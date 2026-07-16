Hindi Jokes: सास बोली- ये क्या पहन लिया? बहू का जवाब पढ़कर कहेंगे 'बिल्कुल सही कहा'
Saas-Bahu ki Mazedaar Baatein: अगर आपको सास-बहू की हल्की-फुल्की नोकझोंक पसंद है, तो ड्रेस और फैशन पर बने ये मजेदार जोक्स आपका दिन बना देंगे। इन्हें पढ़कर हंसी रोकना मुश्किल हो जाएगा।
हर घर में सास और बहू की अपनी-अपनी पसंद होती है। किसी को साड़ी पसंद होती है, तो किसी को नए जमाने के कपड़े। कभी कपड़ों के रंग पर चर्चा होती है, तो कभी तैयार होने में लगने वाले समय पर। यही छोटी-छोटी बातें कई बार हंसी-मजाक का कारण बन जाती हैं। अगर इन्हें दिल पर लेने के बजाय मुस्कुराकर देखा जाए, तो माहौल हल्का रहता है और रिश्तों में अपनापन भी बना रहता है। अगर आप भी ऐसे ही हल्के-फुल्के चुटकुले पढ़ना पसंद करते हैं, तो यहां 30 मजेदार जोक्स दिए गए हैं, जो आपका मूड जरूर अच्छा कर देंगे।
1.
सास- इतनी छोटी कुर्ती क्यों पहनी है?
बहू- फैशन है मां जी।
सास- अच्छा... मुझे लगा कपड़ा कम पड़ गया।
2.
सास- अलमारी भरी है, फिर भी कहती हो पहनने को कुछ नहीं।
बहू- मां जी, वही तो सबसे बड़ी परेशानी है।
3.
सास- आज फिर नई साड़ी?
बहू- नहीं मां जी, आपने पिछली बार ध्यान ही नहीं दिया था।
4.
सास- तैयार होने में कितना समय लगता है?
बहू- जितना आपको मेरी तैयारी देखने में।
5.
सास- इतने कपड़े किस दिन पहनोगी?
बहू- जब आप पूछना बंद कर देंगी।
6.
सास- ये जींस फटी क्यों है?
बहू- यही इसका नया रूप है।
7.
सास- इस कपड़े में जेब कहां है?
बहू- मां जी, आजकल दिखावा ज्यादा, जेब कम होती है।
8.
सास- इतना बड़ा चश्मा क्यों?
बहू- ताकि आपकी नजर भी मुझ पर ही रहे।
9.
सास- रोज नई चुन्नी?
बहू- कपड़े भी तो बदलाव चाहते हैं।
10.
सास- अलमारी बंद नहीं होती।
बहू- दिल बड़ा रखिए मां जी।
11.
सास- फिर खरीदारी?
बहू- इस बार सिर्फ देखने गई थी।
12.
सास- फिर भी थैला कैसे भर गया?
बहू- दुकान वाले बहुत समझदार थे।
13.
सास- आज इतनी सज-धज क्यों?
बहू- आईना मुस्कुरा रहा था।
14.
सास- ये रंग तुम्हें पसंद है?
बहू- अब तो आपने भी देख लिया।
15.
सास- इतनी जल्दी कपड़े बदल लिए?
बहू- तस्वीर अच्छी नहीं आई थी।
16.
सास- इतने जूते क्यों?
बहू- हर कपड़े का अलग साथी होता है।
17.
सास- ये दुपट्टा कहां है?
बहू- फैशन में छुट्टी पर है।
18.
सास- अलमारी में जगह नहीं बची।
बहू- दिल में तो है।
19.
सास- फिर नया सूट?
बहू- पुराना भी तो कभी नया था।
20.
सास- इतने रंग कैसे चुन लेती हो?
बहू- अभ्यास का कमाल है।
21.
सास- फिर तैयार हो रही हो?
बहू- अभी पहली बार तो हुई हूं।
22.
सास- तुम्हारे कपड़े खत्म नहीं होते?
बहू- सपने भी तो खत्म नहीं होते।
23.
सास- ये नई सैंडल?
बहू- पुराने कपड़ों से मेल नहीं खा रही थी।
24.
सास- हर महीने खरीदारी?
बहू- मौसम बदलता रहता है।
25.
सास- इतनी बड़ी अलमारी भी छोटी पड़ गई?
बहू- शौक बड़े हों, तो जगह छोटी पड़ ही जाती है।
26.
सास- आज फिर नया रंग?
बहू- जिंदगी में रंग होने चाहिए।
27.
सास- ये क्या पहन लिया?
बहू- आत्मविश्वास।
28.
सास- आज फिर बाजार जाना है?
बहू- सिर्फ देखने... बाकी किस्मत पर है।
29.
सास- कपड़े ज्यादा हैं या बहाने?
बहू- दोनों बराबर हैं।
30.
सास- तुम्हारी खरीदारी कभी खत्म नहीं होगी?
बहू- मां जी, सपनों की तरह इसका भी कोई अंत नहीं।
नोट: इन जोक्स का उद्देश्य केवल हंसाना और गुदगुदाना है। किसी जाति, धर्म, भावना, विचार, रंग या लिंग के आधार पर किसी का मजाक उड़ाना या फिर उसे नीचा दिखाना बिल्कुल नहीं है।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
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