काम की बात: कम बिजली बिल में AC की ठंडक का लें मजा! अपनाएं ये 4 स्मार्ट तरीके, जानें क्या है टिशू पेपर हैक
उमस भरे इस मौसम में एसी की ठंडी हवा में बैठकर ही आराम मिलता है। लेकिन बिजली बिल के डर बार-बार एसी बंद करने पर आपको मजबूर करता है। ऐसे में यहां हम 4 तरीके बता रहे हैं जिनसे आप बिजली बिल की बचत कर सकते हैं।इसके अलावा टिशू पेपर हैक भी जानिए।
बढ़ी हुई ह्यूमिडिटी में एसी की ठंडी हवा आरामदायक साबित होती है। मानसून के दिनों में बारिश के बाद उमस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और अगर थोड़ी देर के लिए भी एसी वाले रूम से बाहर निकलना पड़ जाए तो कपड़े पसीने से गीले हो जाते हैं। ऐसे में घर में दिनभर एसी चलने से अक्सर बिल बढ़ जाता है। लेकिन अगर आप कुछ स्मार्ट ट्रिक्स को अपनाएंगे तो बिजली बिल की बहुत बचत हो सकती हैं। यहां हम बिजली बिल की बचत करने के 4 तरीके बता रहे हैं। इसके अलावा ये भी विंडो एसी में टिशू पेपर वाले हैक को भी जानिए।
बिजली बिल की बचत करने के 4 तरीके
1) तापमान सेट करें और AC के साथ सीलिंग फैन का इस्तेमाल करें
तेज गर्मी लगने पर एसी के तापमान को कम कर दिया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि तापमान में हर डिग्री की कमी से बिजली की खपत काफी बढ़ सकती है। बिजली की बचत और आराम के बीच सही संतुलन के लिए सीलिंग फैन के साथ 24-25°C तापमान रखें। पंखा ठंडी हवा को घुमाता है, जिससे आप एसी के ज्यादा तापमान पर भी आराम महसूस करते हैं। बस फैन को तेज के बजाय मीडियम या कम स्पीड पर चलाएं।
2) दरवाजों और खिड़कियों को कसकर बंद रखें और फिल्टर साफ करें
रूम में अच्छी कूलिंग के लिए दरवाजों और खिड़कियों को अच्छी तरह कसकर बंद करें। क्योंकि छोटी-सी जगह से भी ठंडी हवा बाहर निकल सकती है और गर्म हवा अंदर आ सकती है। उन खिड़कियों के पर्दे या ब्लाइंड्स बंद रखें जहां से सीधी धूप आती हो। इसके अलावा एसी के फिल्टर को भी नियमित तौर पर साफ करें। गंदे फिल्टर हवा के बहाव को रोकते हैं और कंप्रेसर पर ज्यादा जोर पड़ता है।
3) बार-बार चालू और बंद न करें एसी
बहुत से लोगों को एसी में बैठकर ठंड लगती है तो वह इसे बार-बार चालू-बंद करते हैं। एसी चालू-बंद करने के बजाय तापमान बढ़ाना या स्लीप मोड का इस्तेमाल करना बेहतर हो सकता है। अगर आप बहुत देर के लिए रूम से बाहर जा रहे हैं या फिर अब आपको एसी में नहीं बैठना है तो ही इसे बंद करें।
4) रात में स्लीप या इको मोड का इस्तेमाल करें
रात के समय एसी का स्लीप या इको मोड सेट करें। आमतौर पर आपको पूरी रात एक ही लेवल की कूलिंग की जरूरत नहीं होती है। ऐसे में इन मोड से कूलिंग को एडजस्ट करने में मदद मिल सकती है।
क्या है विंडो एसी के लिए टिशू पेपर हैक
माना जाता है कि विंडो एसी को खराब होने से बचाने के लिए टिशू पेपर मददगार साबित हो सकता है। दरअसल एसी के बाहर के हिस्से में पानी जमा हो सकता है। गंदगी की वजह से पानी बाहर नहीं निकलता ऐसे में टिशू पेपर पानी निकालने में मददगार साबित हो सकता है। इस हैक में पेपर को कॉइल्स के बीच में रखा जाता है, जिसकी वजह से अंदर जमा पानी बाहर निकलने लगता है। अगर आप ड्रेनेज पाइप साफ कर चुके हैं लेकिन फिर भी पानी बाहर नहीं आ रहा है तो टेक्नीशियन से कंसल्ट करें।
डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।