Jokes in Hindi: पति बोला- मैं रोटी बेलता हूं... पत्नी का जवाब सुनकर छूट जाएगी हंसी
Husband Wife Kitchen Fight Jokes: रसोई सिर्फ खाना बनाने की जगह नहीं, बल्कि पति-पत्नी की मजेदार नोकझोंक का भी सबसे बड़ा अड्डा होती है। पढ़िए ऐसे 30 जोक्स, जो आपको हंसने पर मजबूर कर देंगे।
घर की रसोई में सिर्फ दाल, सब्जी और रोटी ही नहीं बनती, बल्कि हर दिन ढेर सारी मजेदार बातें और छोटी-छोटी नोकझोंक भी पकती रहती हैं। कभी नमक ज्यादा हो जाता है, तो कभी चाय जरूरत से ज्यादा मीठी निकल आती है। कभी पति खुद को बड़ा शेफ समझने लगते हैं, तो कभी पत्नी कहती हैं कि 'बस रसोई से दूर ही रहो।' यही छोटी-छोटी बातें पति-पत्नी की जिंदगी में हंसी का तड़का लगा देती हैं।
अगर आपका भी कभी रसोई में ऐसा कोई मजेदार अनुभव रहा है, तो ये जोक्स आपको जरूर पसंद आएंगे। आइए पढ़ते हैं पति-पत्नी और कुकिंग पर 30 ऐसे जोक्स, जिन्हें पढ़कर मुस्कान अपने आप आ जाएगी।
1.
पत्नी: आज खाना कैसा बना है?
पति: इतना अच्छा कि मैं चुप ही रहता हूं।
2.
पति: नमक थोड़ा ज्यादा है।
पत्नी: प्यार भी तो ज्यादा है।
3.
पति: आज क्या बना है?
पत्नी: पहले तारीफ करो, फिर बताऊंगी।
4.
पत्नी: आज तुम खाना बनाओ।
पति: बाहर से मंगा लेते हैं।
5.
पति की सबसे बड़ी रेसिपी- 'जो मिल जाए, वही खा लो।'
6.
पत्नी: सब्जी कैसी लगी?
पति: रोटी के साथ अच्छी है।
7.
पति: चाय बना दूं?
पत्नी: पिछली बार वाली याद है?
8.
रसोई में पति का आत्मविश्वास पांच मिनट का होता है।
9.
पत्नी: गैस बंद कर दी?
पति: अब जाकर याद आया।
10.
पति: आज मैं मदद करूंगा।
पत्नी: बस बर्तन मत गिराना।
11.
खाना बनाते समय सबसे ज्यादा आवाज बर्तनों की नहीं, सलाहों की होती है।
12.
पति: मैं भी अच्छा खाना बनाता हूं।
पत्नी: हां, दो मिनट वाली चीजें।
13.
पत्नी: आज रसोई साफ कौन करेगा?
पति: कल से शुरू करते हैं।
14.
पति: मैंने सब्जी काट दी।
पत्नी: लेकिन छिलके क्यों नहीं हटाए?
15.
रसोई में घड़ी सबसे तेज चलती है।
16.
पत्नी: एक बार चख लो।
पति: अगर सच बोल दिया तो?
17.
पति: आज खाने में क्या है?
पत्नी: जो सुबह तुम्हें पसंद नहीं आया था, वही थोड़ा सजाकर।
18.
पत्नी: ये चम्मच यहां क्यों रखा?
पति: मुझे तो सही लगा।
19.
पति: आज खाना जल्दी बन गया।
पत्नी: क्योंकि आज तुम बीच में नहीं आए।
20.
रसोई में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला शब्द- 'जरा सुनो।'
21.
पति: आज मैं रोटी बेलता हूं।
पत्नी: ठीक है, मैं उसे नक्शा मानकर पहचान लूंगी।
22.
पत्नी: गैस धीमी कर दो।
पति: कौन-सा वाला घुमाऊं?
23.
पति: मैंने रोटी बनाई।
पत्नी: इसे रोटी ही रहने देते हैं।
24.
रसोई में पति की सबसे बड़ी जीत- चाय बिना उफने बन जाना।
25.
पत्नी: आज सब्जी कैसी बनी?
पति: दो रोटी ज्यादा खा ली, समझ जाओ।
26.
पति: मैं सिर्फ स्वाद देखने आया था।
पत्नी: और आधी सब्जी खत्म कर दी।
27.
पत्नी: आज रसोई में मत आना।
पति: अच्छा, मैं बाहर से सलाह देता हूं।
28.
पति: क्या मदद करूं?
पत्नी: बस रास्ते से हट जाओ।
29.
पति: खाना बनाते समय सबसे मुश्किल काम क्या है?
पत्नी: तुम्हें रसोई से बाहर रखना!
30.
पत्नी: मैंने प्यार से खाना बनाया है।
पति: इसलिए पहले फोटो ले लेता हूं, बाद में आराम से खाऊंगा।
नोट: इन जोक्स का उद्देश्य केवल हंसाना और गुदगुदाना है। किसी जाति, धर्म, भावना, विचार, रंग या लिंग के आधार पर किसी का मजाक उड़ाना या फिर उसे नीचा दिखाना बिल्कुल नहीं है।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
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