पति बोला- तुम्हारी नजर मेरे पर्स पर क्यों रहती है? पत्नी ने दिया मजेदार जवाब

पति-पत्नी के बीच पैसों को लेकर होने वाली नोकझोंक तो आपने भी देखी होगी। कभी शॉपिंग का खर्च, तो कभी बचत की टेंशन! पढ़िए पैसों पर बने ये मजेदार जोक्स और खुलकर हंसिए।

पति-पत्नी के पैसों पर पढ़ें मजेदार जोक्स

शादी के बाद पति-पत्नी के बीच प्यार के साथ छोटी-मोटी नोकझोंक भी चलती रहती है। कभी घर के खर्च को लेकर बहस हो जाती है, तो कभी पत्नी की शॉपिंग और पति की बचत की आदत चर्चा का विषय बन जाती है। महीने की शुरुआत में सैलरी आते ही दोनों के अपने-अपने प्लान तैयार रहते हैं, लेकिन महीने के आखिर तक बजट का क्या हाल होता है, यह तो हर शादीशुदा कपल अच्छे से समझता है। पैसों को लेकर होने वाली ऐसी ही मजेदार बातों पर बने जोक्स पढ़कर आपका भी मूड अच्छा हो जाएगा। तो चलिए, पढ़ते हैं पति-पत्नी के बीच पैसों पर बने कुछ मजेदार चुटकुले।

1. पत्नी: सुनिए जी, मुझे शॉपिंग के लिए पैसे चाहिए।

पति: कितने चाहिए?

पत्नी: बस थोड़े से।

पति: थोड़े से मतलब?

पत्नी: इतने कि आप पूछना बंद कर दें!

2.

पति: इस महीने हमें पैसे बचाने होंगे।

पत्नी: बिल्कुल सही कह रहे हैं।

पति: तो आज से फालतू खर्च बंद!

पत्नी: ठीक है, अब आप भी बोलना थोड़ा कम कर दीजिए। बिजली और मोबाइल दोनों बचेंगे!

3.

पत्नी: आपने मेरी सैलरी का हिसाब लगाया?

पति: हां, पूरा हिसाब लगा लिया।

पत्नी: कितना बचा?

पति: तुम्हारी सैलरी आने और खर्च होने के बीच का समय!

4. पति: तुम हर महीने इतने पैसे कहां खर्च कर देती हो?

पत्नी: घर चलाने में।

पति: लेकिन घर तो पहले भी चल रहा था!

पत्नी: हां, तब मैं अपने पैसे खर्च नहीं करती थी!

5. पत्नी: मुझे एक नया पर्स चाहिए।

पति: पुराने वाले का क्या हुआ?

पत्नी: उसमें पैसे रखने की जगह नहीं बची।

पति: तो पैसे निकाल दो।

पत्नी: वही तो नहीं हैं!

6. पति: इस बार शॉपिंग में ज्यादा पैसे मत खर्च करना।

पत्नी: ठीक है।

पति: पक्का?

पत्नी: हां, इस बार सिर्फ वही खरीदूंगी जो मुझे पसंद आएगा!

7. पत्नी: अगर आपके पास एक करोड़ रुपये हों, तो सबसे पहले क्या करेंगे?

पति: तुम्हें आधे दे दूंगा।

पत्नी: सच में?

पति: हां, बाकी आधे छिपाने के लिए!

8. पति: तुम हर चीज का हिसाब क्यों रखती हो?

पत्नी: क्योंकि पैसे पेड़ पर नहीं उगते।

पति: तो फिर तुम्हारी शॉपिंग कैसे बढ़ती जा रही है?

पत्नी: वो तो ऑनलाइन सेल की वजह से!

9. पत्नी: सुनिए, मुझे पैसे चाहिए।

पति: किसलिए?

पत्नी: आपको सरप्राइज देने के लिए।

पति: कैसा सरप्राइज?

पत्नी: जब पैसे खत्म होंगे, तब आपको पता चल जाएगा!

10. पति: महीने के आखिर में पैसे क्यों नहीं बचते?

पत्नी: क्योंकि महीने के शुरुआत में आप सैलरी बता देते हैं!

11. पत्नी: आप मुझे कितना प्यार करते हैं?

पति: अपनी सैलरी से भी ज्यादा।

पत्नी: तो अपनी पूरी सैलरी मुझे दे दीजिए।

पति: अरे, प्यार का मतलब जान लेने पर उतारू हो गई हो!

12. पति: आज से हम दोनों मिलकर पैसे बचाएंगे।

पत्नी: बहुत अच्छा आइडिया है।

पति: तो तुम अपनी शॉपिंग बंद कर दो।

पत्नी: और आप बाहर दोस्तों के साथ खाना बंद कर दो।

पति: रहने दो, बचत अगले महीने से करेंगे!

