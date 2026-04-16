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कंघे में मैल-गंदगी भर गई है? साफ करने की ये 4 ट्रिक देखें, मिनटों में नए जैसा हो जाएगा!

Apr 16, 2026 09:06 pm ISTAnmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तान
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Cleaning Hacks: रोज-रोज के इस्तेमाल से कंघे में मैल और गंदगी भर जाती है। इसे साफ करना मुश्किल होता है, भले ही कितना भी रगड़ लो। ऐसे में हम आपके लिए कुछ सिंपल टिप्स ले कर आए हैं, जिनसे बिना मेहनत आपका कंघा नए जैसा साफ हो जाएगा।

कंघे में मैल-गंदगी भर गई है? साफ करने की ये 4 ट्रिक देखें, मिनटों में नए जैसा हो जाएगा!

हर दिन इस्तेमाल होने वाले कंघे में धूल, तेल, डैंड्रफ और बालों की गंदगी धीरे-धीरे जमा होती रहती है। अगर इसे समय-समय पर क्लीन ना किया जाए तो देखने में तो गंदा लगता ही है, साथ ही स्कैल्प की समस्याएं भी बढ़ा सकता है। इसलिए कंघे को समय-समय पर जरूर साफ करते रहना चाहिए। सबसे खास बात ये है कि कंघे को साफ करने के लिए आपको किसी महंगे प्रोडक्ट की जरूरत नहीं होती। घर में मौजूद कुछ साधारण चीजों से ही आप कंघे को फिर से साफ, चमकदार और बिल्कुल नया बना सकते हैं। चलिए जानते हैं कुछ कमाल की टिप्स।

लूज पाउडर से करें ड्राई क्लीनिंग

अगर कंघे में हल्की धूल और चिपकी हुई गंदगी है तो आप लूज पाउडर का इस्तेमाल कर के इसे साफ कर सकते हैं। सबसे पहले कंघे पर थोड़ा सा लूज पाउडर छिड़क दें। इसके बाद एक पुराने टूथब्रश की मदद से धीरे-धीरे कंघी के दांतों के बीच सफाई करें। पाउडर गंदगी को लूज कर देता है जिससे वह आसानी से निकल जाती है। यह तरीका खासतौर पर तब काम आता है जब आप बिना पानी के जल्दी सफाई करना चाहते हैं।

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शैंपू और गुनगुने पानी से डीप क्लीनिंग

अगर कंघा ज्यादा गंदा है तो शैंपू और गुनगुना पानी सबसे आसान और असरदार तरीका है। इसके लिए एक कटोरे में गुनगुना पानी लें और उसमें थोड़ा सा नॉर्मल शैंपू मिला दें। अब कॉम्ब को इसमें 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दें ताकि जमी हुई गंदगी नर्म हो जाए। इसके बाद टूथब्रश से हल्के हाथ से रगड़कर साफ करें और साफ पानी से धो लें। इस तरीके से साफ करने पर तेल और चिपचिपी गंदगी अच्छी तरह निकल जाती है।

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टूथपेस्ट से हटाएं जिद्दी मैल

अगर कंघे पर गंदगी और जमा हुआ मैल है तो टूथपेस्ट की मदद से भी इसे क्लीन किया जा सकता है। इसके लिए बस कंघे पर थोड़ा सा टूथपेस्ट लगाकर लगभग 10 मिनट के लिए छोड़ दें। इसके बाद पुराने टूथब्रश से धीरे-धीरे रगड़ते हुए इसे साफ करें। आखिर में इसे पानी से अच्छी तरह धो लें। आपका कंघा एकदम चमचमाने लगेगा।

बेकिंग सोडा और नींबू से चमकाएं कंघा

गंदे कंघे को अच्छी तरह से साफ करने के लिए बेकिंग सोडा और नींबू का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले कंघे पर बेकिंग सोडा छिड़क दें। इसके बाद उस पर थोड़ा नींबू निचोड़ दें। अब टूथब्रश से अच्छी तरह रगड़ें। जब जमी हुई गंदगी साफ हो जाए तो इसे साफ पानी से धो लें। कंघा साफ होने के साथ-साथ एकदम नए जैसा चमकने लगेगा।

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Anmol Chauhan

लेखक के बारे में

Anmol Chauhan

अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।

करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।

लेखन शैली और दृष्टिकोण
अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।

विशेषज्ञता के क्षेत्र
लाइफस्टाइल और डेली लाइफ हैक्स
हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस
रिलेशनशिप और इमोशनल वेल-बीइंग
कुकिंग टिप्स, किचन हैक्स और आसान रेसिपी आइडियाज
फैशन और एथनिक स्टाइलिंग
ट्रैवल और सीजनल डेस्टिनेशन

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