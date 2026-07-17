Hindi Jokes: भाभी ने कहा- तुम नहीं सुधरोगे, देवर का जवाब सुन नहीं रुकेगी हंसी
Funny Jokes in Hindi: अगर आपका मूड हल्का करना है, तो देवर-भाभी की प्यारी नोकझोंक पर बने ये मजेदार जोक्स जरूर पढ़िए। इन चुटकुलों को पढ़कर आपकी हंसी रुकने का नाम नहीं लेगी।
हर परिवार में देवर और भाभी का रिश्ता हंसी-मजाक और अपनापन से भरा माना जाता है। दोनों के बीच हल्की-फुल्की नोकझोंक, एक-दूसरे की खिंचाई और मजेदार बातें घर के माहौल को खुशहाल बना देती हैं। यही वजह है कि देवर-भाभी पर बने जोक्स लोगों को खूब पसंद आते हैं। अगर इन मजेदार चुटकुलों को सिर्फ मनोरंजन के नजरिए से पढ़ा जाए, तो ये चेहरे पर मुस्कान लाने का काम करते हैं। अगर आपका दिन थोड़ा थकाने वाला रहा है या आप दोस्तों और परिवार के साथ हंसने का कोई बहाना ढूंढ रहे हैं, तो यहां दिए गए 30 मजेदार देवर-भाभी जोक्स आपका मूड जरूर बेहतर कर देंगे।
1.
भाभी- इतनी देर से क्यों आए?
देवर- रास्ते में दोस्त मिल गया था।
भाभी- अच्छा... फिर चाय भी उसी के घर पी आए होंगे।
2.
भाभी- आज बाजार से क्या लाए?
देवर- आपकी मुस्कान।
भाभी- और सब्जी?
3.
भाभी- कमरे की सफाई कर दी?
देवर- जी, धूल को एक कोने में जमा कर दिया।
4.
भाभी- दूध उबल रहा है।
देवर- उसे समझाइए, मैं क्या करूं।
5.
भाभी- फोन इतना क्यों देखते रहते हो?
देवर- कहीं आपका काम न आ जाए।
6.
भाभी- चाय बनाओ।
देवर- चाय बन जाएगी, स्वाद की जिम्मेदारी आपकी।
7.
भाभी- आलू छील दो।
देवर- इतने प्यार से कह रही हैं, मना कैसे करूं।
8.
भाभी- काम कब करोगे?
देवर- जब आप तारीफ करना शुरू करेंगी।
9.
भाभी- बाजार चलोगे?
देवर- सामान उठाने के लिए या पैसे देने के लिए?
10.
भाभी- सब्जी कैसी बनी?
देवर- जवाब सोच रहा हूं।
11.
भाभी- इतनी हंसी किस बात पर?
देवर- अभी वजह याद आ जाएगी।
12.
भाभी- जल्दी उठ जाया करो।
देवर- सपना भी तो पूरा करना होता है।
13.
भाभी- आज बहुत चुप हो।
देवर- कल ज्यादा बोल दिया था।
14.
भाभी- मिठाई खत्म किसने की?
देवर- जांच बैठाइए।
15.
भाभी- ये कप कौन धोएगा?
देवर- जिसने चाय पी होगी।
16.
भाभी- रसोई में मदद कर दो।
देवर- सलाह दूं या काम करूं?
17.
भाभी- फिर देर से आए?
देवर- घड़ी से पूछ लीजिए।
18.
भाभी- खाना कैसा लगा?
देवर- दो बार लिया है, इससे बड़ा जवाब क्या होगा।
19.
भाभी- इतनी खरीदारी क्यों?
देवर- थैले ने खुद कहा भर दो।
20.
भाभी- घर कब साफ करोगे?
देवर- जब मेहमान आने वाले होंगे।
21.
भाभी- इतनी नींद क्यों आती है?
देवर- सपनों में भी काम करता हूं।
22.
भाभी- सब्जी काट दो।
देवर- उंगली बच गई, यही बड़ी बात है।
23.
भाभी- मेरी बात सुन रहे हो?
देवर- जी, सिर भी हिला रहा हूं।
24.
भाभी- आज फिर बाहर का खाना?
देवर- घर की याद बनी रहे इसलिए।
25.
भाभी- काम से भागते क्यों हो?
देवर- भाग नहीं रहा, दूरी बना रहा हूं।
26.
भाभी- चाय ठंडी हो गई।
देवर- मैं तो गर्म ही पीने वाला था।
27.
भाभी- जल्दी तैयार हो जाओ।
देवर- कपड़े तैयार हैं, मैं थोड़ा पीछे हूं।
28.
भाभी- फिर फोन हाथ में?
देवर- यही तो सबसे आज्ञाकारी साथी है।
29.
भाभी- तुम सुधरोगे नहीं।
देवर- उम्मीद पर दुनिया कायम है।
30.
भाभी- आज बहुत अच्छे लग रहे हो।
देवर- लगता है आज कोई काम निकलवाना है।
नोट: इन जोक्स का उद्देश्य केवल हंसाना और गुदगुदाना है। किसी जाति, धर्म, भावना, विचार, रंग या लिंग के आधार पर किसी का मजाक उड़ाना या फिर उसे नीचा दिखाना बिल्कुल नहीं है।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
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