दिवाली की सजावट के लिए देखिए कुछ जुगाड़ू आइडियाज, कम खर्च में सज जाएगा घर

दिवाली के त्योहार पर अपने घर को सजाने के लिए महंगे आइटम को खरीदने से अच्छा है कि आप कुछ जुगाड़ू आइडियाज को अपनाएं। ये आइडियाज घर की एस्थेटिक सजावट करने के लिए बेस्ट हैं।

दिवाली की सजावट घर को सुंदर बनाने के साथ ही घर में खुशियों, पॉजिटिविटी, रोशनी और त्योहार की खूबसूरत एनर्जी लाने का एक तरीका है। आजकल दिवाली की सजावट में दो तरह के स्टाइल काफी पसंद किए जाते है। एक ट्रेडिशनल और दूसरा एस्थेटिक। ट्रेडिशनल डेकोरेशन में दीये, रंगोली, फूल, तोरण, लाइट्स का इस्तेमाल होता है। जबकि एस्थेटिक डेकोरेशन में सादगी, खूबसूरत रंगों का तालमेल, सॉफ्ट लाइटिंग, मिनिमल डिजाइन और एलिगेंट चीजों को सजावट में शामिल किया जाता है। इस तरह की डेकोरेशन में बहुत ज्यादा सामान या बहुत ज्यादा रंगों का इस्तेमाल नहीं किया जाता। बल्कि इसकी खासियत होती है कि कम चीजों से भी घर को बेहद खूबसूरत और आकर्षक बनाया जाए। ऐसे में इस तरह की सजावट के लिए कुछ आपको बाजार से कुछ स्पेशल खरीदने की जरूरत नहीं है। बल्कि आप घर में मौजूद चीजों को इकट्ठा करके जुगाड़ू डेकोरेशन कर सकते हैं। यहां देखिए जुगाड़ू डेकोरेशन के लिए कुछ खास आइडियाज।

1) टी-लाइट्स कैंडल

टी लाइट्स कैंडल को अक्सर यूं ही जला दिया जाता है। जबकि इसे डेकोरेशन का खास हिस्सा बनाने के लिए आप कुछ जुगाड़ कर सकते हैं। इसके लिए कांच के कुछ ग्लास लें। ये ग्लास एक जैसे दिखने वाले होने चाहिए। अब इनमें गेंदे के या फिर गुलाब के फूलों की पत्तियां डालें। कम से कम आधा ग्लास पत्तियों से भरें। फिर पानी डालें ताकी ये पत्तियां ऊपर आ जाएं। अब एक टी लाइट इनके ऊपर रखें और जला दें। इस DIY को किसी साइड टेबल या फिर सेंटर टेबर पर रखें।

2) गेंदे के फूल

गेंदे के फूल की माला को हर साल की तरह यूं ही दरवाजे पर लटकाने से अच्छा है कि आप इन्हें किसी अलग तरह से सजाएं। इसके लिए एक सर्कल शेप तैयार करें और इसे रस्सी की मदद से लटकाएं। इसके सर्कल में गेंदे के फूलों की माला लगाएं और फिर इसे मंदिर के पास या फिर मेंन गेट पर लगाएं।

3) वाइन ग्लास

घर में अगर वाइन ग्लास हैं तो इनका इस्तेमाल भी आप डेकोरेशन में कर सकते हैं। इसके लिए वाइन ग्लास में कुछ फूल भरें और फिर इन्हें एक जगह पर उल्टा करके लगा दें। इसके ऊपर वाले हिस्से में टी लाइट रखकर जलाएं। इस तरह की डेकोरेशन काफी सुंदर लगती है।

4) पुरानी चूड़ियों का करें यूज

मार्केट में मिलने वाले दीया होल्डर दिखने में काफी सुंदर लगते हैं। हालांकि, ये दीया होल्डर बाजार से काफी महंगे आते हैं। आप चाहें तो पुरानी चूड़ियों का इस्तेमाल करके दीया होल्डर तैयार कर सकते हैं। इसते लिए कुछ रंग बिरंगी चूड़ियां लें और इन्हें सजावट वाली जगह पर एक साथ रख दें। फिर इन चूड़ियों के बीच में दीया रखें। ये काफी सुंदर और अलग लगेगा।

5) रिबन हैंगिंग