बारिश में भीग गया फोन? इन 4 गलतियों से बचें, वरना हजारों रुपये का हो सकता है नुकसान
बारिश के मौसम में जाने-अनजाने में मोबाइल भीग जाता है और उसे सही करने की घबराहट में हम कुछ गलतियां कर जाते हैं। ऐसे में आपका महंगा फोन भी खराब हो सकता है। चलिए बताते हैं फोन के भीग जाने पर क्या करें और क्या न करें।
बारिश का मौसम वैसे तो कई लोगों को सुहावना लगता है लेकिन ये कई परेशानियां भी लेकर आता है। अगर आप कहीं जा रहे हो और अचानक बारिश होने लगे तो फोन भीगने का डर रहता है। अब ये बात तो आप जानते ही हैं कि फोन भीग जाने पर खराब हो जाता है। वैसे तो आजकल कई नई टेक्नोलॉजी के साथ स्मार्टफोन आने लगे हैं, जिन्हें लोग वॉटरप्रूफ समझते हैं लेकिन कई बार पानी अंदर घुस जाने पर फोन चलना बंद हो सकता है। अगर कभी आपके साथ ऐसा हो जाए तो भूलकर भी 5 गलतियां न करें। बारिश के पानी में अगर फोन भीग जाता है, तो उसे वापिस आप सही कर सकते हैं।
किन 4 गलतियों को करने से बचें
1- फोन भीगने पर पहली गलती
फोन भीग जाने पर घबराएं नहीं, बल्कि उसे तुरंत स्विच ऑफ कर दें। फोन ऑन रहता है, तो अंदर शॉर्ट सर्किट जैसी चीजें हो सकती हैं। आप मोबाइल को फौरन सूखे और मुलायम कपड़े से पेंछें और ऐसे ही सूखने दें। अगर आपको लग रहा है कि फोन में ज्यादा नमी है तो पन्नी या पैकेट में करके चावल के डिब्बे में डाल दें।
2- चार्जिंग पर न लगाएं
बारिश में फोन भीग जाने के बाद उसे चार्जिंग पर लगाकर चेक करने की गलती न करें। भीगा हुआ फोन अगर आप चार्जिंग पर लगा देंगे तो अंदर से वह फूंक जाएगा और स्क्रीन पर काले धब्बे दिखने लगेंगे।
3- चार्जिंग पोर्ट को न करें नजरअंदाज
मोबाइल का चार्जिंग पोर्ट सबसे मेन होता है, जहां पर धूल, मिट्टी और नमी होने पर फोन काम करना बंद कर सकता है। फोन भीग गया है, तो उसका चार्जिंग पोर्ट चेक करें। अगर वहां नमी लग रही है, तो उसे पोंछें और तभी चार्जिंग पर लगाएं।
4- हेयर ड्रायर या धूप में न सुखाएं
स्मार्टफोन भीग गया है, तो उसे हेयर ड्रायर या तेज धूप में सुखाने की गलती न करें। तेज गर्मी से फोन के अंदर मौजूद कॉम्पोनेंट्स और बैटरी को नुकसान पहुंच सकता है। इससे बैटरी फूल सकती है, फोन ओवरहीट हो सकता है और गंभीर मामलों में बैटरी में आग लगने या फटने का भी खतरा बढ़ सकता है।
क्या करना चाहिए?
आजकल स्मार्टफोन वॉटर रेजिस्टेंट होता है और कई स्मार्टफोन IP67 या IP68 रेटिंग के साथ आते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि बारिश में आप फोन को खूब इस्तेमाल कर सकते हैं। बारिश के दौरान कॉल करने, मैसेज टाइप करने या वीडियो देखने से पानी स्क्रीन, स्पीकर और चार्जिंग पोर्ट तक पहुंच सकता है। इसलिए बारिश के दौरान फोन चलाने की गलती न करें। अगर रोज ऑफिस, कॉलेज या फील्ड वर्क के लिए बाहर जाते हैं, तो फोन के लिए वाटरप्रूफ पाउच या अच्छी क्वालिटी वाला कवर खरीद लें और उसी में मोबाइल रखें। बारिश में किसी भी हादसे से पहले अपने फोटो, वीडियो और जरूरी दस्तावेजों का क्लाउड या लैपटॉप में बैकअप जरूर रख लें।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
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