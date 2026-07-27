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30 सास-बहू जोक्स, हर चुटकुला पढ़कर चेहरे पर आ जाएगी मुस्कान

By Shubhangi Gupta
लाइव हिन्दुस्तान
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Jokes in Hindi: अगर दिनभर की भागदौड़ के बाद हंसने का मन है, तो सास-बहू के ये मजेदार जोक्स आपका मूड हल्का कर देंगे। इन्हें पढ़कर आप अपनी हंसी रोक नहीं पाएंगे।

Super Funny Saas Bahu Jokes
सास-बहू के 30 नए और मजेदार चुटकुले

हंसना सेहत के लिए अच्छा माना जाता है। जब चेहरे पर मुस्कान होती है, तो मन भी हल्का महसूस करता है। अगर आप भी कुछ ऐसे चुटकुले पढ़ना चाहते हैं, जो पूरे परिवार के साथ बैठकर पढ़े जा सकें, तो सास-बहू के ये मजेदार जोक्स आपके लिए हैं। इनमें रोजमर्रा की छोटी-छोटी बातों को मजाकिया अंदाज में पेश किया गया है। तो देर किस बात की, पढ़िए 30 मजेदार सास-बहू जोक्स और दिन को बनाइए थोड़ा और खुशगवार।

1. सास: बहू, आज इतनी चुप क्यों हो?

बहू: मम्मी जी, आज आपकी बारी है बोलने की।

2. सास: ये रोटी चौकोर कैसे बन गई?

बहू: गोल बनाने गई थी, बीच में हिम्मत जवाब दे गई।

3. सास: बहू, तुमने नमक डाला था?

बहू: जी, लेकिन सब्जी ने शायद मना कर दिया।

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4. सास: मेरी चाय कौन पी गया?

बहू: जिसने भी पी होगी, अब आपकी तारीफ कर रहा होगा।

5. सास: घर में इतनी शांति क्यों है?

बहू: सबने तय किया है कि आज कोई सलाह नहीं देगा।

6. सास: तुम फोन इतना क्यों देखती हो?

बहू: मम्मी जी, वहां कोई मुझे काम नहीं बताता।

7. सास: मैंने घंटी बजाई थी।

बहू: जी, मैंने सोचा कोई सपना होगा।

8. सास: आज खाना देर से क्यों बना?

बहू: गैस तेज थी, समय धीरे चल रहा था।

9. सास: मेरी बात याद रहती है?

बहू: जी, भूलना भी चाहूं तो नहीं भूलती।

10. सास: इतनी हंसी किस बात की?

बहू: पुराने फोटो मिल गए थे... शादी से पहले वाले।

11. सास: आज सब्जी फीकी है।

बहू: इसलिए आपकी बातें साथ में परोस दी हैं।

12. सास: मेरी साड़ी कैसी लग रही है?

बहू: इतनी अच्छी कि पड़ोस वाली भी पूछेंगी।

13. सास: तुम जल्दी तैयार कैसे हो गई?

बहू: आज किसी ने "आराम से तैयार हो जाना" नहीं कहा।

14. सास: घर का सामान कौन इधर-उधर रखता है?

बहू: वही, जो बाद में पूछता भी है।

15. सास: आज चाय में प्यार कम है।

बहू: चीनी पूरी है, प्यार शाम को मिलेगा।

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16. सास: बहू, मैं गुस्से में हूं।

बहू: अच्छा हुआ पहले बता दिया, मैं हंसने नहीं लगी।

17. सास: तुम्हें मेरी कौन-सी बात अच्छी लगती है?

बहू: जब आप कहती हैं, "ठीक है, रहने दो।"

18. सास: ये कुकर तीन बार क्यों सीटी मार रहा है?

बहू: उसे भी अपनी बात पूरी करनी है।

19. सास: आज दाल इतनी गाढ़ी क्यों है?

बहू: ताकि शिकायत पतली हो जाए।

20. सास: तुमने मेरी आवाज नहीं सुनी?

बहू: सुनी थी, लेकिन लगा अभ्यास चल रहा है।

21. सास: आज घर इतना चमक कैसे रहा है?

बहू: मेहमान का नाम सुनते ही झाड़ू खुद चल पड़ी।

22. सास: बहू, तुम बहुत जवाब देती हो।

बहू: मम्मी जी, सवाल भी तो पूरे आते हैं।

23. सास: आज क्या खास बनाया है?

बहू: आपकी पसंद... ताकि शिकायत कम मिले।

24. सास: तुम हमेशा मुस्कुराती क्यों रहती हो?

बहू: मुफ्त की चीज है, जितनी हो सके उतनी।

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25. सास: मेरा चश्मा नहीं मिल रहा।

बहू: मम्मी जी, आज फिर सिर पर रखा है।

26. सास: आज इतनी सफाई कैसे हो गई?

बहू: पड़ोस वाली आंटी आने वाली हैं।

27. सास: तुम्हें जल्दी उठने की आदत कब होगी?

बहू: जिस दिन अलार्म भी मेरा साथ देगा।

28. सास: बहू, मेरी बात पूरी होने दिया करो।

बहू: कोशिश करती हूं, लेकिन आपकी बातें कभी पूरी ही नहीं होतीं।

29. सास: तुमने मेरी रेसिपी बनाई?

बहू: जी, लेकिन स्वाद ने अपना रास्ता चुन लिया।

30. सास: बहू, घर चलाना आसान है?

बहू: आसान नहीं है मम्मी जी... लेकिन आपके साथ हर दिन नया एपिसोड जरूर होता है।

नोट: ये सभी जोक्स सिर्फ हल्के-फुल्के मनोरंजन के लिए हैं। इनका उद्देश्य किसी भी रिश्ते या व्यक्ति का मजाक उड़ाना नहीं, बल्कि मुस्कान बांटना है।

Shubhangi Gupta

लेखक के बारे में

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परिचय एवं अनुभव

शुभांगी गुप्ता एक अनुभवी जर्नलिस्ट हैं जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वह पिछले 4+ वर्षों से देश के प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइव हिंदुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ी हुई हैं। यहां वह बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। इससे पहले शुभांगी लगभग एक साल अमर उजाला डिजिटल में भी काम कर चुकी हैं।


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लाइव हिंदुस्तान में काम करते हुए शुभांगी को ज्यादा रीडर एंगेजमेंट के लिए मंथली अवॉर्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है, जो उनके कंटेंट की लोकप्रियता और प्रभाव को दर्शाता है। डिजिटल ट्रेंड्स और ऑडियंस की पसंद को समझना उनकी बड़ी ताकत है।


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शुभांगी ने जर्नलिज्म के साथ-साथ एल.एल.बी की पढ़ाई भी की है, जिससे उनके कंटेंट में तथ्यात्मक मजबूती और संतुलित दृष्टिकोण देखने को मिलता है। वह पत्रकारिता को सिर्फ एक पेशा नहीं, बल्कि समाज से जुड़ने और लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम मानती हैं।

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