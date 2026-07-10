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Hindi Jokes: सास बोली- तुम बहुत चालाक हो, बहू ने जो कहा उसे पढ़कर हंसी नहीं रुकेगी

By Shubhangi Gupta
लाइव हिन्दुस्तान
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Funny Jokes in Hindi: अगर दिनभर की थकान के बाद हंसने का मन है, तो ये मजेदार सास-बहू चुटकुले आपके चेहरे पर मुस्कान जरूर ले आएंगे। इन्हें पढ़कर परिवार के साथ हंसी का मजा दोगुना हो जाएगा।

Hindi Jokes: सास बोली- तुम बहुत चालाक हो, बहू ने जो कहा उसे पढ़कर हंसी नहीं रुकेगी

सास और बहू का रिश्ता जितना फिल्मों और सीरियल्स में चर्चा का विषय रहता है, उतना ही चुटकुलों में भी लोगों का पसंदीदा होता है। असल जिंदगी में यह रिश्ता प्यार, नोकझोंक, समझदारी और मजेदार बातों से भरा होता है। इसी वजह से सास-बहू पर बने हल्के-फुल्के चुटकुले लोगों को खूब हंसाते हैं।

अगर आपका भी मूड थोड़ा हल्का करना है या परिवार और दोस्तों के साथ हंसी-मजाक का माहौल बनाना चाहते हैं, तो ये 30 मजेदार चुटकुले जरूर पढ़िए। ध्यान रहे, इनका मकसद सिर्फ मनोरंजन करना है।

1.

सास: बहू, चाय इतनी मीठी क्यों है?

बहू: मां जी, आपकी बातों की मिठास मिल गई होगी।

2.

सास: तुम इतनी देर तक सोती क्यों हो?

बहू: ताकि सपने में भी आपकी सेवा कर सकूं।

3.

सास: खाना इतना कम क्यों बनाया?

बहू: मां जी, आपकी डाइट का ध्यान रखा है।

4.

सास: आज सब्जी में नमक कम है।

बहू: इसलिए ताकि आपकी मीठी बातें ज्यादा महसूस हों।

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5.

सास: तुम फोन बहुत चलाती हो।

बहू: मां जी, आपकी तारीफ ही तो कर रही थी।

6.

सास: रोटी गोल क्यों नहीं बनी?

बहू: क्योंकि आज नई कला सीख रही हूं।

7.

सास: घर कब साफ करोगी?

बहू: जैसे ही आप निरीक्षण पूरा कर लें।

8.

सास: इतनी हंसी किस बात पर?

बहू: आपकी पुरानी कहानियां याद आ गईं।

9.

सास: आज चाय कौन बनाएगा?

बहू: जो पहले रसोई में पहुंच जाए।

10.

सास: तुम बहुत जवाब देती हो।

बहू: मां जी, आपकी ही अच्छी शिष्या हूं।

11.

सास: इतनी खरीदारी क्यों?

बहू: बचत करने के लिए।

12.

सास: ये नई साड़ी कब ली?

बहू: जब आपने कहा था खुद का भी ध्यान रखा करो।

13.

सास: काम जल्दी किया करो।

बहू: मां जी, अच्छा काम समय लेकर ही होता है।

14.

सास: आज इतनी चुप क्यों हो?

बहू: आपकी बात ध्यान से सुन रही हूं।

15.

सास: तुम हर बात भूल जाती हो।

बहू: आपकी डांट कभी नहीं भूलती।

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16.

सास: इतनी देर से क्यों आई?

बहू: बाजार में आपकी पसंद ढूंढ़ रही थी।

17.

सास: ये मिठाई किसने खाई?

बहू: जिसने सबसे ज्यादा मेहनत की होगी।

18.

सास: आज बहुत खुश लग रही हो।

बहू: क्योंकि आपने आज कम डांटा।

19.

सास: खाना कैसा बना है?

बहू: पहले आपकी राय सुन लेते हैं।

20.

सास: घर में इतनी शांति क्यों है?

