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Hindi Jokes: भाभी ने कहा- तुम नहीं सुधरोगे, देवर का जवाब सुन नहीं रुकेगी हंसी

By Shubhangi Gupta
लाइव हिन्दुस्तान
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Funny Jokes in Hindi: अगर आपका मूड हल्का करना है, तो देवर-भाभी की प्यारी नोकझोंक पर बने ये मजेदार जोक्स जरूर पढ़िए। इन चुटकुलों को पढ़कर आपकी हंसी रुकने का नाम नहीं लेगी।

Hindi Jokes: भाभी ने कहा- तुम नहीं सुधरोगे, देवर का जवाब सुन नहीं रुकेगी हंसी

हर परिवार में देवर और भाभी का रिश्ता हंसी-मजाक और अपनापन से भरा माना जाता है। दोनों के बीच हल्की-फुल्की नोकझोंक, एक-दूसरे की खिंचाई और मजेदार बातें घर के माहौल को खुशहाल बना देती हैं। यही वजह है कि देवर-भाभी पर बने जोक्स लोगों को खूब पसंद आते हैं। अगर इन मजेदार चुटकुलों को सिर्फ मनोरंजन के नजरिए से पढ़ा जाए, तो ये चेहरे पर मुस्कान लाने का काम करते हैं। अगर आपका दिन थोड़ा थकाने वाला रहा है या आप दोस्तों और परिवार के साथ हंसने का कोई बहाना ढूंढ रहे हैं, तो यहां दिए गए 30 मजेदार देवर-भाभी जोक्स आपका मूड जरूर बेहतर कर देंगे।

1.

भाभी- इतनी देर से क्यों आए?

देवर- रास्ते में दोस्त मिल गया था।

भाभी- अच्छा... फिर चाय भी उसी के घर पी आए होंगे।

2.

भाभी- आज बाजार से क्या लाए?

देवर- आपकी मुस्कान।

भाभी- और सब्जी?

3.

भाभी- कमरे की सफाई कर दी?

देवर- जी, धूल को एक कोने में जमा कर दिया।

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4.

भाभी- दूध उबल रहा है।

देवर- उसे समझाइए, मैं क्या करूं।

5.

भाभी- फोन इतना क्यों देखते रहते हो?

देवर- कहीं आपका काम न आ जाए।

6.

भाभी- चाय बनाओ।

देवर- चाय बन जाएगी, स्वाद की जिम्मेदारी आपकी।

7.

भाभी- आलू छील दो।

देवर- इतने प्यार से कह रही हैं, मना कैसे करूं।

8.

भाभी- काम कब करोगे?

देवर- जब आप तारीफ करना शुरू करेंगी।

9.

भाभी- बाजार चलोगे?

देवर- सामान उठाने के लिए या पैसे देने के लिए?

10.

भाभी- सब्जी कैसी बनी?

देवर- जवाब सोच रहा हूं।

11.

भाभी- इतनी हंसी किस बात पर?

देवर- अभी वजह याद आ जाएगी।

12.

भाभी- जल्दी उठ जाया करो।

देवर- सपना भी तो पूरा करना होता है।

13.

भाभी- आज बहुत चुप हो।

देवर- कल ज्यादा बोल दिया था।

14.

भाभी- मिठाई खत्म किसने की?

देवर- जांच बैठाइए।

15.

भाभी- ये कप कौन धोएगा?

देवर- जिसने चाय पी होगी।

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16.

भाभी- रसोई में मदद कर दो।

देवर- सलाह दूं या काम करूं?

17.

भाभी- फिर देर से आए?

देवर- घड़ी से पूछ लीजिए।

18.

भाभी- खाना कैसा लगा?

देवर- दो बार लिया है, इससे बड़ा जवाब क्या होगा।

19.

भाभी- इतनी खरीदारी क्यों?

देवर- थैले ने खुद कहा भर दो।

20.

भाभी- घर कब साफ करोगे?

देवर- जब मेहमान आने वाले होंगे।

21.

भाभी- इतनी नींद क्यों आती है?

देवर- सपनों में भी काम करता हूं।

22.

भाभी- सब्जी काट दो।

देवर- उंगली बच गई, यही बड़ी बात है।

23.

भाभी- मेरी बात सुन रहे हो?

देवर- जी, सिर भी हिला रहा हूं।

24.

भाभी- आज फिर बाहर का खाना?

देवर- घर की याद बनी रहे इसलिए।

25.

भाभी- काम से भागते क्यों हो?

देवर- भाग नहीं रहा, दूरी बना रहा हूं।

26.

भाभी- चाय ठंडी हो गई।

देवर- मैं तो गर्म ही पीने वाला था।

27.

भाभी- जल्दी तैयार हो जाओ।

देवर- कपड़े तैयार हैं, मैं थोड़ा पीछे हूं।

28.

भाभी- फिर फोन हाथ में?

देवर- यही तो सबसे आज्ञाकारी साथी है।

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29.

भाभी- तुम सुधरोगे नहीं।

देवर- उम्मीद पर दुनिया कायम है।

30.

भाभी- आज बहुत अच्छे लग रहे हो।

देवर- लगता है आज कोई काम निकलवाना है।

नोट: इन जोक्स का उद्देश्य केवल हंसाना और गुदगुदाना है। किसी जाति, धर्म, भावना, विचार, रंग या लिंग के आधार पर किसी का मजाक उड़ाना या फिर उसे नीचा दिखाना बिल्कुल नहीं है।

Shubhangi Gupta

लेखक के बारे में

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परिचय एवं अनुभव

शुभांगी गुप्ता एक अनुभवी जर्नलिस्ट हैं जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वह पिछले 4+ वर्षों से देश के प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइव हिंदुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ी हुई हैं। यहां वह बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। इससे पहले शुभांगी लगभग एक साल अमर उजाला डिजिटल में भी काम कर चुकी हैं।


करियर का सफर

लाइव हिंदुस्तान में शुभांगी लाइफस्टाइल टीम का हिस्सा हैं, जहां वह हेल्थ, फिटनेस, फैशन, ब्यूटी, फूड और रिश्तों जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर लगातार पाठक-केंद्रित कंटेंट तैयार कर रही हैं।


विशेषज्ञता

शुभांगी की लेखन शैली की खास बात यह है कि वह जटिल विषयों को भी बेहद सरल और समझने योग्य भाषा में प्रस्तुत करती हैं। उनका मानना है कि अच्छी पत्रकारिता केवल जानकारी देने तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी को बेहतर और आसान बनाने में भी सहायक होनी चाहिए। इसी सोच के साथ वह एक्सपर्ट्स की राय, रिसर्च और अपने व्यक्तिगत अनुभवों को जोड़कर ऐसे ‘हैंडी टिप्स’ साझा करती हैं जिनसे पाठक खुद को सीधे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं।


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लाइव हिंदुस्तान में काम करते हुए शुभांगी को ज्यादा रीडर एंगेजमेंट के लिए मंथली अवॉर्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है, जो उनके कंटेंट की लोकप्रियता और प्रभाव को दर्शाता है। डिजिटल ट्रेंड्स और ऑडियंस की पसंद को समझना उनकी बड़ी ताकत है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

शुभांगी ने जर्नलिज्म के साथ-साथ एल.एल.बी की पढ़ाई भी की है, जिससे उनके कंटेंट में तथ्यात्मक मजबूती और संतुलित दृष्टिकोण देखने को मिलता है। वह पत्रकारिता को सिर्फ एक पेशा नहीं, बल्कि समाज से जुड़ने और लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम मानती हैं।

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