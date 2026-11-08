दिवाली पर फूलों वाली रंगोली से सजाएं घर का आंगन, थाली-कटोरी से बन जाएंगी ये 5 सरल डिजाइन
दिवाली का त्योहार बिना रंगोली के अधूरा माना जाता है और लोग अपने घर के आंगन या मुख्य द्वार पर रंगोली जरूर बनाते हैं। अगर इस बार आप रंग की जगह फूलों वाली रंगोली बनाना चाहती हैं, तो यहां 5 सिंपल डिजाइंस देखें।
दिवाली का त्योहार बिना रंगोली के अधूरा माना जाता है और लोग रंगों-फूलों वाली खूबसूरत रंगोली से अपने घर, आंगन और मुख्य द्वार को सजाते हैं। अगर आप इस साल रंग की जगह फूल वाली रंगोली बनाने का सोच रही हैं, तो हम आपके 5 सुंदर पैटर्न लेकर आए हैं। इन डिजाइन को आप थाली-कटोरी की मदद से भी बना सकती हैं और ऐसे भी ये आसानी से बन जाएंगी। अगर आपको रंगोली बनाना नहीं आता है, तब भी आप इन डिजाइंस को आसानी से बना लेंगे।
दिवाली के लिए फूलों वाली रंगोली के डिजाइन-
1. गोल घेरे और पत्तियों वाली रंगोली
यह रंगोली गोल आकार में बनी है। इसके बीच में पीले और लाल गुलाब की पंखुड़ियों से छोटे-छोटे गोले बनाएं। इसके बाद चारों तरफ हरे पत्तों का घेरा बना है। सबसे बाहर गेंदे के फूल लगाकर इसे खूबसूरत लुक दे सकते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक बड़ी थाली को जमीन पर रखकर उसके चारों ओर गोला बनाएं। फिर बीच में छोटी कटोरी रखकर दूसरा गोला बनाएं। इसी तरह अलग-अलग आकार की कटोरी और थाली से कई घेरे तैयार करें। अब इन घेरों में अलग-अलग रंगों के फूल और पत्तियां सजाएं।
2. सितारे और दीये वाली रंगो
इस रंगोली के बीच में एक मिट्टी का जलता हुआ दीया रखें। इसके चारों तरफ पीले गेंदे और लाल गुलाब की पंखुड़ियों से गोल घेरे बनाएं। बाहरी हिस्से में संतरी गेंदे की पंखुड़ियों से सितारे जैसी आकृतियां बनाएं। इससे रंगोली देखने में बहुत सुंदर लगेगी। बीच में एक छोटी कटोरी रखकर गोल घेरा बनाएं। इसके बाद बड़ी थाली की मदद से दूसरा घेरा बनाएं। सितारे बनाने के लिए घेरों के बाहर फूलों से आठ कोने तैयार करें। हर कोने को गुलाब की पंखुड़ियों से सजाएं और बीच में दीपक रखें।
3. आठ पंखुड़ियों वाले कमल की रंगोली
यह रंगोली कमल के फूल जैसी दिखाई देती है। इसके बीच में हरे पत्तों से आठ कोनों वाला आकार बनाएं। इसके बाद सफेद और लाल फूलों की पंखुड़ियों से गोल परतें तैयार करें। सबसे बाहर आधे चांद जैसी आकृतियां बनाकर इसे सजाएं। सबसे पहले बीच में छोटी कटोरी रखकर गोल निशान बनाएं। फिर बड़ी कटोरी और थाली से उसके चारों तरफ अलग-अलग आकार के गोले बनाएं। अब आठ दिशाओं में फूलों की पंखुड़ियों से कमल की पंखुड़ियां बनाएं। बाहरी घेरे में सफेद फूल लगाकर डिजाइन पूरी करें।
4. सितारे के आकार वाली फूलों की रंगोली
इस रंगोली में बीच में सफेद, हरे और पीले फूलों से गोल घेरे बनाए जाते हैं। इसके बाहर पीले गेंदे की पंखुड़ियों से सितारे के आठ कोने तैयार करें। सबसे बाहरी हिस्से में गुलाबी, संतरी और सफेद फूलों से सजावट करें।पहले एक छोटी कटोरी से बीच का गोला बनाएं। इसके बाद बड़ी कटोरी से दूसरा घेरा तैयार करें। अब थाली की मदद से सबसे बाहरी घेरे का निशान बनाएं। इन निशानों के बीच आठ कोने बनाकर उनमें पीले फूल भरें। किनारों पर गुलाबी और सफेद फूलों से सजाएं।
5. मुख्य द्वार के लिए सूरज जैसी रंगोली
मुख्य द्वार पर बनाने के लिए यह रंगोली सबसे अच्छी रहेगी। इसके बीच में एक जलता हुआ दीया रखें। इसके चारों तरफ सफेद, लाल और पीले फूलों की पंखुड़ियों से गोल घेरा बनाएं। सबसे बाहर गेंदे के फूल लगाएं और हरे पत्तों को सूरज की किरणों की तरह सजाएं। सबसे पहले बीच में छोटी कटोरी रखकर गोला बनाएं। फिर उससे बड़ी कटोरी और थाली की मदद से तीन-चार गोल घेरे तैयार करें। हर घेरे में अलग-अलग रंगों की पंखुड़ियां भरें। सबसे बाहर पत्तियों को बराबर दूरी पर रखकर सूरज की किरणों जैसा लुक दें। आखिर में बीच में दीपक जलाकर रख दें।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।
करियर का सफर
दीपाली ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत साल 2018 में राजस्थान पत्रिका की डिजिटल टीम से की। करियर के शुरुआती दौर से ही वह डिजिटल मीडिया से जुड़ी रही हैं। इसके बाद उन्होंने इन्शॉर्ट्स, सत्य हिंदी, बॉलीवुडशादीज.कॉम और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरीज, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की।
एजुकेशन
दीपाली श्रीवास्तव के पास B.Sc (Mathematics) और मास कम्युनिकेशन की डिग्री है। यही शैक्षणिक पृष्ठभूमि उनके काम में तथ्यों की सटीकता, डेटा-आधारित रिसर्च और कंटेंट की विश्वसनीयता को मजबूत बनाती है।
पत्रकारिता का उद्देश्य
दीपाली का मानना है कि डिजिटल युग में एक पत्रकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी फैक्ट-चेकिंग और प्रमाणिक जानकारी देना है। उनका उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी पहुंचाना है, ताकि वे बेहतर और जागरूक निर्णय ले सकें।
विशेषज्ञता
हेल्थ, फिटनेस और किचन हैक्स
ट्रैवल, फैशन, रिलेशनशिप और ब्यूटी
एंटरटेनमेंट बीट
सेलेब्रिटी न्यूज
वीडियो स्टोरीज
फिल्मों के रिव्यू