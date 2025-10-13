दादी मां के 5 असरदार नुस्खे, जो आपकी दिवाली सफाई को आसान बना देंगे!
Diwali Cleaning Tips: दिवाली की सफाई को ले कर टेंशन में हैं, तो ये दादी मां के नुस्खे आपकी बड़ी मदद करने वाले हैं। ये छोटी-छोटी टिप्स ध्यान में रखेंगी तो कम समय में घर की क्लीनिंग कर पाएंगी।
दिवाली आते ही घर की साफ-सफाई की चिंता पहले शुरू हो जाती है। धूलभरी अलमारी से ले कर, घर की दीवारों और खिड़कियों तक, दिवाली के मौके पर हर चीज की सफाई की जाती है। जाहिर है ये साफ-सफाई का काम बहुत थका देने वाला होता है। कई बार तो पूरी मेहनत के बाद भी सफाई ढंग से होने का नाम नहीं लेती। ऐसे में करें तो क्या करें? बस इसी टेंशन को थोड़ा कम करने के लिए आज हम आपके लिए कुछ दादी मां के नुस्खे ले कर आए हैं। घर की साफ-सफाई में ये छोटे छोटे नुस्खे आपकी बड़ी मदद करेंगे। बेस्ट बात है कि ये सभी 100 प्रतिशत काम करते हैं। तो आइए इनके बारे में फटाफट जान लेते हैं।
ऐसे दूर करें फ्रिज की गंदी बदबू
दिवाली की साफ-सफाई के दौरान फ्रिज की क्लीनिंग करना भी बहुत जरूरी है। अक्सर फ्रिज से अजीब सी स्मेल आती रहती है, जो साफ-सफाई के बाद भी नहीं जाती। इससे छुटकारा पाने के लिए सबसे पहले फ्रिज को क्लीन कर लें, फिर इसके बाद एक कटोरी में थोड़ा बेकिंग सोडा भरें और इसे फ्रिज में रख दें। ये बेकिंग सोडा अब आपके फ्रिज की सारी बदबू को सोख लेगा।
शीशे और खिड़कियां ऐसे साफ करें
अक्सर खिड़कियां और शीशे काफी गंदे हो जाते हैं। इन्हें चमकाने के लिए महंगे क्लीनर की जरूरत नहीं। बस विनेगर यानी सिरके और पानी को बराबर मात्रा में मिलाएं और एक स्प्रे बनाकर तैयार कर लें। इसे खिड़कियों के कांच और घर के शीशों पर स्प्रे करें और कपड़े की मदद से क्लीन कर लें। ये एकदम चमक उठेंगे।
ऐसे हटाएं जिद्दी दाग
घर की दीवारों या फर्श पर जिद्दी दाग लग गए हैं, तो उन्हें भी आप फटाफट क्लीन कर सकती हैं। बस बेकिंग सोडा और नींबू मिलाकर एक पेस्ट बनाएं और ब्रश की मदद से रगड़ते हुए दाग को साफ कर लें। ये इतना असरदार नुस्खा है कि इसे आप किसी भी तरह का दाग हटाने में इस्तेमाल कर सकती हैं।
मैट्रेस और कालीन करें साफ
पुराने कालीन, गद्दे वाले फर्नीचर और मैट्रेस की सफाई करना भी बहुत जरूरी है। इसके लिए ज्यादा तामझाम की जरूरत नहीं है। बस आपको थोड़ा सा बेकिंग सोडा लेना है और उसे इनपर छिड़क देना है। लगभग 20 मिनट के लिए छोड़ दें और फिर वैक्यूम क्लीनर से साफ कर लें। बदबू भी दूर हो जाएगी और ये एकदम साफ भी हो जाएंगे।
सिंक और टैप को ऐसे करें क्लीन
घर की सिंक और टैप पर अक्सर हार्ड वॉटर के निशान लग जाते हैं, जिन्हें क्लीन करना बड़ा मुश्किल होता है। इन्हें चमकाने के लिए सिरका और नींबू का रस मिलाकर एक पेस्ट तैयार कर लें। इस पेस्ट को 10 से 15 मिनट के लिए लगाकर छोड़ दें। अब स्क्रब की मदद से रगड़ते हुए साफ करें, इनमें बिल्कुल नई जैसी चमक आ जाएगी।
लेखक के बारे मेंAnmol Chauhan
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।