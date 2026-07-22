बैटरी की पावर बढ़ाने से लेकर बिना मोमबत्ती दीया जलाने जैसे 5 हैक जान लें, इमरजेंसी में आएंगे काम
5 Hacks for Everyday Use: रोजमर्रा की लाइफ में छोटे-छोटे हैक्स बड़े काम आ सकते हैं। जैसे कैंची की धार खत्म हो गयी या फिर रिमोट का सेल पुराना हो गया, इन छोटे 5 हैक्स से इन चीजों को दोबारा यूज करें।
हैक्स ऐसे हों जो आपकी लाइफ को आसान बना दें। इमरजेंसी के मौके पर काम आएं। ऐसे ही 5 हैक्स आज हम बताएंगे, जिन्हें याद रखा तो इमरजेंसी में रोजमर्रा के काम आसान हो जाएंगे। घर में दीवार पर लगी घड़ी का सेल खत्म हो जाता है या फिर बारिश के मौसम में अचानक से लाइट कट जाती है। ये 5 हैक्स इन सारी समस्याओं को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जानें ये हैक्स....
पुराने सेल को कैसे चलाएं
दीवार पर लगी घड़ी का सेल पुराना हो गया और घड़ी बंद हो गई। तो इस सिंपल से हैक से इस पुराने सेल से ही घड़ी को चलाया जा सकता है। घड़ी तो एक उदाहरण है सेल की बैटरी को दोबारा से चार्ज करके आप किसी भी काम में ला सकती हैं कई बार रिमोट की बैटरी के साथ भी ऐसा होता है और आपको टीवी चलानी होती है, तो इस हैक को याद रखें। सेल यानि बैटरी को निकालकर इसे किसी लोहे की जाली पर रगड़ें। या फिर लोहे की पतली सी जाली को सेल के नीचे लगाकर घड़ी में लगा दें। फौरन घड़ी चलने लगेगी।
प्लास्टिक की फटी बाल्टी होगी ठीक
बाथरूम में रखी प्लास्टिक की बाल्टी फट जाए और आप इसे दोबारा से रीयूज करना चाहती हैं तो बस प्लास्टिक के टुकड़े को गर्म करें और जिस जगह से बाल्टी फंसी है, वहां पर प्लास्टिक के टुकड़े को बिल्कुल तेज गर्म करके फंसा दें। ऐसा करने से प्लास्टिक पिघलकर बाल्टी में फंस जाएगी और फटा हिस्सा दोबारा से जुड़ जाएगा।
बिना मोमबत्ती दीया जलाने की ट्रिक
बारिश का सीजन चल रहा है और कई बार लाइट बिना बताए ही कट जाती है। अब घर में अंधेरा हो जाता है तो इस साबुन वाले हैक को याद रखें। इसके लिए मोमबत्ती नहीं साबुन की जरूरत होगी। बस साबुन में छेद करें और उसमे थोड़ा सा तेल डालकर एक कॉटन इयर बड्स को फंसाकर खड़ा कर दें और जलाएं। घर में आपके बगैर लाइट के अधेरा नहीं रह जाएगा।
कैंची की धार कैसे बढ़ाएं
कैंची की धार खत्म हो गई है तो बहुत ही सिंपल ट्रिक अपनाएं। किसी लोहे की जाली पर थोड़ा सा टूथपेस्ट लगाएं और कैंची को उस पर रगड़ें, कुछ देर में ही कैंची से आसानी से काट सकेंगे।
किचन में लग रहीं छोटी मक्खियां या भुनकी
बारिश में किचन में छोटी मक्खियां जिसे मसा या भुनगिां घर में टूट पड़े तो बहुत ही सिंपल स्टेप फॉलो करें। इन कीड़ों को भगाने के लिए किसी कांच के बाउल में थोड़ी सी चीनी या मीठा रख दें। ऊपर पॉलीथिन से कवर कर दें और दो चार छोटे-छोटे छेद कर दें। भुनगियां इसके अंदर मीठा खाने तेजी से घुसेंगी लेकिन बाहर नहीं मिकल पाएंगी। ये 5 हैक आपके कामों को आसान बना सकते हैं, इन्हें जरूर याद रखें।
लेखक के बारे मेंAparajita
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।
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सरल और बेहद सामान्य भाषा में सेहत, फिटनेस और खान-पान के विषय में जानकारी देने के साथ बॉलीवुड फैशन पर निगाह रखती हैं। एक्टर-एक्ट्रेसेज के फैशन सेंस को आम लड़के-लड़कियों की पसंद-नापसंद के साथ कंफर्ट से जोड़कर टिप्स देना खासियत है। वहीं ट्रेंड में चल रहे विषयों के साथ रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाले हैक्स और टिप्स को अपने पाठकों तक पहुंचाना पसंद करती हैं।
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