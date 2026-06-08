काम की बात: मोबाइल चार्ज करते समय अक्सर लोग करते हैं ये 5 बड़ी गलतियां, बैटरी ब्लास्ट होने का बढ़ सकता है खतरा
मोबाइल फटने की खबरें इधर कई आ चुकी हैं लेकिन क्या आपने सोचा है ऐसा क्यों होता है। मोबाइल चार्ज करने के दौरान अक्सर हम कुछ ऐसी गलतियां करते हैं, जिससे बैटरी फूल जाती है और फिर फटती है। चलिए बताते हैं किन गलतियों से बचें।
5 Mistakes Should Avoid While Charging Your Phone: मोबाइल चार्ज करने के लिए चार्जर ही लगता है और अक्सर लोग तभी चार्जर लगाते हैं, जब बैटरी बिल्कुल लाल निशान पर दिखने लगती है। कई लोग ऐसे भी होते हैं कि बैटरी 100 परसेंट चार्ज होने के बाद भी चार्जर लगाकर ही रखते हैं और कुछ लोग पूरा चार्ज किए बिना हटाते ही नहीं है। लेकिन ऐसी कुछ गलतियां हैं, जो आप मोबाइल चार्ज करने के दौरान कर रहे हैं और यही कारण बनता है बैटरी फटने का। ज्यादातर लोग रोजाना चार्जिंग के दौरान कुछ ऐसी गलतियां दोहराते हैं, जो ना सिर्फ आपके मोबाइल की बोटरी के लिए बुरा है बल्कि चार्जर भी खराब कर देता है। तो चलिए बताते हैं किन गलतियों को करने से बचें।
1- चार्जिंग के समय फोन यूज करना
अगर आपने फोन को चार्जिंग में लगाया है, तो उसे थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। चार्जिंग के दौरान फोन यूज करने से बैटरी खराब हो सकती है। चार्ज होते समय इस्तेमाल करने से बैटरी गरम हो जाती है और ऐसे में ये फूलकर फटने का कारण बन सकती है।
2- गरम जगह पर रखकर चार्ज करना
कई लोग रात में फोन चार्जिंग में लगाकर तकिए के नीचे रख देते हैं या फिर कमरा काफी गरम होता है। अक्सर तकिए के नीचे रखे फोन के फटने का खतरा ज्यादा होता है। चार्जिंग के दौरान बैटरी हीट होती है और ऐसे में तकिए के नीचे रखने से गर्मी और बढ़ती है, तो ये फट सकती है।
3- 100% चार्जिंग
कई लोगों को लगता है कि बैटरी जब तक 100% चार्ज न हो जाए, तब तक चार्जर निकालना नहीं चाहिए। फुल बैटरी चार्ज करना भी खतरनाक हो सकता है। कई बार 1 घंटे तक चार्जर लगाकर रखने से बैटरी हीट हो जाती है और फिर वह डैमेज होने लगती है। आप मोबाइल को 80 प्रतिशत तक चार्ज करें और फिर चार्जर निकालकर रख दें। खत्म होने पर दोबारा चार्ज करें।
4- चार्जिंग में लगा है फोन
अगर फोन की बैटरी फुल हो चुकी है, तो उसे चार्जर से निकालें और प्लग को सॉकेट से हटाकर रखें। फुल चार्ज होने के बाद भी मोबाइल को चार्जिंग में लगाकर रखने से आपकी बैटरी भी खराब होगा और चार्जर भी खराब हो जाता है। खासतौर पर रातभर फोन को चार्जिंग में लगाकर न छोड़ें।
5- नकली या खराब क्वालिटी का चार्जर
अगर आपका मोबाइल अच्छे ब्रांड का है, तो कोशिश करें कि उसी ब्रांड का चार्जर भी इस्तेमाल करें। बेकार क्वालिटी वाले चार्जर से बैटरी फूल सकती हैं और फटेगी भी। हमेशा अच्छे ब्रांड और क्वालिटी वाला चार्जर इस्तेमाल करें।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।
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