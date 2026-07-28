'रोटी गोल क्यों नहीं है?' पति-पत्नी की नोकझोंक पर बने 30 मजेदार चुटकुले

Super Funny Jokes in Hindi: रसोई में पति-पत्नी की छोटी-छोटी नोकझोंक कई बार हंसी का सबसे बड़ा कारण बन जाती है। अगर आप भी हल्के-फुल्के मजाक पसंद करते हैं, तो ये 30 जोक्स आपका दिन बना देंगे।

पति-पत्नी की नोकझोंक पर बने 30 मजेदार चुटकुले

रसोई घर का एक ऐसा कोना है, जहां सिर्फ खाना ही नहीं बनता, बल्कि रोज नए-नए किस्से भी बन जाते हैं। कभी नमक ज्यादा हो जाता है, तो कभी रोटी का आकार देखकर हंसी छूट जाती है। पति-पत्नी के बीच भी खाना बनाने को लेकर होने वाली नोकझोंक अक्सर हंसी का कारण बन जाती है। अगर इन छोटी-छोटी बातों को मजाक में लिया जाए, तो घर का माहौल और भी खुशहाल हो सकता है। यहां हम आपके लिए ऐसे ही 30 नए और मजेदार जोक्स लेकर आए हैं, जिन्हें पढ़कर आपकी हंसी जरूर छूट जाएगी।

1.

पति: आज खाने में क्या है?

पत्नी: सरप्राइज।

पति: मतलब?

पत्नी: पहले खाकर बताओ कि क्या बना है।

2.

पत्नी: आज मैंने बिना देखे नमक डाला है।

पति: इसलिए मैं भी बिना देखे खा रहा हूं।

3.

पति: रोटी थोड़ी कड़क है।

पत्नी: शिकायत मत करो, टूटती तो है!

4.

पत्नी: खाना कैसा बना?

पति: इतना अच्छा कि पड़ोसी की बिल्ली भी सूंघकर वापस चली गई।

5.

पति: दाल में कुछ अलग स्वाद है।

पत्नी: क्योंकि आज प्यार भी मिलाया है।

पति: अच्छा... इसलिए पहचान नहीं पाया।

6.

पत्नी: आज से खाना तुम बनाओ।

पति: ठीक है, लेकिन खाने की जिम्मेदारी तुम्हारी।

7.

पति: सब्जी थोड़ी तीखी है।

पत्नी: ताकि तुम्हारी मीठी बातें याद रहें।

8.

पत्नी: मैंने नई रेसिपी बनाई है।

पति: पहले उसका नाम बता दो, डर कम लगेगा।

9.

पति: रोटी गोल क्यों नहीं है?

पत्नी: क्योंकि मैं भूगोल नहीं, खाना बना रही हूं।

10.

पत्नी: आज जल्दी घर आना।

पति: क्यों?

पत्नी: आज तुम्हीं को स्वाद जांचना है।

11.

पति: ये सब्जी किसकी है?

पत्नी: जो खा ले, उसी की।

12.

पत्नी: आज चाय कैसी लगी?

पति: इतनी गरम कि नींद भी डर गई।

13.

पति: नमक थोड़ा ज्यादा है।

पत्नी: प्यार भी तो ज्यादा है।

14.

पत्नी: खाना बनाते समय मेरी याद आती है?

पति: हां, खासकर जब बर्तन धोने पड़ते हैं।

15.

पति: आज क्या नया बनाया?

पत्नी: वही पुराना, बस नाम नया रख दिया।

16.

पत्नी: रोटी कितनी खाओगे?

पति: पहले उसकी मजबूती तो देख लूं।

17.

पति: सब्जी में इतना तेल क्यों?

पत्नी: ताकि तुम्हारी बातें फिसल जाएं।

18.

पत्नी: आज खाना कैसा बना?

पति: इतना अच्छा कि दो बार पानी पीना पड़ा।

19.

पति: मिठाई कहां है?

पत्नी: पहले सब्जी खत्म करो, फिर सपना देखना।

20.

पत्नी: आज तुम्हारे लिए खास बनाया है।

पति: उम्मीद है खाने लायक भी होगा।

21.

पति: ये रोटी किस आकार की है?

पत्नी: आधुनिक कला का नमूना।

22.

पत्नी: मैंने आज कम मसाले डाले हैं।

पति: अच्छा हुआ, आंखों में आंसू नहीं आए।

23.

पति: खाना देर से क्यों बना?

पत्नी: क्योंकि तुम्हारी पसंद याद करने में समय लग गया।

24.

पत्नी: आज से शिकायत बंद।

पति: फिर तो मैं खाना चुपचाप खाऊंगा।

25.

पति: आज सब्जी इतनी शांत क्यों है?

पत्नी: क्योंकि मिर्च खत्म हो गई।

26.

पत्नी: तुम्हें मेरी कौन-सी डिश सबसे पसंद है?

पति: जो बाहर से आती है।

27.

पति: आज रोटी बहुत नरम है।

पत्नी: आखिर तारीफ भी सुननी थी।

28.

पत्नी: आज खाना कैसा लगा?

पति: इतना अच्छा कि मैं शिकायत भूल गया।

29.

पति: आज क्या बना है?

पत्नी: जो घर में था, उससे जादू किया है।

30.

पत्नी: खाना खत्म क्यों नहीं किया?

पति: ताकि कल भी तुम्हारी मेहनत याद रहे।