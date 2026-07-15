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Jokes in Hindi: ससुर ने पूछा- क्या हाल है? दामाद का जवाब सुन रोक नहीं पाएंगे हंसी

By Shubhangi Gupta
लाइव हिन्दुस्तान
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Mazedaar Chutkule: अगर दिनभर की भागदौड़ के बाद चेहरे पर मुस्कान लानी है, तो ससुर-दामाद पर बने ये मजेदार चुटकुले आपका मूड हल्का कर देंगे। इन्हें पढ़कर हंसी रोकना आसान नहीं होगा।

Jokes in Hindi: ससुर ने पूछा- क्या हाल है? दामाद का जवाब सुन रोक नहीं पाएंगे हंसी

हंसना केवल मन को हल्का ही नहीं करता, बल्कि पूरे दिन की थकान भी दूर कर देता है। परिवार से जुड़े हल्के-फुल्के चुटकुले लोगों को सबसे ज्यादा पसंद आते हैं, क्योंकि इनमें अपनापन और मजेदार नोकझोंक दोनों होती है। ससुर और दामाद की बातचीत पर बने चुटकुले भी इसी वजह से खूब पढ़े और सुनाए जाते हैं। यहां दिए गए सभी चुटकुले केवल मनोरंजन के उद्देश्य से हैं। इनका मकसद किसी का मजाक उड़ाना नहीं, बल्कि हंसी के कुछ हल्के पल देना है। तो देर किस बात की, पढ़िए ससुर-दामाद के 30 मजेदार चुटकुले और खुलकर मुस्कुराइए।

1.

ससुर: दामाद जी, हमारी बेटी खुश तो है?

दामाद: जी बिल्कुल, तभी तो रोज आपकी शिकायत नहीं करती।

2.

ससुर: चाय कैसी लगी?

दामाद: इतनी अच्छी कि चीनी ढूंढने का मन ही नहीं किया।

3.

ससुर: घर कब आ रहे हो?

दामाद: जब खाने का बुलावा आएगा।

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4.

ससुर: हमारी बेटी बहुत सीधी है।

दामाद: जी, शादी के बाद मुझे भी पता चल गया कि सीधा कौन है।

5.

ससुर: कोई परेशानी तो नहीं?

दामाद: जी, बस महीने की आखिरी तारीख।

6.

ससुर: खर्चा ज्यादा तो नहीं होता?

दामाद: जी, सवाल पूछने से ज्यादा नहीं।

7.

ससुर: दामाद जी, खाना कैसा बना?

दामाद: इतना अच्छा कि आज डांट भी मीठी लगेगी।

8.

ससुर: बेटी आपको तंग तो नहीं करती?

दामाद: जी, प्यार से करती है।

9.

ससुर: जल्दी-जल्दी आया करो।

दामाद: जी, अगर मिठाई भी जल्दी-जल्दी मिले।

10.

ससुर: क्या सोच रहे हो?

दामाद: अगली छुट्टी का इंतजार।

11.

ससुर: बेटी का ख्याल रखते हो?

दामाद: जी, तभी तो वह मेरा ख्याल रखती हैं।

12.

ससुर: बाजार चलोगे?

दामाद: जी, अगर पैसे आपकी जेब से निकलें।

13.

ससुर: घर में सबसे ज्यादा कौन बोलता है?

दामाद: जी, इस सवाल का जवाब देना सुरक्षित नहीं है।

14.

ससुर: शादी कैसी चल रही है?

दामाद: जी, रोज नया अनुभव मिल रहा है।

15.

ससुर: हमारी बेटी गुस्सा तो नहीं करती?

दामाद: जी, मौसम की तरह कभी-कभी।

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16.

ससुर: इतनी चुप्पी क्यों है?

दामाद: जी, अनुभव ने सिखाया है।

17.

ससुर: क्या चाहिए?

दामाद: बस आपका आशीर्वाद... और थोड़ा सा नाश्ता।

18.

ससुर: बेटी ने खाना बनाया?

दामाद: जी, और मैंने बिना सवाल किए खा लिया।

19.

ससुर: आज जल्दी उठ गए?

दामाद: जी, छुट्टी वाले दिन नींद खुद भाग जाती है।

20.

ससुर: घूमने कब ले जा रहे हो?

दामाद: पहले तनख्वाह आने दीजिए।

21.

ससुर: बचत करते हो?

दामाद: जी, करने की सोचता जरूर हूं।

22.

ससुर: बेटी नाराज तो नहीं?

दामाद: जी, अभी तक वजह नहीं बताई।

23.

ससुर: क्या हाल है?

दामाद: जी, शादीशुदा हैं... समझ जाइए।

24.

ससुर: खाना और लें?

दामाद: जी, अगर मना करूं तो भी मिलेगा?

25.

ससुर: घर में किसकी चलती है?

दामाद: जी, इस पर जवाब देना जोखिम भरा है।

26.

ससुर: इतनी मुस्कान क्यों?

दामाद: जी, आज छुट्टी मिल गई।

27.

ससुर: बेटी की तारीफ करते हो?

दामाद: जी, रोज... समझदारी इसी में है।

28.

ससुर: क्या सीख मिली शादी से?

दामाद: जी, पहले सुनो, फिर बोलो।

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29.

ससुर: सबसे बड़ा राज क्या है?

दामाद: जी, समय पर 'हां' कहना।

30.

ससुर: आखिरी सवाल... घर कब आ रहे हो?

दामाद: जी, जैसे ही सुनूंगा कि गरमा-गरम पकौड़े तैयार हैं।

Shubhangi Gupta

लेखक के बारे में

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परिचय एवं अनुभव

शुभांगी गुप्ता एक अनुभवी जर्नलिस्ट हैं जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वह पिछले 4+ वर्षों से देश के प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइव हिंदुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ी हुई हैं। यहां वह बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। इससे पहले शुभांगी लगभग एक साल अमर उजाला डिजिटल में भी काम कर चुकी हैं।


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शुभांगी ने जर्नलिज्म के साथ-साथ एल.एल.बी की पढ़ाई भी की है, जिससे उनके कंटेंट में तथ्यात्मक मजबूती और संतुलित दृष्टिकोण देखने को मिलता है। वह पत्रकारिता को सिर्फ एक पेशा नहीं, बल्कि समाज से जुड़ने और लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम मानती हैं।

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