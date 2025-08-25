हरतालिका तीज पर साड़ी के साथ बनाएं ये 5 हेयरस्टाइल, तारीफ करते नहीं थकेंगे पतिदेव 5 Easy and Beautiful Hairstyles to Try with Your Saree This Hartalika Teej, फैशन - Hindustan
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़5 Easy and Beautiful Hairstyles to Try with Your Saree This Hartalika Teej

हरतालिका तीज पर साड़ी के साथ बनाएं ये 5 हेयरस्टाइल, तारीफ करते नहीं थकेंगे पतिदेव

Hartalika Teej Hairstyles: हरतालिका तीज पर साड़ी पहन रही हैं और हेयरस्टाइल को ले कर कन्फ्यूज हैं, तो यहां हम आपके लिए कुछ सिंपल और ट्रेडिंग हेयरस्टाइल आइडियाज ले कर आए हैं। ये सभी एक से बढ़कर एक सुंदर हैं।

Anmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तानMon, 25 Aug 2025 07:45 AM
हरतालिका तीज का त्यौहार सुहागिनों के लिए बड़ा ही खास होता है। करवाचौथ की तरह इस दिन भी महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। जाहिर है इस दिन खूब सजना-संवरना भी होता है। अब सुंदर सी साड़ी तो आपने पहन ली, मेकअप भी कर लिया और मैचिंग ज्वैलरी भी पहन ली। लेकिन लुक तक तक फीका लगेगा, जब तक आप सही हेयरस्टाइल नहीं बनाएंगी। यहीं ज्यादातर महिलाओं को परेशानी भी होती है कि भला साड़ी के साथ कौन सा हेयरस्टाइल बनाएं। आपकी इसी समस्या को दूर करने के लिए हम लाएं हैं कुछ ट्रेंडिंग हेयरस्टाइल आइडियाज। ये आसानी से बन भी जाएंगे और देखने में बेहद सुंदर भी लगेंगे।

गोटा पट्टी ब्रेड

गोटा पट्टी ब्रेड

एक हेयरस्टाइल जो इन दिनों खूब ट्रेंड कर रहा है, वो है गोटा पट्टी वाली ब्रेड। वेडिंग सीजन में इस बार ये हेयरस्टाइल खूब छाया रहा। लहंगा, साड़ी हो या सूट ये हर ट्रेडिशनल वियर के साथ काफी फैंसी लगता है। बेस्ट बात है कि इसे बनाना भी आसान है। बस आपको सिंपल सी ब्रेड ही गूंथनी है और इसे सुंदर सा गोटा लगाकर डेकोरेट करना है। ये हेयरस्टाइल आपको सबसे अलग और ग्लैमरस लुक देगा।

साइड ब्रेड बनाएं

साइड ब्रेड बनाएं

बालों को खुला रखना चाहती हैं, तो टॉप सेक्शन ले कर एक ब्रेड बना सकती हैं। बाकी बालों को यूं ही ओपन छोड़ दें। ये बहुत ही कम समय में और आसानी से बनाने वाला हेयरस्टाइल है। देखने में भी ये बेहद सुंदर लगता है। आप चाहें तो बालों को सॉफ्ट कर्ल भी कर सकती हैं। आगे से कुछ फ्लिक्स निकाल लें, बहुत ही खूबसूरत लुक आएगा।

मेसी ब्रेड बनाएं

मेसी ब्रेड

मेसी ब्रेड भी देखने में काफी सुंदर लगेगी। अगर आपके बाल हल्के हैं, तो ये हेयरस्टाइल उन्हें हेवी लुक देगा। मेसी ब्रेड बनाने के लिए बालों को बैक कॉम्ब करें ताकि एक टेक्सचर क्रिएट हो। ब्रेड आपको एकदम लूज बनानी है और बनने के बाद बालों को धीरे धीरे खींचकर एक मेसी और वॉल्यूम लुक देना है। लास्ट में थोड़ा सा हेयर स्प्रे या टेक्सचर स्प्रे मार कर, लुक को कंप्लीट करें।

फूलों वाला बन बनाएं

फूलों वाला बन

बन हेयरस्टाइल पसंद करती हैं, तो ये फूलों वाला सुंदर हेयरस्टाइल ट्राई कर सकती हैं। तीज के मौके पर ये परफेक्ट रहेगा। आप अपनी पसंद के हिसाब से थोड़ा मेसी बन बना सकती हैं, या फिर स्लीक बन भी काफी अच्छा लगेगा। बालों को अच्छी तरह सिक्योर करने के बाद, सुंदर से गुलाब के फूल या फिर गजरा लगा लें। ये सदाबहार हेयरस्टाइल आपको कभी भी निराश नहीं करेगा।

सिंपल हाफ ओपन हेयरस्टाइल

हाफ ओपन हेयरस्टाइल

कुछ समझ नहीं आ रहा है और ज्यादा मशक्कत भी नहीं करनी है, तो ये क्लासिक हाफ ओपन हेयरस्टाइल बना लें। इसमें बस आपको दोनों साइड से थोड़े बाल लेने हैं और क्लचर की मदद से सिक्योर कर लेना है। फ्रंट में आप चाहें तो थोड़ी सी फ्लिक्स निकाल सकती है, वरना इस तरह बालों को पीछे टक भी कर सकती हैं। ये हेयरस्टाइल हर मौके के लिए एकदम परफेक्ट है।

(Images Credit: Pinterest)

