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Jokes in indi: पति ने पूछा- पैकिंग खत्म हुई? पत्नी का जवाब पढ़कर लोटपोट हो जाएंगे

By Shubhangi Gupta
लाइव हिन्दुस्तान
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Pati-Patni ke Mazedaar Chutkule: घूमने जाने से पहले सबसे ज्यादा नोकझोंक अगर किसी बात पर होती है, तो वह है पैकिंग। पति-पत्नी की इसी मजेदार खींचतान पर बने ये 30 चुटकुले आपका दिन बना देंगे।

Jokes in indi: पति ने पूछा- पैकिंग खत्म हुई? पत्नी का जवाब पढ़कर लोटपोट हो जाएंगे

घूमने का नाम सुनते ही जितनी खुशी होती है, उससे कहीं ज्यादा चर्चा घर में पैकिंग को लेकर शुरू हो जाती है। कोई कहता है इतना सामान क्यों ले जा रहे हो, तो कोई कहता है कि जरूरत पड़ गई तो क्या करेंगे। पति चाहते हैं कि बैग हल्का रहे, जबकि पत्नी हर जरूरी चीज साथ रखना चाहती है। इसी छोटी-छोटी नोकझोंक में ढेर सारी हंसी छिपी होती है।

अगर आप भी कभी सफर से पहले पैकिंग को लेकर हुई बहस का हिस्सा बने हैं, तो ये चुटकुले आपको अपने ही घर की कहानी लगेंगे। पढ़िए पति-पत्नी की पैकिंग पर बने 30 मजेदार चुटकुले और खुलकर हंसिए।

1.

पति: सिर्फ दो दिन के लिए जा रहे हैं।

पत्नी: इसलिए तो सिर्फ दो बैग रखे हैं।

2.

पति: इतने कपड़े कौन पहनता है?

पत्नी: अगर मौसम बदल गया तो?

3.

पति: बैग बंद ही नहीं हो रहा।

पत्नी: प्यार से बंद करो।

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4.

पति: ये पांच जोड़ी जूते क्यों?

पत्नी: हर कपड़े के साथ अलग चाहिए।

5.

पति: मेरा सामान कहां है?

पत्नी: बैग में कहीं तो होगा।

6.

पति: ये तकिया भी साथ ले जा रही हो?

पत्नी: आराम भी कोई चीज होती है।

7.

पति: बैग इतना भारी क्यों है?

पत्नी: इसमें मेरी जरूरतें हैं।

8.

पति: मेरा आधा सामान बाहर रह गया।

पत्नी: क्योंकि मेरे पूरे सामान की जगह पहले चाहिए थी।

9.

पति: इतनी तैयारी तो शादी में नहीं हुई थी।

पत्नी: तब दो दिन के लिए थोड़ी जा रहे थे।

10.

पति: ये तीसरी क्रीम किसलिए?

पत्नी: पहली खत्म हो गई तो?

11.

पति: बैग उठ ही नहीं रहा।

पत्नी: इसलिए तो तुम्हें साथ ला रही हूं।

12.

पति: इतना सामान देखकर होटल भी डर जाएगा।

13.

पत्नी: एक छोटा बैग और रख लो।

पति: अब बस मैं ही बचा हूं।

14.

पति: इस बैग में क्या है?

पत्नी: जरूरी चीजें।

पति: कौन-सी?

पत्नी: वहां पहुंचकर पता चलेगा।

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15.

पति: खाली जगह छोड़ दो।

पत्नी: खरीदारी के लिए?

पति: नहीं, सांस लेने के लिए।

16.

पति: ये हेयर ड्रायर भी जाएगा?

पत्नी: बिना उसके छुट्टियां अधूरी हैं।

17.

पति: मेरा चार्जर नहीं मिल रहा।

पत्नी: पहले मेरा मेकअप ढूंढ़ो।

18.

पति: मैं सिर्फ एक बैग लाया हूं।

पत्नी: मैं तुम्हारे भरोसे नहीं थी।

19.

पति: क्या पूरा घर साथ ले चलें?

20.

पत्नी: अभी एक थैला और बाकी है।

21.

पति: इतने कपड़े कौन बदलेगा?

पत्नी: तस्वीरें भी तो अलग-अलग होंगी।

22.

पति: बैग में जगह नहीं बची।

पत्नी: दिल में तो है।

23.

पति: ये छाता क्यों?

पत्नी: मौसम पर भरोसा नहीं।

24.

पति: मेरा तौलिया कहां गया?

पत्नी: मेरे सामान के नीचे होगा।

25.

पति: सफर छोटा है।

पत्नी: तैयारी बड़ी होनी चाहिए।

26.

पति: बैग का वजन ज्यादा हो गया।

पत्नी: प्यार का वजन है।

27.

पति: होटल में सब मिलेगा।

पत्नी: लेकिन मेरा सामान नहीं मिलेगा।

28.

पति: पैकिंग खत्म हुई?

पत्नी: अभी तो शुरुआत है।

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29.

पति: अगली बार अकेला चला जाऊंगा।

पत्नी: फिर पैकिंग कौन करेगा?

30.

पति: घूमने से ज्यादा थकान तो पैकिंग में हो गई।

पत्नी: अभी वापसी की पैकिंग बाकी है।

नोट: इन जोक्स का उद्देश्य केवल हंसाना और गुदगुदाना है। किसी जाति, धर्म, भावना, विचार, रंग या लिंग के आधार पर किसी का मजाक उड़ाना या फिर उसे नीचा दिखाना बिल्कुल नहीं है।

Shubhangi Gupta

लेखक के बारे में

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परिचय एवं अनुभव

शुभांगी गुप्ता एक अनुभवी जर्नलिस्ट हैं जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वह पिछले 4+ वर्षों से देश के प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइव हिंदुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ी हुई हैं। यहां वह बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। इससे पहले शुभांगी लगभग एक साल अमर उजाला डिजिटल में भी काम कर चुकी हैं।


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लाइव हिंदुस्तान में काम करते हुए शुभांगी को ज्यादा रीडर एंगेजमेंट के लिए मंथली अवॉर्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है, जो उनके कंटेंट की लोकप्रियता और प्रभाव को दर्शाता है। डिजिटल ट्रेंड्स और ऑडियंस की पसंद को समझना उनकी बड़ी ताकत है।


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शुभांगी ने जर्नलिज्म के साथ-साथ एल.एल.बी की पढ़ाई भी की है, जिससे उनके कंटेंट में तथ्यात्मक मजबूती और संतुलित दृष्टिकोण देखने को मिलता है। वह पत्रकारिता को सिर्फ एक पेशा नहीं, बल्कि समाज से जुड़ने और लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम मानती हैं।

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