सेंटर टेबल को दें स्टाइलिश लुक, अपनाएं ये 5 शानदार डेकोर आइडियाज

सोफे के सामने रखी सेंटर टेबल को सुंदर तरीके से सजाने के लिए आप कुछ डेकोरेशन आइडियाज को अपनाएं। ये 5 आइडियाज आपके सेंटर टेबल को स्टाइलिश और एस्थेटिक लुक देने में मदद करेंगे।

दिवाली के त्योहार पर घर के हर कोने को सजाया जाता है। ऐसे में सोफे के सामने रखी सेंटर टेबल को भी थोड़ी क्रिएटिविटी और खूबसूरत सजावट से सुंदर और अट्रैक्टिव लुक दे सकते हैं। दीयों की रोशनी, फूलों की खुशबू, रंग-बिरंगे रंगोली डिजाइन और ट्रेडिशनल डेकोर आइटम्स के साथ आप अपनी सेंटर टेबल को बेहद सुंदर तरीके से सजा सकते हैं। यहां हम 5 अनोखे सजावट आइडियाज शेयर कर रहे हैं जो आपकी सेंटर टेबल को आकर्षक और एस्थेटिक लुक देने में मदद करेंगे। ये सजावट आइडियाज आपके लिविंग रूम की खूबसूरती में चार चांद लगा देंगे और ये डेकोरेशन आइडियाज मेहमानों को भी खूब पसंद आएंगे।

1) पुराने दुपट्टे का इस्तेमाल करें सेंटर टेबल को सजाने के लिए पुराने दुपट्टे का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके लिए सेंटर टेबल पर पहले टेबल क्लॉथ बिछाएं। फिर एक दुपट्टा लें और इसे टेबर पर बिछाएं। अब दुपट्टे के सेंटर को देखें और इसे बीच से पूरा इकट्ठा करें। जहां से दुपट्टे को इकट्ठा किया वहां पर एक लकड़ी की ट्रे या फिर ड्राई फ्रूट कंटेनर बॉक्स रखें। लकड़ी की ट्रे में खुशबू वाली कैंडल, फ्लॉवल वास, कुछ स्नैक्स रख सकते हैं। या फिर सेंटर में आप एक बड़े बाउल में पानी भरकर उसमें कुछ फूल या फ्लोटिंग कैंडल डालकर भी रख सकते हैं।

2) फूलों से डेकोरेट करें टेबल को फूलों से सुंदर तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं। इसके लिए एक बोट शेप की ट्रे लें और उसमें कुछ मोती डाल दें। अब पुराने वाइन ग्लास लें और इनमें अपनी पसंद के फूल भर दें। अच्छी तरह से फूल डालने के बाद इन्हें ट्रे में मोती के बीच उल्चा करके रख दें। अब इन ग्लास के ऊपर टी लाइट कैंडल या फिर इलेक्ट्रिक कैंडल रखें। ये टेबल डेकोरेशन आइडिया काफी एस्थेटिक है।

3) फ्लावर वास और जेल कैंडल चाहें डेकोरेशन ट्रेडिशनल हो या फिर एस्थेटिक फ्लावर वास दिवाली डेकोरेशन का एक खास और जरूरी हिस्सा है। आप टेबल की सजावट के लिए भी इन्हें यूज कर सकते हैं। इसके लिए छोटे से वास में कुछ फूल डालें और फिर इन्हें सेंटर में थोड़ा तिरछा करके रखें। वास कांच का या फिर पीतल का ले सकते हैं। वास के दोनों साइड पर ग्लास में आने वाली कुछ जेल कैंडल सजाएं।

4) राउंड शेप टेबल राउंड शेप वाली टेबल को सजाने के लिए सबसे पहले टेबल पर एक राउंड मैट रखें। अब इस मैट के आसपास में कुछ फूल लगाएं। मैट के सेंट में एक राउंड शेप की ही ट्रे रखें और फिर उसे कुछ गुलाब के फूल की पंखुड़ियां डालें। इस ट्रे में सजावटी दीए या फिर मोमबत्ती रख दें।