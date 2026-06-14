काम की बात: कहीं आपका गद्दा तो नहीं हो गया खराब? इन 4 तरीकों से जानें कब बदलना चाहिए मैट्रेस
खराब गद्दे पर सोने से नींद पर भी असर होगा और साथ ही शरीर में दर्द भी बना रहेगा। कई बार सुबह उठने पर शरीर में दर्द होता है, जिसे हम गलत तरीके से सोने का कारण मान लेते हैं। ये परेशानी खराब गद्दे की वजह से भी हो सकती है, चलिए बताते हैं कैसे पता करें कि गद्दा खराब है या नहीं।
हर किसी को ऐसा बेड पसंद होता है, जिस पर बैठते या लेटते ही आराम मिल जाए। रात के करीब 8-9 घंटे हमारा शरीर बेड पर रहता है और ऐसे में जरूरी है कि आपका गद्दा सही और आरामदायक हो। गद्दा कभी ऊपर से खराब नहीं दिखता है, तो लोग सालों साल उसे ही इस्तेमाल करते रहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं गद्दा अंदर ही अंदर खराब हो चुका होता है और इसका असर आपकी नींद पर भी पड़ता है। ज्यादातर लोग नींद न आने का कारण सेहत से जुड़ी समस्या समझ लेते हैं लेकिन कई बार ये गद्दे की वजह से भी होता है। तो चलिए आपको बताते हैं गद्दा बदलने का सही समय क्या है और किन तरीकों से जानें कि आपका गद्दा खराब हो चुका है।
गद्दा खराब होने पर दिखेंगे ये संकेत
अगर आपको लग रहा है कि गद्दा बदलने का समय आ चुका है, तो बस कुछ बातों पर गौर करिए। इन चीजों से आप आसानी से पता कर लेंगे कि गद्दा अभी बदलना है या नहीं।
- शरीर में दर्द
सुबह उठते ही आपके शरीर, कमर या पीठ में रोजाना दर्द बना रहता है। ज्यादातर लोगों को लगता है कि ये एक करवट में लेटने या फिर सही से नींद न आने के कारण हो रहा है। लेकिन लंबे समय तक होने वाले इस दर्द का कारण आपका गद्दा हो सकता है।
- गद्दे में गुलठी या उभार
गद्दे को छूने या बैठने पर अगर रुई एक जगह या फिर कही-कही पर उभार महसूस हो रहा है, तो आपका गद्दा खराब हो चुका है। गद्दे जब खराब हो जाते हैं, तब उनके अंदर की रुई या मटेरियल फूल जाता है, जो ऊपर से ही दिखने लगता है।
- नींद टूटना या ना आना
अगर आपको रातभर नींद नहीं आती है या फिर अक्सर टूट जाती है, तो भी आपका गद्दा चेक करें। कई बार किसी हेल्थ इश्यू के कारण नहीं बल्कि गद्दा खराब होने की वजह से भी नींद कम या नहीं आती है। खराब गद्दा शरीर को सही पोजिशन में नहीं रख पाता है और यही कारण है कि बार-बार करवट बदलनी पड़ती है।
- कितने साल पुराना है
गद्दा आपका अगर 7-8 साल पुराना हो चुका है, तो उसे जरूर बदल लें। किसी भी साधारण या अच्छी क्वालिटी गद्दे की लाइफ 5 साल तक ही होती है। इससे ज्यादा इस्तेमाल करने पर गद्दे पर उभार या उसके अंदर की रुई फूली हुई दिखने लगेगी।
सही गद्दा ही खरीदें
अगर आप गद्दा खरीद रहे हैं, तो हमेशा अच्छी क्वालिटी और ब्रांड का ही चुनें। सस्ते या महंगे के चक्कर में अगर आप बहुत सॉफ्ट या हार्ड गद्दा ले रही हैं, तो वह भी आपकी कमर-पीठ के लिए सही नहीं होगा। ऐसे गद्दों पर नींद नहीं आती और लंबे समय तक इस्तेमाल करने से कई स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होने लगती हैं।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।
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