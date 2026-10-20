नए घर का नाम क्या रखें? देखें 30+ सुंदर नाम और उनके अर्थ

नए घर के लिए कोई सुंदर और मीनिंगफुल नाम ढूंढ रहे हैं? यहां देखें 30 से ज्यादा ऐसे नाम, जिनका मतलब भी खास है और जो आपके घर को एक अलग पहचान देंगे।

अपने घर के लिए यहां देखें 30+ सुंदर और मीनिंगफुल नाम

अपना घर खरीदना या बनवाना जिंदगी के सबसे खास पलों में से एक होता है। घर तैयार होने के बाद उसे सजाने से लेकर उसका नाम रखने तक, हर छोटी चीज खास लगती है। कई लोग अपने घर का नाम भगवान, परिवार, प्रकृति या किसी अच्छी भावना से जुड़ा रखना चाहते हैं। वहीं, कुछ लोग ऐसा नाम पसंद करते हैं जो सुनने में मॉडर्न हो, लेकिन उसका मतलब भी अच्छा हो। अगर आप भी अपने नए घर के लिए कोई प्यारा और मीनिंगफुल नाम ढूंढ रहे हैं, तो यहां आपके लिए 30 से ज्यादा नामों की लिस्ट है। इनमें से अपनी पसंद का नाम चुन सकते हैं और अपने घर को एक खास पहचान दे सकते हैं।

भगवान और आध्यात्मिकता से जुड़े घर के नाम 1. सौभाग्य- सौभाग्य का मतलब अच्छी किस्मत और खुशहाली है। यह नाम घर के लिए शुभ और सुख-समृद्धि से भरी जिंदगी का भाव देता है।

2. शिवालय- भगवान शिव से जुड़ा नाम। अगर आप अपने घर का नाम आध्यात्मिक रखना चाहते हैं, तो यह अच्छा ऑप्शन है।

3. राधा कुंज- भगवान कृष्ण और राधा से जुड़ा नाम। यह नाम सुनने में प्यारा लगता है और घर को भक्ति से जोड़ता है।

4. श्रीनिवास- भगवान विष्णु का एक नाम। इसका इस्तेमाल घर के नाम के तौर पर भी किया जा सकता है।

5. आनंद धाम- ऐसी जगह जहां खुशी और सुकून मिले। अपने परिवार के साथ खुशहाल जिंदगी बिताने के लिए यह नाम अच्छा है।

6. कृपा- इसका मतलब है दया या आशीर्वाद। छोटा और आसान नाम पसंद करने वालों के लिए यह अच्छा ऑप्शन है।

सुकून और खुशहाली का एहसास देने वाले नाम 7. सुखम- सुख और खुशी से जुड़ा नाम। घर के लिए इसका मतलब एक खुशहाल जगह हो सकता है।

8. सुकून- ऐसी जगह जहां मन को शांति मिले। अगर आपका घर आपके लिए आराम और सुकून की जगह है, तो यह नाम अच्छा रहेगा।

9. आशियाना- रहने की प्यारी जगह या अपना घर। यह नाम आसान भी है और भावनाओं से भी जुड़ा है।

10. खुशहाल — खुशी और समृद्धि से भरा हुआ। परिवार की खुशियों को दिखाने के लिए यह नाम चुन सकते हैं।

11. प्रेम निवास- प्यार से भरा घर। परिवार के बीच प्यार और अपनापन दिखाने के लिए यह नाम अच्छा है।

12. मंगलम- शुभ और अच्छा होने का भाव। नए घर की शुरुआत के लिए यह नाम पसंद किया जा सकता है।

13. सौभाग्य- अच्छी किस्मत और खुशहाली से जुड़ा नाम। घर के लिए यह एक पारंपरिक और सुंदर ऑप्शन है।

मॉडर्न और छोटे नाम 14. आर्या- सम्मानित और श्रेष्ठ होने का भाव। छोटा, आसान और मॉडर्न नाम चाहने वालों को यह पसंद आ सकता है।

15. अन्वय- जुड़ाव या संबंध से जुड़ा नाम। परिवार के साथ और अपनापन दिखाने के लिए अच्छा ऑप्शन है।

16. आरंभ- शुरुआत। नए घर और जिंदगी के नए सफर के लिए यह नाम खास हो सकता है।

17. नीलय — घर या रहने की जगह के अर्थ में इस्तेमाल होने वाला नाम। यह सुनने में छोटा और अलग लगता है।

18. निवास- रहने की जगह। सिंपल और पारंपरिक नाम पसंद करने वालों के लिए यह अच्छा है।

19. आलोक रो- नी या प्रकाश। घर में उजाले और सकारात्मकता का भाव लाने वाला नाम है।

20. उजास- रोशनी और चमक। छोटा और सुंदर नाम चाहने वालों के लिए यह एक अच्छा ऑप्शन है।

21. आंगन- घर का वह हिस्सा जहां परिवार साथ बैठता है। यह नाम अपनापन और घर की गर्माहट का एहसास देता है।

प्रकृति और खूबसूरत भावनाओं से जुड़े नाम 22. वसुंधरा- धरती का एक नाम। प्रकृति से जुड़ाव पसंद करने वालों के लिए यह सुंदर विकल्प है।

23. अमृतम- अमृत से जुड़ा नाम, जो खास और अनमोल होने का भाव देता है।

24. गुलमोहर- खूबसूरत फूलों वाले पेड़ का नाम। प्रकृति और रंगों से प्यार करने वालों को यह नाम पसंद आ सकता है।

25. नीर- पानी। छोटा और आसान नाम, जो प्रकृति से जुड़ा है।

26. मधुबन- फूलों और हरियाली से भरे बगीचे का भाव। घर के लिए यह नाम काफी प्यारा लगता है।

27. तरंग- लहर या उमंग। अगर आप कुछ अलग और एनर्जेटिक नाम चाहते हैं, तो इसे चुन सकते हैं।

28. चांदनी- चांद की रोशनी। यह नाम सुकून और खूबसूरती का एहसास देता है।

परिवार और रिश्तों से जुड़े नाम 29. अपना घर- ऐसा घर जहां अपनापन और प्यार हो। यह नाम सीधा, आसान और दिल के करीब है।

30. स्नेह कुंज- प्यार और अपनापन से जुड़ा नाम। परिवार के लिए घर की अहमियत को दिखाता है।

31. एकता- साथ रहने और जुड़े रहने का भाव। परिवार की एकजुटता दिखाने के लिए यह अच्छा नाम है।

32. मिलन- साथ आने या मिलने का भाव। ऐसा घर जहां परिवार और दोस्त खुशी से मिलें, उसके लिए यह नाम अच्छा है।

33. परिवारम- परिवार से जुड़ा एक मॉडर्न अंदाज वाला नाम। यह घर को परिवार की पहचान से जोड़ता है।