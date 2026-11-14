बिना पानी के अब नहीं सूखेंगे पौधे, वेकेशन पर जाने से पहले अपनाएं ये ट्रिक्स, हरे-भरे रहेंगे

प्लांट लवर्स छुट्टियों पर जाने से पहले एक चिंता में रहते हैं कि उनके पीछे पौधों को पानी कौन देगा। ऐसे में यहां कुछ हैक्स बता रहे हैं जिन्हें अपनाकर आप रोजाना पानी दिए बिना भी पौधों को हरा-भरा रख सकते हैं।

अगर आप भी छुट्टियों में घूमने जाने का प्लान बना रहे हैं और घर में लगे पौधों के सूखने की चिंता सता रही है, तो अब परेशान होने की जरूरत नहीं है। अक्सर कई दिनों तक घर से बाहर रहने पर पौधों को समय पर पानी नहीं मिल पाता, जिससे उनकी पत्तियां मुरझाने लगती हैं और पौधे सूख सकते हैं। लेकिन कुछ आसान घरेलू हैक्स अपनाकर आप अपनी गैरमौजूदगी में भी पौधों को हरा-भरा रख सकते हैं। ये आसान और स्मार्ट ट्रिक्स हैं जिन्हें अपनाकर आप अपनी गैरमौजूदगी में भी पौधों को हरा-भरा रख सकती हैं। इन आसान हैक्स को अपनाकर आप बिना किसी टेंशन के अपनी छुट्टियों का मजा ले सकते हैं और लौटने पर अपने पौधों को तरोताजा पा सकते हैं। सीखिए, क्या हैं ये आसान हैक्स-

1) प्लास्टिक की बोतल से बनाएं सेल्फ-वॉटरिंग सिस्टम इस हैक के लिए एक खाली प्लास्टिक की बोतल में पानी भरें और उसके ढक्कन में छोटा सा छेद करें। अब बोतल को उल्टा करके गमले की मिट्टी में हल्का सा गाड़ दें। इससे पानी धीरे-धीरे मिट्टी में रिसता रहेगा और पौधे को नमी मिलती रहेगी। इसके लिए बोतल के छेद का आकार पहले चेक कर लें, ताकि पानी एक साथ न निकल जाए।

2) सूती रस्सी आएगू काम इस तरीके के लिए एक सूती रस्सी और पानी से भरा बर्तन लें। अब रस्सी का एक सिरा पानी में डुबोएं और दूसरा सिरा गमले की मिट्टी में कुछ सेंटीमीटर अंदर रखें। रस्सी के जरिए पानी धीरे-धीरे मिट्टी तक पहुंचता रहेगा। यह तरीका छोटे और मीडियम आकार के गमलों के लिए बेस्ट हो सकता है।

3) नारियल के रेशों का करें इस्तेमाल नारियल के रेशे यानी कोकोपीट मिट्टी में नमी बनाए रखने में मदद करते हैं। पौधों को पानी देने के लिए ये बेस्ट तरीका है। इसके लिए गमले की मिट्टी में सही मात्रा में कोकोपीट मिलाएं। इससे पानी जल्दी सूखने की समस्या कम हो सकती है। बस एक बात का ध्यान रखें कि छुट्टियों पर जाने से पहले मिट्टी की नमी जांचकर पौधों को पानी दें।

4) पानी से भरी ट्रे का करें इस्तेमाल पौधों को पानी देने के लिए ये एख बेहतरीन हैक है जिसमें एछोटे गमलों के नीचे एक ट्रे रखें और उसमें थोड़ा पानी भरें। इस हैक में मिट्टी जरूरत के अनुसार नीचे से नमी खींचती रहती है और पौधा एक हफ्ते तक बिना सूखे हरा-भरा रहता है। हालांकि, सभी पौधों के लिए यह तरीका सही नहीं है। लंबे समय तक गमलों को पानी में डुबोकर न रखें, वरना जड़ें सड़ सकती हैं। इसके अलावा सुनिश्चित करें कि गमले के नीचे ड्रेनेज होल हों।