13. पत्नी: आप मुझे कभी महंगे गिफ्ट नहीं देते।

पति: प्यार तो करता हूं ना!

पत्नी: प्यार से बिल नहीं भरता।

पति: और महंगे गिफ्ट देने से बैंक बैलेंस नहीं बचता!

14. पति: तुम्हें पता है, पैसे की कीमत क्या होती है?

पत्नी: हां, तभी तो हर बार आपसे मांगती हूं!

15. पत्नी: इस बार मेरा बजट बिगड़ गया।

पति: कैसे?

पत्नी: शॉपिंग में थोड़े ज्यादा पैसे लग गए।

पति: थोड़े ज्यादा यानी?

पत्नी: अब आप गुस्सा मत होना, कार्ड का बिल आ गया है!

16. पति: तुम्हें पैसे की इतनी चिंता क्यों रहती है?

पत्नी: क्योंकि घर का खर्च मुझे चलाना पड़ता है।

पति: लेकिन कमाता तो मैं हूं!

पत्नी: और खर्च करने में मेरा भी पूरा योगदान है!

17. पत्नी: आप पैसे बचाने के लिए क्या करते हैं?

पति: तुम्हें पैसे देने से बचता हूं।

पत्नी: अच्छा! तभी तो मेरी शॉपिंग की लिस्ट लंबी होती जा रही है!

18. पति: आज मैंने पैसे बचाने का नया तरीका सीखा है।

पत्नी: क्या?

पति: घर से निकलते समय अपना पर्स घर पर छोड़ देता हूं।

पत्नी: बहुत बढ़िया, अब मेरा पर्स भी साथ रख लिया करो!

19. पत्नी: अगर मैं आपसे पैसे मांगूं तो आप क्या करेंगे?

पति: पहले वजह पूछूंगा।

पत्नी: और अगर वजह न बताऊं?

पति: तो समझ जाऊंगा कि शॉपिंग करनी है!

20. पति: तुम्हारी नजर हमेशा मेरे पर्स पर क्यों रहती है?

पत्नी: क्योंकि आप मेरी नजरों में रहते हैं और आपका पर्स मेरी जरूरतों में!

21. पत्नी: घर के खर्च के लिए पैसे कम पड़ रहे हैं।

पति: तो खर्च कम करो।

पत्नी: ठीक है, आज से आपके लिए चाय में चीनी कम कर दूंगी।

पति: अरे, मेरा क्या कसूर है?

22. पति: मैंने सोचा है कि अब से हर महीने कुछ पैसे जमा करूंगा।

पत्नी: बहुत अच्छी बात है।

पति: तुम भी साथ देना।

पत्नी: बिल्कुल, आप जमा करना और मैं जरूरत पड़ने पर निकाल लूंगी!

23. पत्नी: आपकी जेब में कितने पैसे हैं?

पति: क्यों?

पत्नी: बस ऐसे ही पूछ रही हूं।

पति: तो खाली है।

पत्नी: अच्छा, फिर ऐसे ही मेरे लिए कुछ मंगा दीजिए!

24. पति: तुम ऑनलाइन शॉपिंग इतनी क्यों करती हो?

पत्नी: क्योंकि वहां सामान घर बैठे मिल जाता है।

पति: और पैसे?

पत्नी: वो भी घर बैठे चले जाते हैं!

25. पत्नी: इस महीने मुझे अपने लिए कुछ खरीदना है।

पति: क्या खरीदना है?

पत्नी: अभी पता नहीं, लेकिन पैसे तैयार रखिए!

26. पति: तुम पैसे बचाने के बारे में सोचती भी हो?

पत्नी: हां, रोज सोचती हूं।

पति: फिर बचाती क्यों नहीं?

पत्नी: सोचने में ही तो इतना समय निकल जाता है!

27. पत्नी: अगर मैं एक दिन के लिए करोड़पति बन जाऊं तो?

पति: तो मैं उस दिन छुट्टी लेकर घर से बाहर चला जाऊंगा!

28. पति: तुम्हें मेरी कौन-सी आदत सबसे अच्छी लगती है?

पत्नी: आपका पैसे कमाना।

पति: और कौन-सी बुरी?

पत्नी: आपका उन्हें अपने पास रखना!

29. पत्नी: सुनिए, इस बार दिवाली पर मुझे अच्छा-सा गिफ्ट चाहिए।

पति: बजट कितना है?

पत्नी: गिफ्ट का बजट आप देख लीजिए, मेरी पसंद का कोई बजट नहीं होता!

30. पति: हमारी शादी के बाद मेरी जिंदगी बदल गई।

पत्नी: कैसे?

पति: पहले मैं अपनी मर्जी से पैसे खर्च करता था।

पत्नी: और अब?