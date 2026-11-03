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दिवाली की सजावट के लिए देखिए कुछ जुगाड़ू आइडियाज, कम खर्च में सज जाएगा घर

By Avantika Jain
लाइव हिन्दुस्तान
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दिवाली के त्योहार पर अपने घर को सजाने के लिए महंगे आइटम को खरीदने से अच्छा है कि आप कुछ जुगाड़ू आइडियाज को अपनाएं। ये आइडियाज घर की एस्थेटिक सजावट करने के लिए बेस्ट हैं। 

aesthetic ideas for home decor
घर की सजावट करने के लिए जुगाड़ू एस्थेटिक आइडियाज

दिवाली की सजावट घर को सुंदर बनाने के साथ ही घर में खुशियों, पॉजिटिविटी, रोशनी और त्योहार की खूबसूरत एनर्जी लाने का एक तरीका है। आजकल दिवाली की सजावट में दो तरह के स्टाइल काफी पसंद किए जाते है। एक ट्रेडिशनल और दूसरा एस्थेटिक। ट्रेडिशनल डेकोरेशन में दीये, रंगोली, फूल, तोरण, लाइट्स का इस्तेमाल होता है। जबकि एस्थेटिक डेकोरेशन में सादगी, खूबसूरत रंगों का तालमेल, सॉफ्ट लाइटिंग, मिनिमल डिजाइन और एलिगेंट चीजों को सजावट में शामिल किया जाता है। इस तरह की डेकोरेशन में बहुत ज्यादा सामान या बहुत ज्यादा रंगों का इस्तेमाल नहीं किया जाता। बल्कि इसकी खासियत होती है कि कम चीजों से भी घर को बेहद खूबसूरत और आकर्षक बनाया जाए। ऐसे में इस तरह की सजावट के लिए कुछ आपको बाजार से कुछ स्पेशल खरीदने की जरूरत नहीं है। बल्कि आप घर में मौजूद चीजों को इकट्ठा करके जुगाड़ू डेकोरेशन कर सकते हैं। यहां देखिए जुगाड़ू डेकोरेशन के लिए कुछ खास आइडियाज।

1) टी-लाइट्स कैंडल

टी लाइट

टी लाइट्स कैंडल को अक्सर यूं ही जला दिया जाता है। जबकि इसे डेकोरेशन का खास हिस्सा बनाने के लिए आप कुछ जुगाड़ कर सकते हैं। इसके लिए कांच के कुछ ग्लास लें। ये ग्लास एक जैसे दिखने वाले होने चाहिए। अब इनमें गेंदे के या फिर गुलाब के फूलों की पत्तियां डालें। कम से कम आधा ग्लास पत्तियों से भरें। फिर पानी डालें ताकी ये पत्तियां ऊपर आ जाएं। अब एक टी लाइट इनके ऊपर रखें और जला दें। इस DIY को किसी साइड टेबल या फिर सेंटर टेबर पर रखें।

2) गेंदे के फूल

गेंदे के फूल

गेंदे के फूल की माला को हर साल की तरह यूं ही दरवाजे पर लटकाने से अच्छा है कि आप इन्हें किसी अलग तरह से सजाएं। इसके लिए एक सर्कल शेप तैयार करें और इसे रस्सी की मदद से लटकाएं। इसके सर्कल में गेंदे के फूलों की माला लगाएं और फिर इसे मंदिर के पास या फिर मेंन गेट पर लगाएं।

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3) वाइन ग्लास

वाइन ग्लास

घर में अगर वाइन ग्लास हैं तो इनका इस्तेमाल भी आप डेकोरेशन में कर सकते हैं। इसके लिए वाइन ग्लास में कुछ फूल भरें और फिर इन्हें एक जगह पर उल्टा करके लगा दें। इसके ऊपर वाले हिस्से में टी लाइट रखकर जलाएं। इस तरह की डेकोरेशन काफी सुंदर लगती है।

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4) पुरानी चूड़ियों का करें यूज

पुरानी चूड़ी

मार्केट में मिलने वाले दीया होल्डर दिखने में काफी सुंदर लगते हैं। हालांकि, ये दीया होल्डर बाजार से काफी महंगे आते हैं। आप चाहें तो पुरानी चूड़ियों का इस्तेमाल करके दीया होल्डर तैयार कर सकते हैं। इसते लिए कुछ रंग बिरंगी चूड़ियां लें और इन्हें सजावट वाली जगह पर एक साथ रख दें। फिर इन चूड़ियों के बीच में दीया रखें। ये काफी सुंदर और अलग लगेगा।

5) रिबन हैंगिंग

रिबन हैंगिंग

फूलों के हैंगिंग की तरह आप रिबन का इस्तेमाल करके भी रिबन हैंगिंग तैयार कर सकती हैं। ये दिखने में काफी सुंदर और कलरफुल लगती है। इसे लाइट्स के साथ पेयर करने पर ये सजावट में चार चांद लगा सकता है। इसे बनाने के लिए भी एक वायर से एक सर्कल बनाना है और फिर इस सर्कल में लंबाई के साथ रिबन लगाने हैं।

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Avantika Jain

लेखक के बारे में

Avantika Jain
अवंतिका जैन ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। फिलहाल वह बतौर सीनियर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर लाइव हिंदुस्तान में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती हैं। एंटरटेनमेंट से जुड़ी खबरों को लिखने और वीडियोज बनाने में भी इनकी रुचि है। 5 साल से भी ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहीं अवंतिका लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत के दिल्ली डेस्क पर काम कर चुकी हैं। नई जगहों को एक्सप्लोर करना, नए लोगों से जुड़ना और फिल्में/वेब सीरीज देखने की शौकीन हैं। और पढ़ें
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