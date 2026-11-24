पति-पत्नी के बीच पूजा-पाठ को लेकर होने वाली नोकझोंक भी कम मजेदार नहीं होती। कभी व्रत तो कभी पूजा की तैयारी, इन 30 चुटकुलों को पढ़कर आप हंसते-हंसते लोटपोट हो जाएंगे।

पति-पत्नी के मजेदार जोक्स

पति-पत्नी के बीच छोटी-छोटी बातों पर हंसी-मजाक होता रहता है। कभी किचन को लेकर बहस होती है, तो कभी शॉपिंग और टीवी रिमोट को लेकर नोकझोंक शुरू हो जाती है। लेकिन जब बात पूजा-पाठ की हो, तो इसमें भी दोनों एक-दूसरे की टांग खींचने का मौका नहीं छोड़ते। पत्नी पूजा की तैयारी में लगी हो और पति को जल्दी हो, या पति भगवान से कुछ मांग रहा हो और पत्नी उसकी पोल खोल दे, ऐसे मजेदार पल घर में हंसी का माहौल बना देते हैं। अगर आपको भी पति-पत्नी के हल्के-फुल्के जोक्स पसंद हैं, तो पूजा-पाठ से जुड़े ये चुटकुले जरूर पढ़ें और अपने पार्टनर के साथ शेयर करें।

1.

पत्नी- आज मंदिर चलोगे मेरे साथ?

पति- क्यों, भगवान से मेरी शिकायत करनी है क्या?

पत्नी- नहीं, आज तुम्हारी शिकायत सुनने के लिए भगवान को भी साथ ले जाना है!

2.

पति- तुम रोज इतनी देर तक पूजा क्यों करती हो?

पत्नी- घर में सुख-शांति बनी रहे इसलिए।

पति- तो फिर मुझसे रोज लड़ती क्यों हो?

पत्नी- तुम्हारी वजह से ही तो इतनी लंबी पूजा करनी पड़ती है!

3.

पत्नी- मैंने आज तुम्हारे लिए व्रत रखा है।

पति- सच में! क्या मांग रही हो भगवान से?

पत्नी- बस इतनी सी दुआ कि अगली बार तुम खुद खाना बना लो!

4.

पति- भगवान से क्या मांगा आज?

पत्नी- तुम्हारी लंबी उम्र।

पति- वाह! कितना प्यार करती हो मुझसे।

पत्नी- हां, अभी तो बहुत सारे काम करवाने हैं तुमसे!

5.

पति- पूजा के बाद क्या बनाओगी?

पत्नी- जो भगवान की इच्छा।

पति- भगवान की इच्छा है कि आज पनीर बने!

पत्नी- लगता है भगवान ने तुम्हारे पेट में ही अपना फोन छोड़ दिया है!

6.

पति- तुम भगवान से रोज क्या शिकायत करती हो?

पत्नी- यही कि आपने मुझे इतना अच्छा पति क्यों दिया, जो मेरी एक बात नहीं सुनता!

7.

पत्नी- आज मैंने भगवान से कहा कि मेरे पति को थोड़ा रोमांटिक बना दें।

पति- फिर क्या जवाब मिला?

पत्नी- बोले, बेटी, पहले इन्हें मोबाइल से दूर कर!

8.

पति- पूजा खत्म हो गई?

पत्नी- हां।

पति- अब खाना मिलेगा?

पत्नी- भगवान को भोग लगने दो, तुम्हारा पेट तो हर समय पूजा से पहले ही बजने लगता है!

9.

पत्नी- भगवान से कुछ मांगना है?

पति- हां, बस तुम्हारा गुस्सा थोड़ा कम कर दें।

पत्नी- अच्छा! फिर उनसे कहना तुम्हारी अक्ल भी थोड़ी बढ़ा दें।

10.

पति- आज तुमने कौन सा व्रत रखा है?

पत्नी- तुम्हारी लंबी उम्र का।

पति- तो फिर मुझे खाना क्यों नहीं दे रही?

पत्नी- व्रत मैंने रखा है, भूखे तुम भी रहोगे!

11.

पत्नी- आज पूजा में मेरा ध्यान ही नहीं लग रहा।

पति- क्यों?

पत्नी- बार-बार तुम्हारी शक्ल याद आ रही है।

पति- कितना प्यार करती हो!

पत्नी- नहीं, सुबह फिर से झगड़ा जो हुआ था!

12.

पति- भगवान से मेरे लिए भी कुछ मांग लेना।

पत्नी- क्या चाहिए?

