किंग कोबरा ही नहीं...ये 5 सांप भी हैं मौत के सबसे खतरनाक सौदागर, काट लें तो बचना हो सकता है मुश्किल
किंग कोबरा सांप के बारे में हम सभी जानते हैं कि वह कितना जहरीला होता है। लेकिन क्या आप कोबरा से ज्यादा जहरीले सांपों के बारे में जानते हैं। इनके काटने से भी मौत हो सकती है।
भारत में जीव-जन्तु की कई प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से कुछ जानलेवा होती हैं। सांप भी इनमें से एक होते हैं, जिनके काटने से इंसान की मौत भी हो सकती है। दुनिया के सबसे लंबे विषैले सांपों में किंग कोबरा (King Cobra) शामिल है, जिसके काटने से इंसान मर सकता है। इसका जहर न्यूरोटॉक्सिक होता है, अगर ये सांप काट लेता है तो नर्वस सिस्टम पर सीधा असर पड़ता है और मांसपेशियों के साथ नसों का संपर्क भी टूट जाता है। नाग के काटने के तुरंत बाद अगर इंसान को एंटीवेनम दवा न मिले तो मौत हो सकती है। लेकिन क्या आप जानते हैं किंग कोबरा की तरह ही कुछ और सांप भी हैं, जिनके काटने भर से व्यक्ति मर सकता है। चलिए आपको इन सांपों के बारे में बताते हैं।
ये 5 सांप भी हो सकते हैं खतरनाक
- कॉमन करैत
कॉमन करैत सांप को साइलेंट किलर माना जाता है और ये अक्सर सोते हुए लोगों को काट लेता है। ये सांप भले ही जहरीला ना लगता हो लेकिन इसके काटने से भी मौत हो सकती है। अक्सर लोग इसे बिना जहर वाला सांप समझ लेते हैं, क्योंकि इसके काटने पर ना ही दर्द होता है और ना ही सूजन। इस सांप में भी न्यूरोटॉक्सिक जहर होता है, जो धीरे-धीरे शरीर में फैलता है। ये सांप ज्यादातर रात में बिल से निकलता है।
- रसेल वाइपर
रसेल वाइपर सांप की गिनती सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि एशिया के सबसे जहरीले सांपों में की जाती है। इसका जहर हेमोटॉक्सिक होता है। अगर ये सांप काट लेता है, तो काटने वाली जगह पर मांस के थक्के जमने लगते हैं और शरीर में खून के थक्के भी पड़ जाते हैं। इतना ही नहीं इसके काटने से किडनी भी फेल हो सकती है। यह सांप आमतौर पर भूरे या पीले-भूरे रंग का होता है, जिसके शरीर पर काले किनारों वाले बड़े-बड़े अंडाकार धब्बे बने होते हैं।
- सॉ-स्केल्ड वाइपर
सॉ-स्केल्ड वाइपर सांप साइज में काफी छोटा होता है और अक्सर लोग इसे ज्यादा जहरीला नहीं मानते। असल में ये सांप खतरनाक होता है और इसके काटने पर भी इंसान मर सकता है। ये सांप रेतीले, पथरीले और सूखे इलाकों, झाड़ियों और खेतों के आसपास पाया जाता है। इसके काटने पर खून बहने लगता है और सही समय पर इलाज न मिलने पर मौत हो सकती है।
- बैंडेड करैत
भारत में बैंडेड करैत सांप भी पाया जाता है, जिसके शरीर पर काली और पीली चौड़ी धारियां बनी होती हैं। यह मुख्य रूप से पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में पाया जाता है। यह सांप भी रात में एक्टिव रहता है और किसी खतरे को पास आता देख हमला करता है। इसके काटने से भी मौत हो सकती है।
- बैम्बू पिट वाइपर
बैम्बू पिट वाइपर सांप भी काफी जहरीला होता है, इसके काटने से खून के टिशू डैमेज हो जाते हैं और फफोले पड़ जाते हैं। काटने वाली जगह पर भी तेज दर्द होता है। ये सांप वैसे शांत स्वभाव का माना जाता है लेकिन खतरे को देखकर हमला कर देता है। वैसे ये सांप छोटे जीव-जन्तुओं को खाता है।
सांप के काटने पर क्या करें?
- सांप के काटने पर घबराने या भागने के बजाय शांति से काम लें। जहां सांप ने काटा है, उस घाव को साबुन या डिटॉल से साफ करें
- घाव को चूसने की कोशिश न करें और न ही बर्फ, मिट्टी, तेल, हल्दी, जड़ी-बूटी या कोई घरेलू लेप लगाएं।
- पैर या हाथ को ज्यादा हिलाने की कोशिश करें और ना ही कोई पट्टी या रस्सी बांधें।
- झाड़-फूंक में समय बर्बाद न करें, बल्कि जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचकर डॉक्टर को दिखाएं।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।
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