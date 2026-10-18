मच्छरों को दूर रखने के लिए घर पर लगाएं ये 5 पौधे, महक से दूर रहेंगे कीड़े-मकौड़े

मच्छरों के आतंक से परेशान हैं तो इन्हें दूर भगाने के लिए घर पर कुछ पौधों को लगाएं। ये पौधे अपनी नेचुरल खुशबू की वजह से मच्छरों और कीड़े-मकौड़ों को दूर रखने में मदद करती है।

उत्तर भारत में मौसम बदल रहा है और इसकी वजह से जगह-जगह मच्छरों का आतंक बढ़ गया है। बीच-बीच में बारिश के कारण जलभराव हो जाता है जिसकी वजह से मच्छर पनपने लगते हैं। इससे बचने के लिए कई बार लोग महंगी क्रीम का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा मच्छरदानी से लेकर कई तरह के उपाय करते हैं। लेकिन अगर आप मच्छरों से बचने का कोई परमानेंट सॉल्यूशन खोज रहे हैं तो कुछ पौधे मददगार साबित हो सकते हैं। यहां हम उन पौधों के नाम बता रहे हैं जो मच्छर भगाने का काम कर सकते हैं। घरों में इन पौधों को लगाने से मच्छर आसपास भी नहीं भटकेंगे। इसके अलावा पौधों से आने वाली महक कीड़े-मकौड़ों को दूर रखने में मदद कर सकती है।

मच्छर भगाने वाले पौधों के नाम 1) लेमनग्रास लेमनग्रास में नींबू जैसी महक होती है। यह महक इसमें प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सिट्रोनेला तेल की वजह से आती है। सिट्रोनेला की महक से मच्छर दूर भागते हैं इसलिए यह पौधा मच्छरों को दूर रखने का एक नेचुरल उपाय है। लेमनग्रास एक ट्रॉपिकल पौधा है, जो बहुत ज्यादा ठंडे तापमान को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। अच्छे नतीजों के लिए इसे ऐसी जगह लगाएं जहां खूब धूप आती ​​हो।

2) पुदीना पुदीने की महक और स्वाद काफी अच्छा होता है। सांसों को फ्रेश रखने वाले प्रोडक्ट, सुकून देने वाली चाय या गर्मियों के कॉकटेल को सजाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। मच्छरों को इसकी महक बिल्कुल पसंद नहीं आती। अगर आप इसे अपने बगीचे में लगाना चाहते हैं, तो इसे किसी गमले या बर्तन में उगाना बेहतर रहेगा, क्योंकि यह बहुत तेजी से और खूब फैल जाता है। गमले में लगाना इसे काफी आसान होता है।

3) रोजमेरी ये एक ऐसी जड़ी-बूटी है, जिसका इस्तेमाल घरेलू स्किन और हेयर केयर रेमेडीज में किया जाता है। मच्छरों को इसकी महक बिल्कुल नापसंद होती है। रोजमेरी की तेज और सुगंधित खुशबू प्राकृतिक रूप से मच्छरों को दूर रखने में मदद करती है। रोजमेरी की लकड़ी और चीड़ जैसी महक एक सुरक्षा कवच की तरह काम करती है, जो मच्छरों और मक्खियों को दूर रखती है। इसे खुली खिड़कियों या दरवाजों के पास रखें। कीड़े-मकोड़ों को दूर रखने वाले बेहतरीन इनडोर पौधों में से एक, रोजमेरी न केवल मच्छरों को भगाने के लिए बेस्ट है बल्कि एक सजावटी पौधे की तरह सुंदर भी लगती है।

4) तुलसी हिंदू घरों में तुलसी के पौधे का एक खास महत्व है। इसकी एक तेज महक आती है, जो मच्छरों को दूर भगाती है। यह आध्यात्मिक और व्यावहारिक दोनों तरह से रक्षा करती है। तुलसी के गमलों को खिड़कियों के पास, रसोई के कोनों में या दरवाजों के ठीक अंदर रखें। इसकी पत्तियां हवा को शुद्ध करती हैं और कीड़े-मकोड़ों को तुरंत दूर भगाती हैं। मच्छरों को दूर भगाने वाला यह इनडोर पौधा सिर्फ सुरक्षा ही नहीं देता, बल्कि घर में पवित्र एनर्जी लाता है।