घर के लिविंग रूम में इन चीजों को रखें, बनी रहेगी पॉजिटिव एनर्जी

Positive energy Vastu items for home: घर की सजावट का घर में रहने वाले लोगों की किस्मत, व्यवहार पर सीधा असर दिखता है। इसलिए एस्ट्रोलॉजर जय मदान ने बताया कि घर के लिविंग रूम में किन 4 चीजों को जरूर रखा जाना चाहिए।

घर का लिविंग रूम बेहद खास हिस्सा होता है। यहां पर आप बाहरी लोगों से मिलते-जुलते हैं। वहीं कई घरों का मेन एंट्रेस भी लिविंग रूम से होता है। ऐसे में घर में पॉजिटिव और निगेटिव एनर्जी को इकट्ठा करने में इस जगह का खास रोल होता है। अगर आप चाहती हैं कि घर में पॉजिटिव एनर्जी के साथ सुख-संपत्ति बनी रहे और आपका काम, करियर सही दिशा में आगे बढ़े तो कुछ चीजों को लिविंग रूम में जरूर रखें। एस्ट्रोलॉजर जय मदान ने इन 4 चीजों को लिविंग रूम में रखने के लिए बताया है। जिससे घर में पॉजिटिविटी और सुख-समृद्धि बनी रहेगी।

शेर या चीता जय मदान ने बताया कि घर में स्ट्रेंथ और लीडरशिप क्वालिटी को मेंटेन रखने के लिए घर में शेर या चीता किसी एक का चित्र, मूर्ति या किसी भी शेर, चीता के डेकोरेटिव पीस को घर में रखें। लेकिन ध्यान रहे कि इस शेर या चीता का मुंह खुला हुआ ना हो।

हाथी घर के लिविंग रूम में हाथी का डेकोरेटिव पीस जरूर रखें। हाथी ग्रोथ और सुख-समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इसे घर में रखने से घर में चीजों की कमी नहीं होती। इसलिए हाथी के डेकोरेटिव पीस को ड्राइंग रूम में रखें।

हरे-भरे पौधे घर के कोने में ग्रीन प्लांट्स को जरूर रखें। ये घर में ताजी हवा और प्योरिटी को बरकरार रखने के साथ ही पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाते हैं। साथ ही घर में हरियाली आपकी ग्रोथ को रिप्रजेंट करती है। इसलिए लिविंग रूम में ग्रीन प्लांट्स जरूर रखें।