बहू: सब आपकी नींद का सम्मान कर रहे हैं।

21.

सास: बहू, मेरी ऐनक देखी?

बहू: मां जी, आपने वही पहन रखी है।

22.

सास: तुम हर बात में मुस्कुरा क्यों देती हो?

बहू: क्योंकि हंसना सेहत के लिए अच्छा होता है।

23.

सास: इतनी जल्दी तैयार कैसे हो गई?

बहू: आज आपकी सलाह मान ली।

24.

सास: ये पौधे किसने लगाए?

बहू: ताकि घर में हरियाली और आपकी खुशी दोनों बढ़ें।

25.

सास: तुम बहुत चालाक हो।

बहू: आपका अनुभव जो साथ है।

26.

सास: मेरी बात मानती क्यों नहीं?

बहू: मां जी, पहले पूरी सुन तो लीजिए।

27.

सास: आज खाना इतना स्वादिष्ट कैसे बना?

बहू: आज प्यार थोड़ा ज्यादा डाल दिया।

28.

सास: तुम इतनी हंसमुख कैसे रहती हो?

बहू: आपके साथ रोज अभ्यास जो होता है।

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29.

सास: मैं गुस्से में हूं।

बहू: तभी तो घर में सन्नाटा है।

30.

सास: बहू, मैं कैसी हूं?

बहू: मां जी, आपके जैसा दूसरा कोई नहीं... और यही आपकी सबसे बड़ी खासियत है।

नोट: इन जोक्स का उद्देश्य केवल हंसाना और गुदगुदाना है। किसी जाति, धर्म, भावना, विचार, रंग या लिंग के आधार पर किसी का मजाक उड़ाना या फिर उसे नीचा दिखाना बिल्कुल नहीं है।

Shubhangi Gupta

लेखक के बारे में

Shubhangi Gupta

परिचय एवं अनुभव

शुभांगी गुप्ता एक अनुभवी जर्नलिस्ट हैं जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वह पिछले 4+ वर्षों से देश के प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइव हिंदुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ी हुई हैं। यहां वह बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। इससे पहले शुभांगी लगभग एक साल अमर उजाला डिजिटल में भी काम कर चुकी हैं।


करियर का सफर

लाइव हिंदुस्तान में शुभांगी लाइफस्टाइल टीम का हिस्सा हैं, जहां वह हेल्थ, फिटनेस, फैशन, ब्यूटी, फूड और रिश्तों जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर लगातार पाठक-केंद्रित कंटेंट तैयार कर रही हैं।


विशेषज्ञता

शुभांगी की लेखन शैली की खास बात यह है कि वह जटिल विषयों को भी बेहद सरल और समझने योग्य भाषा में प्रस्तुत करती हैं। उनका मानना है कि अच्छी पत्रकारिता केवल जानकारी देने तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी को बेहतर और आसान बनाने में भी सहायक होनी चाहिए। इसी सोच के साथ वह एक्सपर्ट्स की राय, रिसर्च और अपने व्यक्तिगत अनुभवों को जोड़कर ऐसे ‘हैंडी टिप्स’ साझा करती हैं जिनसे पाठक खुद को सीधे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं।


पुरस्कार

लाइव हिंदुस्तान में काम करते हुए शुभांगी को ज्यादा रीडर एंगेजमेंट के लिए मंथली अवॉर्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है, जो उनके कंटेंट की लोकप्रियता और प्रभाव को दर्शाता है। डिजिटल ट्रेंड्स और ऑडियंस की पसंद को समझना उनकी बड़ी ताकत है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

शुभांगी ने जर्नलिज्म के साथ-साथ एल.एल.बी की पढ़ाई भी की है, जिससे उनके कंटेंट में तथ्यात्मक मजबूती और संतुलित दृष्टिकोण देखने को मिलता है। वह पत्रकारिता को सिर्फ एक पेशा नहीं, बल्कि समाज से जुड़ने और लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम मानती हैं।

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