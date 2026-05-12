घंटों चलने के बाद भी कूलिंग नहीं कर रहा AC, ये हो सकती हैं वजह

चिलचिलाती गर्मी में जब एसी ठीक तरह से काम नहीं करते हैं तो चिड़चिड़ी होने लगती है। कुछ लोग शिकायत करते हैं कि घंटों तक एसी चलाने के बाद भी कूलिंग नहीं होती है। ऐसे में यहां जानिए एसी से ठंडक ना होने की वजह।

आजकल ज्यादातर घरों में एसी का इस्तेमाल किया जाता है। गर्मियों में एसी की ठंडी हवा राहत देने वाली होती है। लेकिन अगर घंटों तक एसी ऑन करने के बाद भी कूलिंग ना हो तो मूड खराब होने लगता है। एसी की कूलिंग ना होने का कारण हमेशा उसका खराब हो जाना नहीं है। बल्कि कई बार कुछ छोटी वजहों के कारण भी एसी कूलिंग करना बंद कर देता है। यहां हम 4 वजहों के बारे में बता रहे हैं जिनकी वजह से एसी कूलिंग करना बंद कर देता है।

एसी कूलिंग ना करने की 4 वजह 1) गंदा एयर फिल्टर एसी के कूलिंग ना करने की एक सबसे आम वजह गंदा एयर फिल्टर हो सकता है। अगर आपके एसी का फिल्टर धूल से भर गया है, तो हवा का फ्लो रुक जाता है। इससे कूलिंग कॉइल्स पर बर्फ जम सकती है और कमरा ठंडा होना बंद हो जाता है। इसलिए हफ्त में एक बार फिल्टर को निकाले और पानी से धोकर साफ करें।

2) कंडेनसर कॉइल्स में गंदगी एसी का बाहरी हिस्सा यानी आउटडोर गर्मी को बाहर फेंकता है। अगर इसके कंडेनसर कॉइल्स पर धूल या कचरा जमा होगी, तो वह गर्मी को प्रभावी ढंग से बाहर नहीं निकाल पाएगा, जिससे कूलिंग कम हो जाएगी। इसलिए समय- समय पर बाहरी यूनिट की सर्विस कराएं।

3) गैस की कमी अगर एसी की पाइपलाइन में कहीं लीकेज है, तो गैस कम हो सकती है। बिना गैस के एसी कूलिंग नहीं करेगा और सिर्फ पंखे की तरह हवा देगा। गैस कम होने की वजह से इंडोर यूनिट की पाइप पर बर्फ जम सकती है, जिसकी वजह से हवा गर्म महसूस हो सकती।

4) खराब कंप्रेसर अगर एसी का कंप्रेसर सही तरह से काम नहीं करता है तो भी कूलिंग पर असर होता है। अगर यह खराब हो जाए या स्टार्ट नहीं हो रहा है तो कूलिंग बिल्कुल नहीं होगी।

टिप -बच्चों के हाथ में एसी का रिमोट आने से वह छेड़छाड़ कर सकते हैं। एसी के कूलिंग ना करने की मुख्य वजहों में खराब रिमोट की सेटिंग भी हो सकती है। इसलिए हमेशा चेक करें कि मोड कूल पर ही हो।

-सही तापमान सेट करना बहुत जरूरी है। एसी के तापमाम को बाहर के तापमान से कम पर सेट करें।

-अगर आपके कमरे का साइज बड़ा है लेकिन एसी कम टन का है तो कमरे को पूरी तरह ठंडा नहीं कर पाएगा।