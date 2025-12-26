जमे हुए नारियल तेल को 5 मिनट में पिघलाने के 4 आसान किचन हैक्स

संक्षेप: Tips To Melt Frozen Coconut Oil : लोग बोतल से तेल बाहर निकालने के लिए उसे कई बार सीधा आग के पास रख देते हैं या फिर खोलते हुए गर्म पानी में डाल देते हैं। इन दोनों ही उपायों में नारियल तेल के साथ उसकी बोतल भी पिघलकर खराब हो जाती है।

खूबसूरत त्वचा से हेयर केयर तक के लिए, नारियल तेल का इस्तेमाल ज्यादातर घरों में बड़े शौक से किया जाता है। नारियल तेल में मुख्य रूप से मौजूद विटामिन ई, एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है, जो त्वचा के साथ बालों की सेहत का भी खास ख्याल रखता है। लेकिन यहां बात नारियल तेल से जुड़े फायदों की नहीं बल्कि सर्दियों में बोतल में जमे नारियल तेल को पिघलाने की आसान वायरल टिप्स की होने वाली है। जी हां, सर्दियों के मौसम में बोतल में ही नारियल तेल जमने की समस्या लोगों को अकसर परेशान करती है। लोग बोतल से तेल बाहर निकालने के लिए उसे कई बार सीधा आग के पास रख देते हैं या फिर खोलते हुए गर्म पानी में डाल देते हैं। इन दोनों ही उपायों में नारियल तेल के साथ उसकी बोतल भी पिघलकर खराब हो जाती है। ऐसे में इस मुश्किल को दूर करने के 4 बेहतरीन तरीके हैं। जिनकी मदद से आप नारियल तेल को 5 मिनट में पिघलाकर अपना काम आसान बना सकते हैं।

नारियल तेल को पिघलाने के 4 आसान टिप्स गरम पानी का गिलास किसी बड़े गिलास या चौड़े बर्तन में गरम पानी भरकर उसमें नारियल तेल की बोतल बंद करके तेल पिघलने के लिए रखें। गरम पानी की भाप और गर्माहट बोतल की बाहरी सतह से होकर अंदर पहुंचकर तेल को पिघलाने में मदद करेगी।

माइक्रोवेव हैक जरूरत जितना तेल माइक्रोवेव-सेफ बाउल में डालकर उसे 10-15 सेकेंड के लिए गर्म करें। हर बार निकालकर हिलाएं। लगभग 2 मिनट में तेल पिघल जाएगा। ज्यादा गर्म न करें, वरना तेल खराब हो सकता है।

हेयर ड्रायर ट्रिक हेयर ड्रायर भी नारियल के तेल को बाहर निकालने में बहुत उपयोगी हो सकता है। आप हेयर ड्रायर को हॉट मोड में सेट करें और बोतल के निचले हिस्से और किनारों पर 1 मिनट तक गर्म हवा मारें। इससे प्लास्टिक को कोई नुकसान नहीं होगा और तेल मिनटों में लिक्विड बन जाएगा।