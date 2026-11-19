कम जगह में भी बन जाएगा सुंदर मंदिर, छोटे फ्लैट के लिए देखें ये 5 आइडियाज
1बीएचके और 2बीएचके फ्लैट में मंदिर के लिए अलग जगह निकालना मुश्किल होता है। ऐसे में दीवार, खाली कोने और फर्नीचर की मदद से कम जगह में भी खूबसूरत मंदिर बनाया जा सकता है।
1बीएचके या 2बीएचके फ्लैट में रहते हैं, तो घर का हर कोना काफी सोच-समझकर इस्तेमाल करना पड़ता है। बेडरूम, किचन और लिविंग रूम के बीच पूजा के लिए अलग जगह निकालना कई बार मुश्किल हो जाता है। घर की खाली दीवार, खिड़की के पास की जगह या लिविंग रूम का छोटा सा कोना भी इसके लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। बस जरूरत है सही डिजाइन चुनने की, ताकि मंदिर घर में ज्यादा जगह न घेरे और इंटीरियर के साथ भी अच्छा लगे। अगर आप भी छोटे फ्लैट में मंदिर बनवाना चाहते हैं, तो ये आइडियाज देख सकते हैं। (All Photos: Pinterest)
1. दीवार पर लगवाएं छोटा सा मंदिर
अगर घर में फर्श पर मंदिर रखने की जगह नहीं है, तो दीवार पर छोटा सा मंदिर बनवा सकते हैं। इसके लिए लकड़ी या मार्बल की शेल्फ लगवाएं, जिस पर भगवान की मूर्तियां और तस्वीरें रखी जा सकें। नीचे एक छोटी दराज भी बनवा सकते हैं, जिसमें पूजा का सामान रखा जा सके। यह डिजाइन खासतौर पर 1बीएचके फ्लैट के लिए अच्छा है, जहां हर थोड़ी सी जगह काम आती है।
2. लिविंग रूम के खाली कोने को बनाएं पूजा की जगह
लिविंग रूम में कोई ऐसा कोना है, जहां फर्नीचर नहीं रखा है, तो उसे मंदिर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। वहां छोटी चौकी या लकड़ी का कॉम्पैक्ट मंदिर रख दें। पीछे की दीवार पर हल्का डिजाइन या बैक पैनल बनवाने से यह जगह बाकी कमरे से अलग नजर आएगी।
3. जाली से अलग बनाएं मंदिर की जगह
अगर आप चाहते हैं कि मंदिर लिविंग रूम में ही हो, लेकिन बाकी हिस्से से थोड़ा अलग भी दिखे, तो लकड़ी की जाली लगवा सकते हैं। इससे बिना दीवार बनवाए पूजा के लिए एक अलग जगह तैयार हो जाएगी। जाली के पीछे छोटा मंदिर और नीचे पूजा का सामान रखने के लिए कैबिनेट बनवाया जा सकता है। यह डिजाइन 2बीएचके फ्लैट के लिए अच्छा ऑप्शन है, जहां लिविंग रूम में थोड़ी जगह मौजूद हो।
4. फर्नीचर के साथ ही बनवा लें मंदिर
छोटे घर में अलग-अलग फर्नीचर रखने से जगह जल्दी भर जाती है। ऐसे में टीवी यूनिट या किसी बड़ी कैबिनेट के साथ ही मंदिर की जगह बनवा सकते हैं। इसके एक हिस्से में भगवान की मूर्तियां रखने के लिए शेल्फ और नीचे दराज बनवा लें। इससे मंदिर के लिए अलग से जगह नहीं निकालनी पड़ेगी।
5. दरवाजे वाला मंदिर चुनें
अगर आप चाहते हैं कि मंदिर हर समय खुला न रहे, तो दरवाजे वाला छोटा कैबिनेट बनवा सकते हैं। इसमें मूर्तियां रखने के लिए शेल्फ और पूजा का सामान रखने के लिए छोटी दराज भी बन सकती है। पूजा के समय इसके दरवाजे खोल लें और बाद में बंद कर दें। इससे मंदिर की जगह व्यवस्थित रहेगी और उस पर धूल भी कम जमेगी।
मंदिर बनवाते समय इन बातों का रखें ध्यान
- जगह पहले तय करें: मंदिर बनवाने से पहले यह देख लें कि घर में कौन सा कोना इसके लिए सही रहेगा। ऐसी जगह चुनें जहां पूजा करना आसान हो और रोजमर्रा के काम में परेशानी न आए।
- साइज का रखें ध्यान: छोटे फ्लैट में बहुत बड़ा मंदिर बनवाने से कमरा भरा हुआ लग सकता है।
- लाइटिंग हो अच्छी: मंदिर के आसपास हल्की और सॉफ्ट लाइट लगवाएं। इससे पूजा की जगह खूबसूरत दिखेगी और घर का इंटीरियर भी निखरेगा।
- रंग चुनें सोच-समझकर: सफेद, क्रीम, हल्का भूरा और हल्का सुनहरा रंग मंदिर को अच्छा लुक देते हैं।
- सफाई का रखें ध्यान: बहुत ज्यादा नक्काशी और डिजाइन वाले मंदिर में धूल जम सकती है। इसलिए ऐसा डिजाइन चुनें, जिसे साफ करना आसान हो।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
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