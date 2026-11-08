दिवाली पर फूलों वाली रंगोली से सजाएं घर का आंगन, थाली-कटोरी से बन जाएंगी ये 5 सरल डिजाइन

दिवाली का त्योहार बिना रंगोली के अधूरा माना जाता है और लोग अपने घर के आंगन या मुख्य द्वार पर रंगोली जरूर बनाते हैं। अगर इस बार आप रंग की जगह फूलों वाली रंगोली बनाना चाहती हैं, तो यहां 5 सिंपल डिजाइंस देखें।

दिवाली का त्योहार बिना रंगोली के अधूरा माना जाता है और लोग रंगों-फूलों वाली खूबसूरत रंगोली से अपने घर, आंगन और मुख्य द्वार को सजाते हैं। अगर आप इस साल रंग की जगह फूल वाली रंगोली बनाने का सोच रही हैं, तो हम आपके 5 सुंदर पैटर्न लेकर आए हैं। इन डिजाइन को आप थाली-कटोरी की मदद से भी बना सकती हैं और ऐसे भी ये आसानी से बन जाएंगी। अगर आपको रंगोली बनाना नहीं आता है, तब भी आप इन डिजाइंस को आसानी से बना लेंगे।

दिवाली के लिए फूलों वाली रंगोली के डिजाइन- 1. गोल घेरे और पत्तियों वाली रंगोली

यह रंगोली गोल आकार में बनी है। इसके बीच में पीले और लाल गुलाब की पंखुड़ियों से छोटे-छोटे गोले बनाएं। इसके बाद चारों तरफ हरे पत्तों का घेरा बना है। सबसे बाहर गेंदे के फूल लगाकर इसे खूबसूरत लुक दे सकते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक बड़ी थाली को जमीन पर रखकर उसके चारों ओर गोला बनाएं। फिर बीच में छोटी कटोरी रखकर दूसरा गोला बनाएं। इसी तरह अलग-अलग आकार की कटोरी और थाली से कई घेरे तैयार करें। अब इन घेरों में अलग-अलग रंगों के फूल और पत्तियां सजाएं।

2. सितारे और दीये वाली रंगो

इस रंगोली के बीच में एक मिट्टी का जलता हुआ दीया रखें। इसके चारों तरफ पीले गेंदे और लाल गुलाब की पंखुड़ियों से गोल घेरे बनाएं। बाहरी हिस्से में संतरी गेंदे की पंखुड़ियों से सितारे जैसी आकृतियां बनाएं। इससे रंगोली देखने में बहुत सुंदर लगेगी। बीच में एक छोटी कटोरी रखकर गोल घेरा बनाएं। इसके बाद बड़ी थाली की मदद से दूसरा घेरा बनाएं। सितारे बनाने के लिए घेरों के बाहर फूलों से आठ कोने तैयार करें। हर कोने को गुलाब की पंखुड़ियों से सजाएं और बीच में दीपक रखें।

3. आठ पंखुड़ियों वाले कमल की रंगोली

यह रंगोली कमल के फूल जैसी दिखाई देती है। इसके बीच में हरे पत्तों से आठ कोनों वाला आकार बनाएं। इसके बाद सफेद और लाल फूलों की पंखुड़ियों से गोल परतें तैयार करें। सबसे बाहर आधे चांद जैसी आकृतियां बनाकर इसे सजाएं। सबसे पहले बीच में छोटी कटोरी रखकर गोल निशान बनाएं। फिर बड़ी कटोरी और थाली से उसके चारों तरफ अलग-अलग आकार के गोले बनाएं। अब आठ दिशाओं में फूलों की पंखुड़ियों से कमल की पंखुड़ियां बनाएं। बाहरी घेरे में सफेद फूल लगाकर डिजाइन पूरी करें।

4. सितारे के आकार वाली फूलों की रंगोली

इस रंगोली में बीच में सफेद, हरे और पीले फूलों से गोल घेरे बनाए जाते हैं। इसके बाहर पीले गेंदे की पंखुड़ियों से सितारे के आठ कोने तैयार करें। सबसे बाहरी हिस्से में गुलाबी, संतरी और सफेद फूलों से सजावट करें।पहले एक छोटी कटोरी से बीच का गोला बनाएं। इसके बाद बड़ी कटोरी से दूसरा घेरा तैयार करें। अब थाली की मदद से सबसे बाहरी घेरे का निशान बनाएं। इन निशानों के बीच आठ कोने बनाकर उनमें पीले फूल भरें। किनारों पर गुलाबी और सफेद फूलों से सजाएं।

5. मुख्य द्वार के लिए सूरज जैसी रंगोली