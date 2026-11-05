धनतेरस पर बनाएं ये 5 आसान रंगोली डिजाइन, मिनटों में खूबसूरत दिखेगा घर का मुख्य द्वार
धनतेरस के दिन घर के मुख्य द्वार पर लोग रंगोली बनाते हैं, जिससे मां लक्ष्मी का शुभ स्वागत किया जा सके। अगर आप भी रंगोली बनाने के लिए सुंदर डिजाइंस खोज रहे हैं, तो हम आपके लिए 5 आसान पैटर्न लेकर आए हैं।
धनतेरस के खास दिन पर घर के मुख्य द्वार पर रंगोली बनाने की परंपरा सालों से चली आ रही है। ऐसा कहा जाता है कि घर का मेन गेट अच्छे से सजाकर मां लक्ष्मी का स्वागत किया जाता है। कई लोग रंगों से रंगोली बनाते हैं, तो कुछ लोग फूलों से दरवाजे को सजा लेते हैं। अगर आप भी रंगोली बनाने का सोच रही हैं, तो हम आपके लिए 5 सबसे सरल डिजाइंस लेकर आए हैं। आप इन्हें देखकर आसानी से घर के मेन दरवाजे पर रंगोली बना सकते हैं।
1. मंडला सर्पिल और बूंद रंगोली
यह एक सुंदर गोलाकार रंगोली है। इसके बीच में गहरे हरे रंग का सेंटर बनाया गया है और उस पर मां लक्ष्मी के चरण बनाए गए हैं। चारों ओर पीले और गुलाबी रंग की पंखुड़ियों और दीपक जैसी आकृतियां बनाकर सजाया गया हैं। इन्हें सफेद बिंदियों से पूरा किया गया है और बाहरी हिस्से में सफेद रंग की घुमावदार डिजाइन भी बनी है। इस तरह की रंगोली सुंदर लगेगी।
2. पुष्प पूकलम रंगोली
यह ताजे फूलों से बनी दक्षिण भारतीय सभ्यता की पारंपरिक रंगोली है। इसमें पीले और नारंगी गेंदे, लाल गुलाब, सफेद फूल और हरी पत्तियों का इस्तेमाल किया गया है। फूलों की अलग-अलग परतों से कमल जैसा सुंदर डिजाइन बनाया गया है। इसके चारों ओर मिट्टी के जलते हुए दीये रखे गए हैं।
3. मां लक्ष्मी पदचिह्न चक्र रंगोली
इस रंगोली के बीच में गहरे लाल रंग का गोल घेरा बनाया गया है, जिसमें पीले रंग से मां लक्ष्मी के चरण बनाए गए हैं। इसके चारों ओर सफेद बिंदियों की सुंदर सजावट है। बाहरी हिस्से में नारंगी, हरे, नीले, पीले और गुलाबी रंगों से पंखुड़ियों का गोल डिजाइन बनाया गया है। पूरी रंगोली के चारों ओर छोटे-छोटे दीये भी रखे गए हैं।
4. हार के आकार वाली धनतेरस विशेष रंगोली
यह रंगोली गले के हार जैसी दिखाई दे रही है। इसे आधे गोल आकार में बनाया गया है। इसमें नीले और बैंगनी रंगों का इस्तेमाल किया गया है। बीच में बड़े अक्षरों में 'शुभ धनतेरस' लिखा है। इसके किनारों पर मोतियों जैसी सजावट और नीचे हार की लटकन जैसा डिजाइन बनाया गया है। चारों ओर जलते हुए दीये रखे गए हैं, मुख्य द्वार पर ये अच्छी लगेगी।
5. कलश और तोरण किनारी रंगोली
कलश और तोरण किनारी वाली रंगोली घर के मुख्य दरवाजे पर बनाने के लिए सबसे अच्छी है। इसे आयताकार आकार में बनाया गया है। हरे रंग की पट्टी पर सफेद रंग से 'शुभ धनतेरस' लिखा है। बाईं ओर स्वास्तिक से सजा लाल रंग का कलश और उसके पास सोने के सिक्कों की ढेरी बनाई गई है। नीचे फूलों और पत्तियों से तोरण जैसा डिजाइन बनाया गया है, जो दरवाजे की सजावट को और सुंदर लुक देगा।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
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