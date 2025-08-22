सब्जी की ग्रेवी में बढ़ गया है खट्टापन? ये 5 कुकिंग टिप्स करेंगी स्वाद को बैलेंस

Cooking Tips: कई बार दही, टमाटर या किसी मसाले के ज्यादा इस्तेमाल से ग्रेवी में खट्टापन आ जाता है। यहां दी गईं कुछ छोटी-छोटी टिप्स आपकी सब्जी के फ्लेवर को बैलेंस करने में मदद कर सकती हैं।

कुकिंग के दौरान कई बार छोटी-छोटी गलतियां हो जाती हैं, जो खाने का स्वाद बिगाड़ देती हैं। उदहारण के लिए कई बार दही, टमाटर या किसी मसाले के ज्यादा इस्तेमाल से ग्रेवी में खट्टापन आ जाता है। इस वजह से पूरी सब्जी का फ्लेवर अनबैलेंस हो जाता है और सारी मेहनत पर पानी फिर जाता है। लेकिन अच्छी बात है कि कुछ छोटी-छोटी टिप्स आपकी सब्जी के फ्लेवर को बैलेंस करने में मदद कर सकती हैं। यहां हम आपको ऐसे ही कुछ घरेलू नुस्खे बता रहे हैं, जो ग्रेवी का खट्टापन कम करने में मदद करेंगे।

ज्यादा खट्टापन ऐसे करें कम 1 शक्कर या गुड़ खट्टे स्वाद को संतुलित करने का सबसे सरल तरीका है। अपनी डिश के खट्टेपन को कम करने के लिए सब्जी या ग्रेवी में एक-दो चम्मच शक्कर या गुड़ डालें और अच्छी तरह मिलाएं। ध्यान रखें कि मीठा स्वाद ज्यादा न हो, इसलिए धीरे-धीरे मीठे की मात्रा बढ़ाएं।

2 दूध या क्रीम खाने में आई खटास को तुरंत कम कर देता है। यह खट्टे स्वाद को हल्का करने के साथ-साथ पकवान को क्रीमी बनाता है। ग्रेवी में 2-3 चम्मच दूध या 1 चम्मच क्रीम डालें। धीमी आंच पर पकाएं, ताकि क्रीम और दूध ठीक से मिल जाए।

3 आटा या बेसन खाने में खटास को सोखने का काम करता है। यह ग्रेवी को गाढ़ा करने और स्वाद को संतुलित करने का एक शानदार तरीका है। एक या दो चम्मच आटे या बेसन को थोड़ा पानी में मिलाकर ग्रेवी में डालें और धीमी आंच पर पांच से दस मिनट तक पकाएं।

4 आलू खट्टे स्वाद को सोखने का एक बेहतरीन उपाय है। यह न केवल खटास को कम करता है, बल्कि पकवान के स्वाद को निखारता भी है। उबले आलू के टुकड़ों को ग्रेवी में डालें और कुछ देर तक पकाएं। डिश का खट्टापन कम हो जाएगा।