी रंगोली से अपना घर सजाते हैं, तो 5 सबसे सरल और सुंदर रंगोली के पैटर्न यहां देखें।
Rangoli Designs: दिवाली का त्योहार खुशियों भरा होता है और इसे हर कोई धूमधाम से मनाता है। दिवाली पर दीए, पटाखों, मिठाई के साथ रंगोली का भी खास महत्व माना जाता है। भगवान गणेश और मां लक्ष्मी को बिठाने से पहले चौक बनाई जाती है। साथ ही घर के मुख्य द्वार पर भी रंगोली बनाने की परंपरा सालों से चली आ रही है। लोग फूलों या रंगों से मेन गेट पर रंगोली बनाते हैं और इससे घर की खूबसूरती में चार चांद लग जाते हैं। अगर आप भी घर के मुख्य द्वार पर रंगोली बनाती हैं, तो हम आपके लिए 5 सबसे आसान और सुंदर डिजाइंस लेकर आए हैं।
1. मल्टी लेयर मंडला रंगोली
यह एक बेहद खूबसूरत और बड़ी गोलाकार रंगोली है। इसके बीच में पीले और गुलाबी रंग का फूल बनाया गया है। इसके चारों ओर नीले, नारंगी और गुलाबी रंग की कई परतों में फूलों की आकृतियां बनाई गई हैं। सबसे बाहरी हिस्से पर आधे गोले वाली डिजाइन और सफेद रंग से सजावट की गई है। यह रंगोली काफी सुंदर दिख रही है।
2. तोरण स्टाइल रंगोली
यह रंगोली मुख्य द्वार की देहलीज पर बनाने के लिए अच्छी है। इसमें ऊपर की तरफ तोरण जैसी सीधी डिजाइन बनाई गई है और नीचे की ओर लटकन जैसे सुंदर आकार दिए गए हैं। हरी पत्तियों और गुलाबी-नारंगी फूलों से इसे सजाया गया है। बीच में एक सुंदर दीया भी बनाया गया है। यह रंगोली आपके घर के मेन गेट को खूबसूरत लुक देगी।
3. फूलों के चक्र वाली रंगोली
यह रंगोली गोल आकार में बनाई गई है और देखने में बेहद सुंदर लगती है। इसके बीच में सफेद रंग का गोल घेरा बनाया गया है। इसके चारों ओर आठ रंग-बिरंगे फूल बनाए गए हैं। इन फूलों में नीले, हरे, पीले, गुलाबी और नारंगी रंगों का इस्तेमाल किया गया है। यह रंगोली बनाने में आसान है और कम समय में घर के मेन गेट की खूबसूरती बढ़ जाएगी।
4. 3D गुलाब और पत्तियों वाली रंगोली
अगर आप कुछ अलग और सुंदर रंगोली बनाना चाहती हैं, तो यह डिजाइन अच्छा रहेगा। इसमें गहरे बैंगनी रंग का बैकग्राउंड बनाया गया है और फिर बीच में पीले रंग का फूल बनाया गया है। इसके चारों ओर हरे घेरे में लाल और नारंगी रंग के गुलाब जैसे फूल बनाए गए हैं। सबसे बाहरी हिस्से में नीले रंग की पत्तियों की आकृतियां हैं। ये रंगोली अच्छी लगेगी।
5. हाफ मून रंगोली
यह आधे चांद के आकार वाली रंगोली घर के मेन दरवाजे के पास बनाने के लिए एकदम सही है। इसमें बीच में नीले और नारंगी रंग से आधे फूल की आकृति बनाई गई है। इसके ऊपर गहरे गुलाबी रंग का घेरा है। बाहरी हिस्से में लाल, नारंगी, नीले और पीले रंग की पत्तियों से सजावट की गई है। साथ ही सफेद रंग से इसे सुंदर लुक दिया गया है। कम जगह में बनने वाली यह रंगोली आपके घर की रौनक बढ़ा देगी।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।
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