पति- थोड़ी समझदारी।

पत्नी- वो तो तुम्हें खुद ही लानी पड़ेगी, भगवान भी अब हार मान चुके हैं!

13.

पत्नी- आज मैंने तुम्हारे लिए मंदिर में मन्नत मांगी है।

पति- क्या मन्नत?

पत्नी- तुम सुधर जाओ तो मैं हर मंगलवार व्रत रखूंगी।

पति- फिर तो तुम्हें जिंदगी भर व्रत रखना पड़ेगा!

14.

पति- आज इतनी सज-धजकर मंदिर क्यों जा रही हो?

पत्नी- भगवान के दर्शन करने।

पति- भगवान तो मन देखते हैं।

पत्नी- और मंदिर में बाकी लोग कपड़े देखते हैं!

15.

पत्नी- पूजा के लिए फूल लेकर आए?

पति- हां, लेकिन रास्ते में मुरझा गए।

पत्नी- कैसे?

पति- तुम्हारी तरह सवाल पूछते-पूछते!

16.

पति- तुम रोज भगवान से क्या मांगती हो?

पत्नी- एक ऐसा पति जो मेरी हर बात माने।

पति- फिर मिला क्यों नहीं?

पत्नी- भगवान भी जानते हैं कि तुमसे अच्छा कोई नहीं मिलेगा!

17.

पत्नी- आज मैंने भगवान से तुम्हारी सारी बुरी आदतें दूर करने को कहा।

पति- फिर क्या हुआ?

पत्नी- भगवान बोले, बेटी, इतना बड़ा चमत्कार मेरे बस का नहीं!

18.

पति- पूजा में इतनी देर क्यों लग गई?

पत्नी- भगवान से तुम्हारी अक्ल मांगी थी।

पति- मिली?

पत्नी- नहीं, वहां भी स्टॉक खत्म था!

19.

पति- भगवान से मेरी नौकरी के लिए प्रार्थना की?

पत्नी- हां।

पति- क्या कहा उन्होंने?

पत्नी- बोले, पहले इसे सुबह समय पर उठना सिखाओ!

20.

पति- भगवान से मेरी शिकायत मत करना।

पत्नी- क्यों?

पति- कहीं वो तुम्हारी सारी बातें सच न मान लें!

21.

पत्नी- आज मैंने तुम्हारे नाम का दीपक जलाया।

पति- कितना अच्छा लगा सुनकर!

पत्नी- हां, अब घर के बिजली बिल में थोड़ी बचत होगी।

22.

पति- पूजा में मेरा नाम लिया था?

पत्नी- हां, भगवान से कहा कि इसे थोड़ी अक्ल दे दो।

पति- फिर?

पत्नी- भगवान ने कहा, पहले इसकी पत्नी को धैर्य दे देता हूं!

23.

पत्नी- आज घर में सत्यनारायण की कथा है, जल्दी तैयार हो जाओ।

पति- क्या पहनूं?

पत्नी- कुछ भी पहन लो, भगवान को तुम्हारा फैशन नहीं देखना।

पति- अच्छा, फिर नहाना भी जरूरी है क्या?

24.

पति- तुम व्रत में इतना सारा सामान क्यों खरीद रही हो?

पत्नी- पूजा के लिए है।

पति- और ये साड़ी?

पत्नी- भगवान के सामने भी अच्छे से जाना चाहिए!

25.

पत्नी- आज भगवान से तुम्हारी शिकायत नहीं की।

पति- क्यों, आज मैं अच्छा रहा?

पत्नी- नहीं, आज भगवान छुट्टी पर थे!

26.

पति- पूजा के बाद प्रसाद कहां है?

पत्नी- पहले भगवान को भोग लगेगा।

पति- भगवान को तो रोज मिलता है, आज मुझे भी मिलने दो!

27.

पत्नी- तुम कभी मेरे साथ मंदिर नहीं चलते।

पति- मैं घर पर बैठकर भगवान को याद कर लेता हूं।

पत्नी- अच्छा! तो फिर घर के काम भी भगवान ही कर देंगे?

28.

पति- आज तुमने पूजा में क्या मांगा?

पत्नी- तुम्हारे लिए लंबी उम्र और मेरे लिए लंबी शॉपिंग लिस्ट!

29.

पत्नी- भगवान से कहो कि मेरी हर इच्छा पूरी करें।

पति- तुम खुद क्यों नहीं कहती?

पत्नी- मैं तो रोज कहती हूं, अब तुम्हारी भी सुन लें!

30.

पति- तुमने आज कितनी देर पूजा की?

पत्नी- एक घंटा।

पति- इतना समय!