बड़े काम के हैं सालों से इस्तेमाल होने वाले दादी मां के 5 हैक्स, वाकई आएंगे आपके काम
दादी-नानी रोजाना के कामकाज के लिए भी कई नुस्खों को अपनाती आई हैं। यहां हम 5 ऐसे हैक्स और क्लीनिंग टिप्स के बारे में बता रहे हैं जिन्हें आप भी रोजाना के के रूटीन में फॉलो कर सकते हैं।
दादी-नानी के नुस्खे किसी एक दिन में नहीं बने हैं। इन्हें सैकड़ों सालों से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सौंपा गया है। इन नुस्खों को सदियों तक आजमाया गया और जो चीजें वाकई असरदार साबित हुईं, वह आज भी लोगों के काम आ रहे हैं। घर के बड़ों के नुस्खे ना सिर्फ सरल होते हैं बल्कि ये किफायती और घर में मौजूद चीजों से आसानी से अपनाए जा सकते हैं। यहां दादी-नानी के 5 बेहद आसान और काम आने वाले हैक्स और क्लीनिंग टिप्स के बारे में बता रहे हैं।
1) बदबूदार फ्रिज के लिए क्या करें
फ्रिज को समय-समय पर साफ करने की जरूरत होती है, क्योंकि कई बार कुछ चीजें इसमें अपनी महक को छोड़ सकती हैं। अगर आपके फ्रिज से बदबू आ रही है तो दादी-नानी का नुस्खा काम आ सकता है। इसके लिए फ्रिज को साफ करें और पोंछ लें, फिर एक कटोरी में थोड़ा बेकिंग सोडा डालकर फ्रिज में रख दें। बेकिंग सोडा बदबू सोख लेता है और फ्रिज को फ्रेश खुशबू देता है।
2) खराब या गले प्याज के लिए क्या करें
खाना बनाने के लिए प्याज का इस्तेमाल रोजाना किया जाता है। ऐसे में लोग इसकी क्वांटिटी ज्यादा खरीदते हैं। गर्मी के मौसम में कई बार ऐसा हो सकता है कि प्याज सड़ने लगे। इसलिए प्याज को खराब होने से बचाने के लिए कुछ अखबार को मोड़कर प्याज के बीच में रख दें। यह नमी सोख लेता है और प्याज ज्यादा समय तक फ्रेश रहती है। इसी के साथ ये भी ध्यान रखें की प्याज और आलू को अलग-अलग रखना न भूलें।
3) खिड़कियां और शीशे कैसे करें साफ
ज्यादातर महिलाएं घरों में धूल मिट्टी के कारण परेशान है। धूल की वजह से खिड़की और दरवाजे गंदे हो सकते हैं। खिड़कियां साफ करने के लिए आपको केमिकल वाले स्प्रे खरीदने की जरूरत नहीं है। बल्कि बराबर मात्रा में सिरका और पानी मिलाकर स्प्रे करें और माइक्रोफाइबर कपड़े या अखबार से पोंछ दें। इस तरीके को अपनाते ही खिड़कियां चमकने लगेंगी।
4) नींबू कैसे फ्रेश रखें
गर्मियों के मौसम में नींबू बहुत जल्दी सूखने लगते हैं। इसलिए नींबू को हफ्तों तक फ्रेश रखने के लिए उन्हें एक स्टील के डिब्बे में रखें। इस डिब्बे को बंद करके फ्रिज में रख दें।
5) नमक चिपकने से कैसे बचाएं
नमकदानी में अक्सर नमक जम जाता है ऐसा तब होता है जब नमी ज्यादा हो। नमकदानी में एक छोटा चम्मच कच्चे चावल डालें। इससे नमक ताजा और बिना जमे रहता है।
लेखक के बारे मेंAvantika Jain
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